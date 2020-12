Budgetplanung Unklare Auswirkungen der Coronakrise: Urnäsch liest im Kaffeesatz Der Voranschlag für das Jahr 2021 rechnet mit einem Minus von 634’000 Franken. Die Gemeinde will den Steuerfuss trotzdem bei 4,3 Einheiten belassen und allenfalls ihr Vermögen anknabbern.

Der Voranschlag 2021 wird einstimmig angenommen. Karin Erni

Gemeindepräsident Peter Kürsteiner konnte am Dienstagabend 23 Stimmbürgerinnen und -bürger begrüssen, die sich trotz Schneefall und strenger Coronamassnahmen im Mehrzweckgebäude Au in Urnäsch eingefunden hatten. Traktanden waren die Orientierung und Abstimmung über den Voranschlag 2021. Finanzchef Iwan Schnyder sagte, wegen der unklaren Auswirkungen sei es nicht möglich vorauszusagen, wie sich die Steuererträge im Zeichen der Covid-Pandemie entwickeln werden. Bei den natürlichen Personen könnte es zu Steuerausfällen aufgrund von reduzierten Einkünften, bei juristischen Personen durch tiefere Gewinne oder Konkurse kommen. Die Gemeinde rechnet mit Einbussen von 2,2 Prozent bei den natürlichen und gar 6,67 Prozent bei den juristischen Personen.

Im Jahr 2021 können höhere Kinderabzüge geltend gemacht werden. Die entstehenden Einbussen sollen allerdings durch den Kanton abgefedert werden. Insgesamt werden 128’000 Franken weniger Steuererträge veranschlagt. 200’000 Franken mehr erwartet die Gemeinde dafür aus dem Finanzausgleich. Als erfreulich wertete Schnyder den prognostizierten Anstieg der Schülerzahlen. Dieser führe allerdings zu höheren Personalkosten bei Kindergarten und Unterstufe von 200’000 Franken.

Gemeindekanzlei als grösster Posten

Die Mitglieder des Gemeinderats informierten über grössere Vorhaben in ihren Ressorts. Gemäss Niklaus Hörler fällt beim Bau der Gemeindekanzlei im kommenden Rechnungsjahr mit 3 Millionen Franken der grösste Brocken an. 300’000 Franken sind für die Neugestaltung des Kanzleiplatzes eingeplant, wo aber eine Kostenbeteiligung der Kirche in Verhandlung sei. Weil viel gemacht worden sei in den letzten Jahren, stünden in nächster Zeit keine grösseren Investitionen bei Bauten und Strassen mehr an.

Planskizze des Neubau Gemeindekanzlei Urnäsch. PD

Peter Kürsteiner informierte über die Arealentwicklung beim Bahnhof, die etwas eingeschlafen sei und die 2021 an die Hand genommen werde. Dafür sind im Budget 60’000 Franken vorgesehen. Thomas Thym, der das Ressort Schule leitet, zeigte sich zuversichtlich, dass die steigenden Schülerzahlen in den bestehenden Räumlichkeiten Platz finden. Es seien nur marginale Umbauten nötig.

Insgesamt rechnet die Gemeinde im Voranschlag 2021 bei Aufwänden von gut 19,5 Millionen mit einem Rückschlag von gut 634’000 Franken. Der Steuerfuss wird bei 4,3 Einheiten belassen und das Eigenkapital von derzeit über 10 Millionen Franken entsprechend reduziert. Das Geschäft wurde einstimmig verabschiedet.

Iwan Schnyder präsentierte den neuen Aufgaben- und Finanzplan, der aus Kostengründen nur im Internet eingesehen werden kann. Er empfahl diesen allgemein zur Lektüre.