Brotaufstrich als Belohnung für Schweisshündin Eyla «Wald-Wild-Jagd» lautet das Motto des Erlebnistages im Schönauwald oberhalb von Urnäsch: Eine der Attraktionen ist die Hündin Eyla. Lukas Pfiffner

Bewunderung für Hündin Eyla: Sie präsentiert dem Halter Georges Kamber (links) und den Zuschauern ihren Fund. (Bild: Lukas Piffner)

«In unserer Weidmanns-Sprache bedeutet Schweiss Blut», sagt Georges Kamber. Er ist Ausbildungschef im Patentjägerverein Appenzell Ausserrhoden und mit seiner Schweisshündin für einen der Höhepunkte am Erlebnistag «Wald – Wild – Jagd» verantwortlich. Ihr Halter hat am frühen Samstagmorgen im Schönauwald oberhalb von Urnäsch ein paar wenige Tropfen Hirschblut verstreut: Die zweieinhalb Jahre alte Eyla wird – begleitet von mehreren Dutzend Schaulustigen – auf die Fährte geschickt.

Spur gelegt

Die Wiese frisch gemäht: eine Erschwernis An einer sehr langen Leine macht sich Eyla auf den Weg, verlässt suchend das Unterholz, kommt auf einen Wiesenabschnitt. Den hat ein Bauer nach der Spurenlegung gemäht, was eine Erschwernis für Eyla ist. Sie macht einen Bogen zurück an den Waldrand. Schweisshunde würden eingesetzt, um verletzte Tiere aufzustöbern, erzählt Kamber. Nur in wenigen Fällen sei dies Wild, das von Jägern nicht richtig getroffen worden sei. «Am häufigsten an der Arbeit ist Eyla, wenn Tiere von Autos angefahren werden und sich verletzt wegschleppen.»

Alustreifen an Stäben, Kinder auf Hochsitzen

Die Arbeit macht der Hündin sichtlich Spass; die Abläufe sind ritualisiert. Am Schluss, als die Eyla das mit ein wenig Fleisch präparierte Geweih gefunden hat, darf sie sich zur Belohnung an einer Tube Le-Parfait-Brotaufstrich gütlich tun. Vor und nach dem Einsatz des Schweisshundes sind die zahlreichen Familien und weitere Besucher zum Verweilen, zum Ausprobieren, zum Informieren, zum Diskutieren eingeladen. Der Patentjägerverein, der Hegering Hinterland und die Forstbetriebe haben zahlreiche Posten eingerichtet. Auf einem kleinen Rundgang bringen Jäger, Heger und Förster verschiedene Themen näher, die mit Wald, Wild und Jagd zu tun haben. Da sitzen Knirpse auf Hochsitzen, informieren Tafeln über die Ausbildung zum Jäger. Es blinken an Stäben reflektierende Alustreifen, welche durch Verblendung den Mähtod von Rehkitzen verhindern sollen. Fachleute erläutern Bestandesregulierung und Seuchenbekämpfung.

Distanzen schätzen und Schrotkügelchen zählen

Der Erlebnistag ist auch ein kollektives Würstebraten. Peter Schläpfer, Chef des Hegerings Hinterland, steht an der Feuerstelle. «Im Appenzeller Vorderland und im Mittelland wurden solche Anlässe schon durchgeführt. Jetzt wollen auch wir der nicht jagenden Bevölkerung die Bedeutung des Waldes und die Aufgaben der Jäger zeigen.» Regierungsrat Dölf Biasotto, Vorsteher des Departementes Bau und Volkswirtschaft, sowie Heinz Nigg, Oberförster und Jagdverwalter, halten sich ebenfalls im Schönauwald auf. Für Kinder ist ein Wettbewerb ausgeschrieben. Wie weit entfernt ist die gelbe Markierung an einem Baumstamm? Wie viele Schrotkügelchen befinden sich in der Schrotpatrone? Welche der Tierstimmen gehört dem Dachs? Welches der ausgestopften Tiere lebt nicht hier im Wald? Hat der Stamm der Buche oder jener der Tanne mehr Gewicht und somit den grösseren Brennwert?