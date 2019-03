Carl Lutz erhält in Walzenhausen eine Ehrentafel Am 30. März wird am Geburtshaus von Carl Lutz in Walzenhausen eine Ehrentafel enthüllt. Der Appenzeller bewahrte während des Zweiten Weltkriegs zahlreiche jüdische Personen vor dem Konzentrationslager.

Carl Lutz in seinem zerstörten Badezimmer im Gebäude der britischen Gesandtschaft in Budapest um circa 1947. (Bild: Archiv für Zeitgeschichte ETH Zürich, Agnes Hirschi: NL Carl Lutz / 272)

Der Schweizer Diplomat Carl Lutz (1895–1975) leitete im Zweiten Weltkrieg als Vizekonsul die grösste Rettungsaktion ihrer Art. Mit zahlreichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gelang es ihm in Budapest, mehrere zehntausend jüdische Personen vor dem Transport ins Konzentrationslager zu bewahren.

Zimmer im Bundeshaus nach ihm benannt

Nach dem Zweiten Weltkrieg hat der Appenzeller zahlreiche internationale Ehrungen für seinen mutigen humanitären Einsatz. In seiner Heimat blieb sein Wirken aber lange kaum beachtet. Der ehemalige Vizekonsul in Budapest wurde von den offiziellen Stellen gar wegen angeblicher Kompetenzüberschreitung gerügt und erst 20 Jahre nach seinem Tod durch den damaligen Bundesrat Flavio Cotti rehabilitiert. Ein bedeutendes Sitzungszimmer im Bundeshaus West trägt seit Februar 2018 den Namen «Salle Carl Lutz».

Seit 1963 Ehrenbürger der Gemeinde

Seine Heimatgemeinde Walzenhausen dagegen hatte ihn bereits 1963 zum Ehrenbürger ernannt. Zudem erinnert eine Gedenktafel an der Kirche an ihn, und er ist Teil der Persönlichkeiten auf dem Themenweg «Appenzeller Friedens-Stationen» zwischen Walzenhausen und Heiden. Just an seinem 124. Geburtstag, am 30. März, wird eine Ehrentafel an seinem Geburtshaus in Walzenhausen feierlich enthüllt und damit einem lange gehegten Wunsch von Überlebenden aus Ungarn Rechnung getragen.

Würdige Feier

Die Ehrung erfolgt in Anwesenheit von Lutzs Stieftochter Agnes Hirschi, Gründungspräsidentin der schweizerischen Carl Lutz Gesellschaft in Bern. Ihr Ziel ist es, das historische Wirken des couragierten Judenretters in bleibender Erinnerung zu behalten. Unter den Gästen werden unter anderem auch der Ausserrhoder Regierungsrat Köbi Frei, sowie Vertreter der Gemeinde und der Kirchen (Carl Lutz war gläubiger Methodist) erwartet. Der Anlass beim Geburtshaus Wilen 404 wird neben der Carl Lutz-Gesellschaft von der Gemeinde Walzenhausen und dem Verein Appenzeller Friedens-Stationen unterstützt und von Adrian Keller, Geschäftsleiter der Stiftung Sonneblick, organisiert. Umrahmt wird die Feier von der Alphorngruppe Seeblick.

Lebenslange Verbindung zur Heimat

Lutz wurde am 30. März 1895 in Walzenhausen geboren. Als 18-Jähriger reiste er nach Amerika, wo er studierte und in der Diplomatie tätig zu werden begann. Von 1942 bis 1945 arbeitete er als Vizekonsul in der Schweizerischen Gesandtschaft in Budapest und leitete die Abteilung «Fremde Interessen». Während seiner Reisen und Auslandaufenthalten war der Vorderländer stets eng mit seiner Heimat verbunden. Während 40 Jahren wohnte er während seiner Aufenthalte in der Schweiz in der Berner Länggasse. Dort starb er am 12. Februar 1975 und wurde auf dem Berner Bremgartenfriedhof beigesetzt. Sein Grab besteht bis heute. (pd)