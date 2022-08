Brandstiftung Wiedereröffnung nach Brandnacht: «Angel's» Herisau feiert Party an «Usegstuehlet» Vor sechs Wochen konnte an der Gossauerstrasse nur durch Zufall ein grösserer Brand verhindert werden. Die Pächterin der betroffenen Bar ist froh, dass beim Unglück keine Personen zu Schaden kamen.

Nicole Stamm freut sich, die Angel's Bar heute wieder eröffnen zu können. Bild: Karin Erni

Am Dienstag, 23. August, öffnet die Angel’s Bar an der Gossauerstrasse nach sechswöchiger Pause wieder. So lange hat es gedauert, um die gröbsten Schäden des Brandfalls vom 11. Juli zu beheben und das Lokal zu reinigen. Jener Montagmorgen wird Nicole Stamm wohl für immer in Erinnerung bleiben: Morgens um 3.45 Uhr habe ihr Telefon geläutet, erzählt die Barbetreiberein. «Es war meine Nachbarin. Sie sagte, in der Angel’s Bar sei ein Brand ausgebrochen sei und man brauche sofort einen Schlüssel.» Sie begab sich auf schnellstem Wege ins Lokal. Gemeinsam mit Nachbarn und zufällig Anwesenden wurde der Brand gelöscht. «Nachträglich betrachtet, war es ein Glück, dass wir uns dabei keine Rauchgasvergiftung geholt haben», sagt Nicole Stamm. Als die Feuerwehr eintraf, war bereits alles gelöscht. Die Feuerwehrleute zogen wieder ab, nachdem sie den Brandplatz noch auf allfällige Glutnester untersucht hatten.

Brandstifter am Werk

Gemäss bisherigen Erkenntnissen der Polizei wurde in jener Nacht durch ein gekipptes Fenster ein Vorhang in Brand gesetzt. Ein dahinter angebrachtes Fernsehgerät hat Feuer gefangen. Durch den verbrannten Kunststoff entstand beissender Rauch, der sich überall festgesetzt hat. Noch immer packt Nicole Stamm die Angst, wenn sie an die Ereignisse denkt: «Diese Brandstifter haben mit ihrer unbedachten Tat das Leben der Hausbewohner aufs Spiel gesetzt. Wäre das Feuer nicht zufällig entdeckt worden, hätte jemand sterben können. Ich bin so froh, dass nicht mehr passiert ist.»

Der materielle Schaden kann ersetzt werden. Eine Spezialfirma war beauftragt, das verschmutzte Mobiliar zu reinigen. Die Firma habe zusätzlich in der Bar eine Woche lang ein Ionisierungsgerät aufgestellt, um den Brandgeruch zu beseitigen, sagt Nicole Stamm.

«Wegen der Ferienzeit haben die Arbeiten länger gedauert, als ursprünglich geplant. Die Ukraine-Krise hat zudem die Lieferung der neuen Fenster verzögert.»

Diese kommen erst im September. Sind sie eingebaut, kann ein Kunstmaler die Wandmalereien in der Bar wieder vervollständigen, die durch die Lösch- und Bauarbeiten kaputtgegangen sind. Dann wird die Angel’s Bar wieder aussehen wie früher.

Partystimmung an «Usegstuehlet»

Nach den unerfreulichen Ereignissen der letzten Wochen will Nicole Stamm wieder vorwärtsschauen: Am 27. August soll im «Angel’s» anlässlich des «Usegstuehlet» endlich wieder Partystimmung herrschen. Die Band Soulfire spielt Livemusik auf der Gasse und DJ Salva sorgt für Stimmung. «Es gibt Fleisch und Wurst vom Grill und hausgemachte Frühlingsrollen», sagt Nicole Stamm und verrät noch etwas: «Ich feiere an dem Tag meinen Geburtstag und freue mich auf viele Gäste.»