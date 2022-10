Brosmete Hotel Olma Sie hat zwar Geldnöte, wird aber von der Ostschweiz brandheiss geliebt: die Olma. Könnte man nicht auch auf dem Areal übernachten – etwa neben dem Muni oder den Feldschlösslipferden?

Ralph Ribi

Heute vor einer Woche. Es fühlte sich an wie ein Klassentreffen nach zehn Jahren. Alle waren sie da. Auch jene, welche gute Gründe wären, um zu Hause zu bleiben. Junggebliebene und Altledige. Menschen mit Diplom und Rucksackträger ohne Zertifikat. Ein rotangestrichener Termin im Kalender: der OLMAFREITAG. 13.15 die Schlacht am Schützengarten.

Emanuel Steiner.

Strahlend stürzen sich die Trinkfreudigen – zuvorderst die sonst stets Braven und Unscheinbaren – ins Gedränge und Getöse, um schwitzend und schreiend auf klebrigen Böden und auf «Teufel komm raus» anzustossen, als gäbe es kein Morgen. Sie hat wieder zugeschlagen, ist mit voller Wucht zurück. Die bald 80-jährige Olma. Zwar in Geldnöten, aber von der Ostschweiz brandheiss geliebt. Gutaussehend und junggeblieben. Laut und farbig. Geruchsintensiv und sinnverwirrend. Ein Besuch an der Olma ist wie ein Besuch bei der Oma. Man ist immer ein gern gesehener Gast, wird strahlend empfangen und immer verwöhnt. Ernährungsvorsätze haben keinen Zutritt. Es ist unvergleichlich wohltuend und man fühlt sich willkommen. Deshalb möchte man doch einfach auch bei der Oma übernachten. Ist es doch tausendmal schöner als allein in der Stube daheim. Könnte man nicht auch bei der Oma Olma übernachten? Der neueste Olma-Hit? Zum Beispiel neben dem Olma-Muni im Stroh oder auf einem neuen Bett in der Möbelausstellung? Ausschlafen mit dem Kopf auf der Biertheke ohne Weckdienst um 19 Uhr durch die Securitas-Truppe. Oder neben dem Grossplakat mit Bild vom Lavaux-Gebiet mit einer Weinflasche als Nackenstütze. Eine ungestörte Nacht auf der Treppe mit tiefsinnigen Gesprächen mit einer alten Freundin oder einer neuen Verehrerin verbringen. Vor der offiziellen Messeöffnung alle Kaffeemaschinen testen, inklusive eines Schusses frischer Ziegenmilch. In den Whirlpools sich den Schweiss des Vortages abwaschen und als Joggingrunde über die Hürden des Säulirennens springen.

Ich würde sofort dieses Angebot kaufen und es auch meinem lieben Freund Beaujolais schenken. So könnten wir zusammen, anstatt Arm in Arm im Zickzack aufs Postauto zu schlendern, unseren Damenschwips im Stroh bei den gemütlichen Feldschlösslipferden ausschlafen. Und gleichzeitig wären die nächtlichen Gäste für die Olma eine willkommene Einnahmequelle, sodass sie bei ihrem treuen Publikum sogar etwas weniger betteln müsste.