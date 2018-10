Brunnen-Leiche in Aadorf ist identifiziert Der Mann, der vergangene Woche in Aadorf tot in einem Brunnen aufgefunden worden ist, ist identifiziert. Es handelt es sich um einen 56-Jährigen aus dem Kanton Zürich.

In diesem Brunnen in Aadorf wurde die Leiche entdeckt. (Bild: Olaf Kühne)

(kapo/maw) Dies ergaben die Abklärungen am Institut für Rechtsmedizin in St.Gallen. Es gibt keinerlei Hinweise auf Dritteinwirkung, wie es in der Mitteilung der Thurgauer Kantonspolizei heisst.

Der Mann wurde am vergangenen Donnerstag tot in einem Brunnen in Aadorf aufgefunden. Daraufhin hat die Staatsanwaltschaft Frauenfeld eine Untersuchung eröffnet und die Kantonspolizei Thurgau sowie das Institut für Rechtsmedizin mit weiteren Ermittlungen beauftragt.