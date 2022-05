Alters- und Pflegeheim Hundwil: Projekt der Firma Casa Solaris bleibt trotz Öffnung des Verkaufsprozesses für Liegenschaft Pfand im Rennen Die Hundwiler Gemeindepräsidentin Margrit Müller-Schoch erklärt, warum Interessenten für das Pfand gesucht werden und weshalb die geplante Demenzabteilung aktuell bleibt.

Bis Ende September können Interessierte Projekteingaben für das ehemalige Alters- und Pflegeheim Pfand machen. Bild: APZ

Margrit Müller-Schoch ist Hundwiler Gemeindepräsidentin. Bild: Michel Canonica

Die Gemeinde Hundwil sucht weitere Kaufinteressenten für das ehemalige Alters- und Pflegeheim Pfand. Dies gab sie in der vergangenen Woche bekannt. «Bereits vor der Öffnung des Verkaufsprozesses haben sich Interessenten gemeldet», sagt Gemeindepräsidentin Margrit Müller-Schoch. Sie habe zudem in der Bevölkerung Unmut und Unsicherheiten gespürt. Allerdings sei alles hinter dem Rücken des Gemeinderates ausgetragen worden, ärgert sich Müller-Schoch.

«Wir sind aber bereit, weitere Kaufangebote zu prüfen, sofern diese unsere Bedingungen erfüllen.»

In einem Merkblatt sind die Kriterien aufgeführt. Unter anderem darf ein Projekt für die Gemeinde keine Folgekosten haben.

Rückblick: Ursprünglich war am 15. Mai die Abstimmung über den Verkauf der Liegenschaft Pfand an die Casa Solaris angesetzt. Die Heimbetreiberin will das Gebäude abreissen und in einem Neubau eine Demenzabteilung als Nebenbetrieb des Alters- und Pflegeheims Stein führen. Weil die Abklärungen zur Realisierung eines Bauprojekts in der Landwirtschaftszone noch nicht abgeschlossen sind, wurde der Urnengang verschoben. Abgesehen davon gab es in Hundwil Kritik am Gemeinderat, weil dieser keine Alternativen geprüft hat. In der Folge wurde eine IG Pfand gegründet. Die Gruppierung forderte in einem offenen Brief eine öffentliche Ausschreibung, damit alle Interessenten berücksichtigt werden können. Zurzeit wird das «Pfand» als Unterkunft für Geflüchtete aus der Ukraine genutzt.

Abstimmungsdatum ist offen

Unterdessen ist es zwischen dem Gesamtgemeinderat und Vertretern der IG Pfand zu einer Aussprache gekommen. Letztere sei allerdings nur zu zweit statt wie vorgesehen vollständig erschienen, was Müller-Schoch enttäuschte.

«Wir waren stets bereit, den Dialog zu führen.»

Die Gemeindepräsidentin erwartet jedoch Respekt gegenüber der von den Behörden geleisteten, riesigen Arbeit.

Mit der Casa Solaris wurde vorab das Gespräch gesucht. Das Unternehmen bleibt gemäss Müller-Schoch eine Mitbewerberin um die Liegenschaft Pfand. Der Gemeinderat bevorzuge die geplante Demenzabteilung grundsätzlich noch immer.

«Wir müssen aber offen bleiben für fundierte, zukunftsfähige und umsetzbare Projekte.»

Der Gemeinderat will die eingegangenen Angebote Ende September nach den intern vorgegeben Kriterien beurteilen. Erst dann könne entschieden werden, über das es zu befinden gelte, sagt Müller-Schoch.

Noch unklar ist, wann die Hundwiler Stimmberechtigten über den Verkauf des Alters- und Pflegeheims befinden können. Das weitere Vorgehen und ein Abstimmungsdatum sollen nach Prüfung der Projekteingaben festgelegt werden.

IG Pfand will sich zum Verkauf nicht mehr äussern

Die IG Pfand zeigt sich mit diesem Vorschlag grundsätzlich einverstanden. «Nun ist gewährleistet, dass alle Interessentinnen und Interessenten dieselben Chancen haben und bis Ende September 2022 ein umfassendes Vorprojekt einreichen können», sagt IG-Mitglied Peter Schläpfer. Somit seien ihre Anliegen erfüllt. Die Evaluation der eingegebenen Vorprojekte sei Sache des Gemeinderates, sagt Schläpfer. Die IG Pfand wird sich deshalb zum Verkauf, welchen sie nach eigenen Angaben nie verhindern wollte, nicht mehr äussern.