Brauchtum Kässeligoofe, Böscheliwiiber und Schellebuur laufen mit: Gelungene Premiere des Urnäscher Goofeblochs Am Samstag zogen Mädchen und Buben aus Urnäsch erstmals das Goofebloch. Es ist das vierte Kinderbloch im Appenzeller Hinterland. Am Montag ist das Mannebloch aus Urnäsch unterwegs.

Das Urnäscher Goofebloch auf seiner langen Route durch das Appenzeller Hinterland. Bild: Werner Grüninger

«Buebeblöcher» kennt man in den Hinterländer Gemeinden Hundwil, Stein und Schwellbrunn. Sie sind jeweils am Blochmontag unterwegs. Dieses Jahr gesellte sich ein viertes Kinderbloch dazu: Das «Goofebloch» Urnäsch mit rund 60 Kindern, bei dem auch Mädchen teilnehmen können.

Auf Initiative einiger Urnäscher Bloch-Begeisterten bildete sich eine Kommission, um das «Goofebloch» zu realisieren. Der Brauch ist in Urnäsch stark verwurzelt, auch die Kinder lieben ihn. So nahmen bei der Premiere am Samstag 22 Mädchen und 40 Knaben im Alter von 10 bis 16 Jahren teil. Im Unterschied zu den andern Blochzügen fand das «Goofebloch» wie jenes der Blochgesellschaft Urnäsch eine Woche vor dem Blochmontag statt.

Zum Abschluss gab es drei Ganten

Die rund 25 Kilometer lange Route führte für die Kinder und Jugendlichen am Samstag über Waldstatt und Schönengrund rund um den Hochhamm und beim Bächli über St.Galler Kantonsgebiet zur Schönau. Ziel war der Dorfplatz in Urnäsch, wo um 16.15 Uhr das Bloch an den Meistbietenden versteigert wurde. Zudem wurden die Schellebuur- sowie Rosendamengant abgehalten.

Gute Stimmung bei der Blochgesellschaft. Bild: Werner Grüninger

Voraus gingen die Kässeligoofe, gefolgt von zwei Mädchen und der Försterin hoch zu Ross. Es folgten die Zugmannschaft und auf dem Stamm der Fuhrmannn sowie zwei Musikantinnen, die auf dem langen Weg und bei Zwischenhalten mit musikalischen Einlagen für Unterhaltung sorgten.

Auch musikalische Unterhaltung gehört zum Brauch. Bild: Werner Grüninger

Der Wagenführer musste eine gute Stimme haben, um die Zugmannschaft im Griff zu haben. Das Bloch wiegt immerhin zwischen 400 und 500 Kilo. Der Schmied schlug derweil statt auf einen Amboss auf ein Stück Eisenbahnschiene, fütterte den Ofen mit Reisig und liess von Zeit zu Zeit einen Schwärmer ab. Dem Bloch folgte ein «Biiwägeli» – eine Eigenheit des Goofeblochs, gezogen von Waldchrüüter-Meetle, Beierwiiber, Böscheliwiiber und Waldhexen sowie dem Schellebuur und der Rosendame.

Waldchrüüter-Meetle, Beierwiiber, Böscheliwiiber und Waldhexen ziehen das «Biiwägeli». Bild: Werner Grüninger

Mannebloch startet um 4.30 Uhr

Heute Montag ist mit Start um 4.30 Uhr die Blochgesellschaft Urnäsch unterwegs. Die Route führt von Urnäsch über Zürchersmühle nach Hundwil und weiter nach Stein, wo auf dem Dorfplatz ein längerer Halt eingeschaltet wird. Weiter geht es dann über Sonder-Hundwil-Waldstatt zurück nach Urnäsch. Nach dem Verlesen des Blochspruchs übernimmt schliesslich der Förster die Versteigerung des Blochs. Im Hotel Krone findet am Abend der Blochball als Abschluss statt.