Bühler Beste Verhältnisse dank nächtlicher Arbeit: Ein Verein hält die Schlittelstrecke im Eugst–Chellen in Schuss Über 40 Familien sind Mitglied der IG Schlittelstrecke. Der Vorstand und engagierte «Pistner» sorgen mit nächtlicher Arbeit für beste Verhältnisse.

Peter Freund und Reto Manser bei der Präparation der Schlittelstrecke. Bild: Karin Erni

Der orange Schneetöff kämpft sich ratternd das steile Bergsträsslein hinauf. Immer tiefer graben sich die Raupen in die weiche Masse. Doch unterhalb der Hügelkuppe ist Schluss. Eine Schneeverwehung stoppt das Gefährt, das mit einem letzten Keuchen aufgibt. «Der nasse Schnee ist sehr schwer», sagt Peter Freund und steigt ab. Er ist Präsident der 2015 gegründeten IG Schlittelstrecke Bühler und übernimmt mit vier weiteren Vorstandsmitgliedern und freiwilligen «Pistnern» die Präparation der knapp einen Kilometer langen Strecke. Freund, der als Feuerwehrmann in Zürich arbeitet, greift zur Schaufel und schiebt den angewehten Schnee weg. Dann setzt er den Motorschlitten wieder in Betrieb und fährt einige Meter rückwärts, um Anlauf zu holen. Beim zweiten Mal klappt es, und der Töff meistert die letzten Meter bis zum Startpunkt auf der Eugst. Hier oben geniesst man eine herrliche Sicht auf das winterliche Appenzellerland und die angrenzenden St.Galler Hügel.

Perfekt präparierte Piste

Wenn es eindunkelt, beginnen die Männer mit der Präparation der Strecke. «Im Dunkeln sehen die Schlittler unser beleuchtetes Fahrzeug, wenn wir ihnen entgegenkommen», sagt Peter Freund. «Eine bis eineinhalb Stunden müssen pro Tag investiert werden, um die Piste zu glätten. So verhindern wir, dass sich unangenehme Buckel bilden, die die Schlittler zum Sturz bringen können.» Wichtig ist auch, dass die Schneedecke etwas aufgeraut wird, damit sie über Nacht nicht zu schnell und eisig wird. Dafür haben die Tüftler der IG ein eigenes Gerät konstruiert, dass wie eine Mischung aus Säge und Hobel aussieht und vom Schneetöff gezogen werden kann. Nach grösseren Neuschneefällen kann die IG Schlittelstrecke zusätzlich auf die Hilfe des Vereins Pistenmaschine in Bühler zurückgreifen. Diese verfügt über ein professionelles Raupenfahrzeug, mit dem der Schnee verdichtet und so eine gute Grundlage für die Piste geschaffen wird.

Der Pistenhobel ist eine Eigenkonstruktion. Bild: Karin Erni

Derzeit präsentieren sich die Verhältnisse auf der Schlittelstrecke ideal. Durch den vielen Neuschnee haben sich an den Rändern dicke Wälle gebildet, die einen allfälligen Aufprall mildern. Weil es sich um eine offizielle Schlittelstrecke handelt, müssen die Betreiber auch für weniger Schnee gewappnet sein. So werden Bänkli und andere Hindernisse entlang des Weges mit Matten gesichert. An einigen Stellen könnten auch Netze befestigt werden, sagt Peter Freund. «Trotz aller Sicherheitsvorkehrungen appellieren wir an die Vernunft der Wintersportler. Sie sollen ihr Tempo dem eigenen Können und den Verhältnissen anpassen sowie Rücksicht auf die anderen Nutzer nehmen. Auf der Strecke gilt zudem eine Helmpflicht.» Die Benutzung der Schlittelstrecke Bühler erfolge auf eigene Gefahr, ergänzt er. «Bis jetzt blieben wir vor Unfällen glücklicherweise weitgehend verschont.»

Die Schlittler geniessen die Fahrt im weichen Schnee. Bild: Karin Erni

Finanziert werde die Bereitstellung der Schlittelstrecke durch 40 Familien aus Bühler, Einzelmitgliedern und vielen Gönnern, so Freund. «Natürlich sind wir auch sehr dankbar, wenn uns jemand einen Beitrag in das Kässeli beim Start einwirft oder per Twint überweist.» Im ersten Coronawinter sei die Anlage fast überrannt worden, erinnert sich der Präsident. «An manchen Tagen tummelten sich bis zu 200 Leute auf der Piste.» Es sei aber alles gut gegangen und auch vor Littering seien sie verschont geblieben, hält er fest. «Die IG ist auf den Goodwill der Anstösser angewiesen. Sie müssen in dieser Zeit gewisse Einschränkungen in Kauf nehmen und erhöhte Vorsicht walten lassen wegen der Schlittler, dafür sind wir ihnen sehr dankbar.» Der grösste Nachteil ist gleichzeitig ein Vorteil: Weil man den Schlitten selber hinaufziehen muss, hält sich der Andrang in Grenzen. Die meisten Kinder sind nach zweimaligem hochlaufen müde.

Einen freiwilligen Beitrag kann man bar ins Kässeli werfen oder «twinten». Bild: Karin Erni

Die Schlittelstrecke im Bühler ist für Bahnreisende gut zu Fuss erreichbar. Wer mit dem Auto kommt, muss dieses beim Schulhaus parkieren. Das Besenbeizli Chellen-Chäller hat jeweils am Wochenende geöffnet. Hier gibt es auch ein WC für die Schlittlerinnen und Schlittler. Ob die Schlittelstrecke Bühler geöffnet ist, erfährt man auf der Facebook-Seite der IG. Auch Appenzellerland Tourismus informiert auf seiner Homepage. Der Weg befindet sich an der Nordflanke des Hügelzugs zwischen Saul und Leimensteig, teilweise auf Innerrhoder Boden. Durch die schattige Lage hält sich hier der Schnee in der Regel sehr lange. Ob es dieses Jahr für einen Schlittelspass an Weihnachten reicht? Peter Freund ist sich nicht sicher. «Ein Föhnsturm kann der weissen Pracht ein schnelles Ende bereiten.»

Weitere Schlittelstrecken im Appenzellerland

Die längste und wohl bekannteste offizielle Schlittelstrecke ist jene vom Kronberg nach Jakobsbad. Eine rasante Abfahrt ist garantiert auf der teils steilen Strecke. Schlitten können bei der Talstation der Kronbergbahn gemietet werden.

Im Berggasthaus Ruhesitz gibt es Schlitten zu mieten. Als Belohnung für den Aufstieg winkt eine 3,1 Kilometer lange Abfahrt. Während ihnen der Fahrtwind um die Ohren saust, geniessen die Schlittler die Aussicht auf den Alpstein.

Die Abfahrt Hochalp–Bruggerenwald ist mit einer 75-minütigen Wanderung erreichbar. Eine beeindruckende Aussicht und eine schnelle Fahrt ins Tal belohnen die Anstrengungen. Die Strecke misst drei Kilometer.

Auf dem präparierten Winterwanderweg gelangen die Schneesportler vom Berghotel Schwägalp aus in einer rund 20-minütigen Wanderung zu den Alphütten von «Siebenhütten». Von hier aus können Kinder und Familien mit Schlitten oder Bob auf der alten Schwäg­alpstrasse eine gemütliche, ungefährliche Abfahrt bis zur Postautohaltestelle Steinfluh geniessen. Schlitten und Schneeschuhe können beim Hotel gemietet werden.

Zwischen dem Stoss und Altstätten gibt es eine drei Kilometer lange unpräparierte Piste. Startpunkt ist unmittelbar bei der Bahnhaltestelle Stoss. Schlitten gibt es im Mercato Shop in Altstätten zu mieten. Die Appenzeller Bahnen führen an Wochenenden und an Mittwochnachmittagen bei Bedarf Extrazüge.

Die Abfahrt von der Schäflisegg oberhalb von Teufen zur Liebegg ist nicht präpariert und zwei Kilometer lang. Hier muss acht auf den Automobilverkehr gegeben werden.

Ein Klassiker ist die Schlittelstrecke Suruggen–Landmark. Von der Landmark bei Trogen aus erfolgt der Aufstieg entlang der 1,4 Kilometer langen Schlittelstrecke zum Suruggen. In der Vergangenheit wurden hier legendäre Hornschlittenrennen ausgetragen. Die rasante Abfahrt hat es in sich. Die Neigung beträgt zwischen 8,1 und 14 Prozent.

Auf der Strecke Rehetobel–Hörnlirank ist der motorisierte Verkehr an Wochenenden nur talwärts zugelassen, und zwar jeweils am Samstag von 12 Uhr bis Sonntag um 18 Uhr. Es ist keine präparierte Piste.

Bei der Strecke Kaien–Heiden handelt es sich um eine unpräparierte Abfahrt, die teils über die Strasse führt. Ab dem Weiler Benzenrüti wird auf der Wiese geschlittelt.