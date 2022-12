Bundesratswahl «Man muss sie unbedingt einladen und ihr sagen, wo Gott hockt»: Appenzeller sind sauer auf neue Bundesrätin An der ersten Medienkonferenz nach der Bundesratswahl sorgte Elisabeth Baume-Schneider mit einem ungeschickten Statement für rote Köpfe in der Deutschschweiz.

Die neugewählte Bundesrätin Elisabeth Baume Schneider an der Medienkonferenz. Video: CH Media Video Unit

Elisabeth Baume-Schneider ist am Mittwochmorgen in den Bundesrat gewählt worden. Bei ihrem ersten Medienauftritt am Nachmittag trat sie gleich in ein Fettnäpfchen. Auf die Frage: «Was antworten Sie einem Appenzeller, der sagt, er fühle sich nicht mehr vertreten im Bundesrat?», antwortet Baume-Schneider: «Also ich glaube, es ist eine politische Sache. Die Appenzeller wissen vielleicht nicht einmal, dass es eine Bundesratswahl gibt.» Schnell schiebt sie nach: «Also alle Leute», um die Aussage etwas abzuschwächen.

David Zuberbühler, Nationalrat SVP. Bild: Key

Die Jurassierin sorgt damit zwar für Lachen bei den Zuhörern vor Ort. Beim Ausserrhoder Nationalrat David Zuberbühler kommt die Aussage indes nicht gut an. «Sie bezeichnet uns quasi als Hinterwäldler», sagt Zuberbühler gegenüber der Pendlerzeitung «20 Minuten». «Davon wird sich die eine oder andere Person im Appenzellerland vor den Kopf gestossen fühlen.» Die Aussage der neugewählten Bundesrätin sei sehr unglücklich. «Wahrscheinlich hat ihr Mund schneller gesprochen, als ihr Hirn gedacht hat», vermutet der Nationalrat. Er stellt klar:

«Frau Baume-Schneider, wir Appenzeller sind keine Hinterwäldler!»

Einladung nach Appenzell gewiss

Auch am stillstehenden Landammann von Appenzell Innerrhoden sind Baume-Schneiders Aussagen nicht unbemerkt vorbeigegangen. «In jedem E-Mail, bei jedem Anruf und auch auf Whatsapp erhalte ich laufend Kommentare dazu», sagt Roland Inauen. Die Reaktionen reichten dabei von «Die soll ja nie zu uns kommen» bis «Man muss sie unbedingt einladen und ihr sagen, wo Gott hockt».

Dies wird aber ohnehin geschehen, denn turnusgemäss wird immer der jüngst gewählte Bundesrat bzw. die Bundesrätin an die Landsgemeinde eingeladen. Also werde Elisabeth Baume-Schneider spätestens übernächstes Jahr den Gang nach Appenzell antreten, sagt Roland Inauen und ergänzt mit einem Lachen: «Sie wird dann mit Sicherheit auf ihre Aussagen angesprochen werden.» Er selber sei ihr überhaupt nicht böse deswegen, sagt der Innerrhoder Erziehungsdirektor.

Der Stillstehende Landammann Roland Inauen. Bild: Benjamin Manser

«Ich kenne sie relativ gut. Da sie ebenfalls Erziehungsdirektorin war, standen wir öfter in persönlichem Kontakt.»

Sie sei eine umgängliche, sehr kompetente und vife Person, so Inauen. «Da war sie einfach etwas zu schnell. Ich bin mir sicher, sie hat das nicht so gemeint.»

Von der Ausserrhoder Regierung war kein Statement zu erhalten. Der Leiter des Kommunikationsdienstes, Georg Amstutz, sagt auf die Anfrage: «Wir schmunzeln, aber kommentieren das nicht.»