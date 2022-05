Buchbesprechung Der Klushund im Nebel: Speicherer Hans Jürg Etter-Palermo schreibt einen Krimi mit biografischen Relikten Ein herrenloser, schwarzer Hund am Schwarzen See, ein verwunschenes «Junkerhaus», ein gespenstischer Bauernhof und ein Schweizer Schriftsteller, der überall nachgräbt, wo der «Klushund» gebuddelt hat, sind die Ingredienzien des Kriminalromans «Klushund» des Speicherer Autors Hans Jürg Etter-Palermo.

In Speicher aufgewachsen: Autor Hans Jürg Etter-Palermo. Bild: Margrith Widmer

Der Zürcher Schriftsteller Sebastian van Dieken lebt in Amsterdam und leidet unter einem Schreibstau. Er kommt mit seinem neuen Buch nicht vorwärts. Also: Ab nach Süden im Land Rover, am liebsten gleich nach Sizilien. Doch im dichten Nebel auf der N13 stellt er es so ungeschickt an, dass er stattdessen in Österreich landet, in Vorarlberg. Und damit beginnt eine absonderliche Reise – auch in die Vergangenheit.

Im wabernden Nebel hätte er beinahe einen Wilderer samt dem erlegten Rehbock übersehen – und dann taucht der Hund auf, rettet ihn vor einem Absturz in den See und springt auf Aufforderung hin sofort ins Auto. Der schwarze Hund mit den menschenähnlichen Augen, den er «Hond» nennt, ist eine Hündin.

Beklemmende Häuser

Im nächsten Gasthof sucht van Dieken den Wilderer, weil er meint, der Hund gehöre ihm. Der Jagdfrevler hat aber keinen Hund; er mag Hunde gar nicht – und der Schriftsteller übernachtet im Gasthaus Bad. Bei einem Spaziergang entdeckt er ein leerstehendes herrschaftliches Anwesen in einem Park, das «Junkerhaus» – er mietet es.

In dessen Nähe befindet sich ein ebenfalls leerstehendes Bauerngut, der Wolfgang-Hof; dort verschwanden vor Jahren Zwillinge. Mehr und mehr, stärker und stärker wird der Schriftsteller in die Rätsel des Junkerhauses und das Unergründliche des Wolfgang-Hofs hineingezogen, obwohl der Schreibstau besiegt ist und er Seite um Seite füllt. Er träumt Abgründiges und gerät immer tiefer in eine Welt zwischen Traum und Wahn.

Faszinierende Sprachmelodie

Das Resultat ist eine packende Geschichte, die einen nicht mehr loslässt. Hans Jürg Etters Duktus, die Sprachmelodie, ist faszinierend, mitreissend und tempogeladen. Sie passt in ihrem Staccato wunderbar zur nahezu tagebuchartigen Erzählung, die aber nie langfädig wird, ganz im Gegenteil. Der Spass an Hans Jürg Etters Schreibe beginnt spätestens auf Seite 19, als der Sebastian van Dieken in einer Raststätte einen Espresso bestellen möchte. «Nein, wir haben keinen Eckspresso», antwortet die Kellnerin.

Enthält der Kriminalroman auch Autobiografisches? «Teilweise», antwortet Hans Jürg Etter auf Nachfrage. Er und seine Frau waren am «Schwarzen See» und forschten nach. Der «Schwarze See» oberhalb von Satteins ist ein sagenumwobenes Gewässer, das mitten in einem dichten Waldgebiet auf einem Hochplateau liegt. «Eine mystische Ecke», sagt Etter über den boomerangförmigen See.

Und das «Junkerhaus»? In einem anderen Kanton wollte das Ehepaar Etter-Palermo ein zum Verkauf stehendes spätmittelalterliches Junkerhaus besichtigen. Als sie in einem Restaurant eine Kellnerin danach fragten, fielen der Frau fast die Teller aus der Hand – genau wie der Bedienung im Gasthof Bad. «Es sind biografische Relikte und Erinnerungsfetzen», sagt Hans Jürg Etter.

In Speicher aufgewachsen

Hans Jürg Etter-Palermo wuchs in Speicher auf. Dort betrieben seine Eltern ein Café und eine Konditorei. Er besuchte die Kantonsschule Trogen und schloss sie mit einer A-Matura ab. Als Sekundarlehrer in Appenzell unterrichtete er Deutsch, Geschichte, Französisch und Englisch. Berufsbegleitend studierte er Germanistik und Philosophie an der Universität Zürich und promovierte mit einer Arbeit über Eduard Mörikes Peregrina-Dichtung. Zudem war er als Journalist tätig.

Der «Klushund» ist Raika gewidmet, der 2018 verstorbenen English-Springer-Spaniel-Hündin von Hans Jürg und Verena Etter-Palermo. Sie war auch das Vorbild für den sich schüttelnden nassen Hund nach einem Bad – möglichst in nächster Nähe des Menschen. «Sie ist so lange in Wesen und Charakter und Sich-Gebärden das ‹Vorbild› für den Klushund, bis Sebastian im IX. Kapitel vollends die Kontrolle verliert und der Hund ‹ausrastet›. Sie war ein fantastisches Hundetier.» Dass das in den Text eingeflossen ist, macht viel von seiner Magie aus. «Die Tränen über ihren Tod, die sind im Text», sagt Etter.