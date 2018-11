Chef über 90 Feuerwehrler Ab dem kommenden Jahr hat die Feuerwehr Herisau einen neuen Kommandanten: Michael Müller ist zweifacher Vater und arbeitet als Fahrlehrer. In die neue Herausforderung hat er sich langsam hineingelebt. Alessia Pagani

Der jetzige Stellvertreter wird zum Chef: Michael Müller freut sich auf seine neue Aufgabe als Feuerwehrkommandant. (Bild: PAG)

Tagtäglich lehrt Michael Müller jungen Erwachsenen das Autofahren, besucht in der Freizeit gerne mit der Familie Eishockeyspiele des SC Bern. Schrillt beim Herisauer der Alarm, muss er seine gewohnten Tätigkeiten stehen und liegen lassen und ausrücken. Denn Michael Müller ist seit 18 Jahren Mitglied der Feuerwehr Herisau. Ab dem kommenden Jahr übernimmt er die Funktion des Kommandanten. Somit wird Michael Müller Chef von rund 90 Feuerwehrangehörigen. «Es ist eine junge und gute Mannschaft, die topmotiviert ist. Ich freue mich auf meine neue Aufgabe.»

In den vergangenen Jahren hat die Feuerwehr Herisau sich stark weiterentwickelt. Müller nennt unter anderem das neue Feuerwehrdepot oder die Fahrzeugflotte. «Wir sind auf einem guten Stand. Es liegt mir sehr am Herzen, die eingeschlagene Strategie, die wir in den vielen Jahren, in denen ich Mitglied bin, verfolgt haben, weiterzuentwickeln.» Die mit der Tätigkeit des Kommandanten verbundene grössere Verantwortung nimmt der zweifache Vater gerne an. «Natürlich macht man sich im Vorfeld Gedanken, ob man diese tragen möchte, aber die unzähligen schönen Momente geben einem wiederum viel zurück.» Im Herisauer Feuerwehrkorps stehe Kameradschaft über allem. «Es stehen alle hintereinander und unterstützen sich», so Müller. Und genau diese gute Kameradschaft sei mit ein Grund, weshalb er gerne bei der Feuerwehr Einsätze leistet. «Und die Tatsache, dass wir anderen Menschen helfen können. So lassen uns auch unschöne Erlebnisse wie schwere Verkehrsunfälle oder grosse Brände nicht an der Arbeit zweifeln.» Im Gegenteil: «Man sieht immer das Positive», so Müller. «Und man darf die unschönen Erfahrungen nicht zu nahe an sich heranlassen.» Bei einer möglichen privaten und persönlichen Beziehung zum Opfer, sei dies schwerer, mutmasst Müller. «Wir sind dann innerhalb des Korps einfach noch mehr gefordert, einander zu helfen und uns zu unterstützen.» Bei Bedarf können die Feuerwehrangehörigen auf ein Care Team zurückgreifen.

In die neue Aufgabe hineingelebt

Gänzlich neu ist die Aufgabe des Kommandanten für Müller indes nicht: Im Jahr 2001 und im Alter von 24 Jahren ist er der Feuerwehr Herisau beigetreten. Bald wurde er zum Zugführer ernannt, was Müller im Nachhinein als Meilenstein bezeichnet. «Einen Löschzug zu führen und zu leiten, ist schon eine spezielle Aufgabe.» Seit 2010 ist der zweifache Familienvater auf kantonaler Ebene als Instruktor in der Grund- und Weiterbildung tätig. 2016 wurde Michael Müller zudem Ausbildungschef, 2017 stellvertretender Kommandant. «Ich habe mich also in die Aufgabe hineingelebt», so Müller und fügt lachend hinzu: «Flexibel und spontan – das muss man bei der Feuerwehr sein.»

Michael Müller ist ein Ur-Herisauer. Aufgewachsen in der Bachwis besuchte er die Primarklassen im Schulhaus Kreuzweg. Nach der Schulzeit absolvierte Müller eine Lehre als Lüftungszeichner. Zum Hobby hatte es sich der junge Mann gemacht, als Schiedsrichter Eishockeyspiele zu leiten. Dieses Engagement gab er beim Beitritt in den Feuerwehrdienst auf. Bei der Entscheidung für das Amt des Kommandanten mitgeholfen, hat die berufliche Situation Müllers: «Nur durch meine Selbstständigkeit kann ich überhaupt so flexibel sein», erklärt Müller. Unterstützung und Hilfe bekommt der 41-Jährige von der Familie: «Dass meine Schwester, die ebenfalls Fahrlehrerin ist, dann und wann für mich einspringt, ist unbezahlbar. Ohne sie wäre es schwierig gewesen, Arbeit und Feuerwehr unter einen Hut zu bringen.»