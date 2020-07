Bucketlist fürs Appenzellerland: Diese Sehenswürdigkeiten und Erlebnisse warten auf die Besucher

Das Appenzellerland dürfte in diesem Coronasommer deutlich mehr Touristen aus der Schweiz und dem nahen Ausland anziehen als in anderen Jahren. Was müssen die Besucher unbedingt sehen? Die Redaktioiin hat Vorschläge für Familien Senioren und Unternehmungslustige. Dazu werden Klassiker und Geheimtipps verraten.