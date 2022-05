Breitensport Premiere: Velotag Appenzellerland wird Nachfolger des Voralpenbrevets Von 9 Uhr bis 17 Uhr findet am 21. Mai zum ersten Mal der TCS Velotag Appenzellerland statt. Startorte für die Rundfahrt sind Herisau und Appenzell. Die Gäste können sich auf ein spannendes Rahmenprogramm und auf interessante Begegnungen freuen.

Der Velotag Appenzeller findet zum ersten Mal in Herisau und Appenzell statt. Bild: TSC

Familien und Velo-Fans aufgepasst: Am Samstag, den 21. Mai, findet von 9 bis 17 Uhr zum ersten Mal der Velotag Appenzellerland statt. Die Teilnahme ist kostenlos und eine Voranmeldung ist nicht notwendig. Der Event sollte eigentlich schon im März 2020 stattfinden, doch wegen der Coronapandemie musste er kurzfristig abgesagt werden. Und auch beim zweiten Anlauf hat es nicht funktioniert. Herbert Hänni, OK-Präsident, sagt: «Für so ein OK war es sehr schade, so kurzfristig abzusagen.»

Zum Glück sieht es in diesem Jahr anders aus und der Velotag Appenzellerland findet bei jeder Witterung definitiv statt. Der Event ist für Ende Mai geplant, weil die Velosaison zu diesem Zeitpunkt frisch beginnt. «Ich freue mich auf viele aufgestellte Velofahrerinnen und Velofahrer», sagt Hänni. Mit im Boot ist auch die Regionalgruppe TCS Appenzell Innerrhoden mit Co-Organisator Marc Rechsteiner. «Wir sind froh, dass wir mit dem ehemaligen TCS-AR-Vorstandsmitglied Bruno Tobler als Organisator des Bike-Events Schwellbrunn, einen bewährten Fachmann zur Seite haben. Er ist für die Streckenplanung inklusive Beschilderung zuständig und mit seinem Team wird er auch die Festwirtschaft aufbauen und betreiben.»

Mit Shuttle-Bus nur die Hälfte des Weges fahren

Herbert Hänni, ehemaliger OK-Präsident. Bild: Felicitas Markoff

Die ausgeschilderte Velostrecke ist rund 49 Kilometer lang und beträgt 950 Höhenmeter. Wer besonders ehrgeizig ist, kann die Strecke mit den Zusatzschlaufen um 10 Kilometer verlängern. Die Route beginnt in Herisau und führt bis nach Appenzell via Enggenhütten wieder zurück nach Herisau. Eine TCS-Patrouille wird auf dieser Strecke vor Ort sein. Ausserdem wird ein Shuttle-Bus zwischen Herisau und Appenzell verkehren. Der Bus ist für Familien und alle anderen Teilnehmenden gedacht, die lediglich die Hälfte des Weges zurücklegen möchten. Kostenlose Parkplätze bestehen bei der Kaserne.

«Je nachdem, wie es läuft, könnte es im Zwei-Jahres-Rhythmus weitere Velotage geben.»

Wie viele Gäste dieses Jahr am Velotag Appenzellerland teilnehmen, sei im Moment schwierig zu sagen, da es der erste Versuch sei. Bei schönem Wetter erhofft sich der OK-Präsident 100 bis 200 Teilnehmende. Wenn das Wetter aber nicht stimmen sollte, können es auch wesentlich weniger sein, die am Velotag mitmachen.

Im Miniverkehrsgarten-Wettbewerb können die Kinder ihre Geschicklichkeit testen. Bild: TCS

Geschicklichkeitsparcours und Bibertour für die Kleinsten

Draussen vor dem Sportzentrum wird für die Kinder ein Miniverkehrsgarten-Wettbewerb veranstaltet und eine Festwirtschaft steht den Gästen ebenfalls zur Verfügung. Der Verkehrsgarten wird von Kantonspolizei-Verkehrsinstruktor Roger Bruderer betreut. Der Polizist besucht auch Schulklassen und klärt die Kinder rund um das Thema Verkehr auf. Für TCS-Mitglieder gibt es in der Festwirtschaft Spezialpreise, wenn sie ihren TCS-Ausweis mitbringen. Kinder können am Velotag auf dem Geschicklichkeitsparcours ihr Talent beweisen und für die Kleinsten wird es eine Bibertour geben. Sie führt die Kinder vom Sportzentrum bis zum Generationenspielplatz. Als Geschenk bekommen sie ein Biberli.

Es ist ausserdem möglich, E-Bikes im Sportzentrum zu mieten oder zu testen. Auf dem Areal wird das Bike-Center Herisau vor Ort sein und den Gästen werden verschiedene Bike-Modelle präsentiert. Es ist auch möglich, dass kleinere Reparaturen an Fahrrädern vorgenommen werden. Auch Akkus von E-Bikes können hier aufgeladen werden. Für Startende aus Herisau gibt es in Appenzell eine Zwischen-Verpflegungsstation und umgekehrt für in Appenzell Startende in Herisau.

Am Velotag ist es möglich, Fahrräder zu mieten oder den Akku für E-Bikes aufladen zu lassen. Bild: TCS

Nach Velo-Voralpenbrevet kommt der Velotag Appenzellerland

Wie ist der Velotag Appenzellerland eigentlich genau entstanden? Hänni erklärt, dass der Touring Club Schweiz von einer Gruppe Genfer Velofahrern vor 126 Jahren gegründet worden ist. Der TCS AR hat zusammen mit dem Sportclub Huber+ Suhner das Velo-Voralpenbrevet über 30-Mal durchgeführt. Die Teilnehmeranzahl sei aber mit der Zeit immer weiter gesunken, bis es schlussendlich aufgelöst werden musste. Danach gab es keinen ähnlichen Anlass mehr.

«Das wichtigste ist ein reibungsloser Ablauf und ein unfallfreier Tag. Jeder ist auf der Strasse für sich selbst verantwortlich und für uns ist es enorm wichtig, dass nichts passiert.»

Wie der TCS schreibt, findet der Velotag Appenzellerland auf öffentlichen und ungesicherten Strassen sowie Wegen statt. Die Teilnehmenden werden ersucht, rücksichtsvoll zu fahren und die Hinweisschilder entlang der Strecke strikt zu befolgen. Die Teilnahme erfolgt auf eigenes Risiko. Die Versicherung ist Sache der Teilnehmenden.

Die ausgeschilderte Velorundstrecke von Herisau bis Appenzell ist rund 49 Kilometer lang und kann mit einer Zusatzschlaufe um 10 Kilometer verlängert werden. Bild: PD

Bei Unfällen sollen die Teilnehmenden zuerst die Unfallstelle sichern und umgehend die Polizei unter 117 sowie die Sanität unter 144 informieren. Wenn es notwendig ist, kann auch die Rega unter 1414 angefordert werden.

Bei Velopannen können sich alle Teilnehmenden an die TCS-Patrouille wenden unter: 079 696 75 27.

Weitere Informationen unter: www.tcsar.ch