Herbstsession mit gleich lautendem Postulat von Caroni und Rickli Während die Steuervorlage 17 im Stände-, wie auch um Nationalrat behandelt wird, befasst sich die kleine Kammer mit einer Premiere von Andrea Caroni. Der Nationalrat nimmt sich überdies zwei Standesinitiativen an. Bruno Eisenhut

Zentrales Thema der am Montag beginnenden Herbstsession im Bundeshaus wird die Steuervorlage 17 sein. Die Diskussion ist nötig, weil das Stimmvolk im Februar 2017 die Unternehmenssteuerreform III (USR III) abgelehnt hat. Wie der Ausserrhoder Nationalrat David Zuberbühler vor der Session bekannt gibt, wird er der Steuervorlage nicht zustimmen. Er bezeichnet dieses Geschäft als «Kuhhandel», da Steuervorlage 17 zwei gescheiterte Vorlagen (USR III und Altersreform 2020) verknüpft würden.

Ausserrhodens Ständerat Andrea Caroni hat die Steuervorlage 17 als Mitglied in der ständerätlichen Wirtschaftskommission analysiert. Er werde dieser Vorlage zustimmen, so Caroni. «Unter den gegebenen Umständen ist diese Vorlage die am wenigsten schlechte Lösung.»

Caroni, Rickli und die lebenslange Freiheitsstrafe

Weiter wird der Ständerat ein Postulat von Andrea Caroni behandeln, welches Nationalrätin Natalie Rickli (SVP) als gleichlautendes Postulat eingereicht hat. Der Bundesrat soll damit beauftragt werden, in einem Bericht darzulegen, wie das heutige System der «lebenslangen» Freiheitsstrafe (und der Entlassung daraus) reformiert werden könnte, um besonders schweren Straftaten besser gerecht zu werden. Der Bundesrat empfiehlt diese Postulate von Caroni und Rickli zur Annahme.

Der Nationalrat wird sich über die beiden Standesinitiativen aus den Kantonen Zug und Uri «Wiederherstellung der Souveränität der Kantone» und «Souveränität bei Wahlfragen» unterhalten. Diese verlangen, die Bundesverfassung so zu ändern, dass die Kantone frei sind in der Ausgestaltung ihres Wahlrechts. Im Rahmen dieser Initiativen wurde ein Bundesbeschluss zur Änderung von Artikel 39 der Bundesverfassung erarbeitet. Darin wird festgehalten, dass die Verfahren der Kantone zur Wahl ihrer Behörden frei sind, und dass auch das Bundesgericht keine Vorgaben mehr betreffend der Grösse der Wahlkreise machen darf. Für Ausserrhoden sind die beiden Standesinitiativen deshalb von Interesse, weil das Bundesgericht Majorzwahlen in Appenzell Ausserrhoden momentan wohl für zulässig hält, es aber gleichzeitig auch durchblicken liess, dass sich diese Form von Wahlverfahren nicht mehr allzu lange halten lässt. Aus Ausserrhoder Sicht geht es also vor allem darum, dass selber entschieden werden kann, ob es den Proporz oder den Majorz haben will. Als Autor der ständerätlichen Fassung hofft Andrea Caroni, dass sich der Nationalrat dem Ständerat anschliesst, es werde aber knapp.

Gleich am ersten Tag der Session behandelt der Ständerat eine Motion, die anfangs 2012 von Andrea Caroni (damals als Nationalrat) eingereicht wurde. Es war dies Caronis erste Motion. Dabei geht es um die Überbesteuerung der Säule 3b. Die Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Ständerats ist ebenfalls der Auffassung, dass bei der Besteuerung der Säule 3b eine einfachere Lösung gewählt werden sollte. Die Motion sieht vor, dass der Bundesrat dem Parlament eine Änderung des Gesetzes unterbreiten muss.