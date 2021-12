Boostern Innerrhoden öffnet zusätzliches Impfzentrum und sucht Personal Für die Auffrischimpfung braucht Appenzell Innerrhoden mehr Impfkapazität. Darum eröffnet der Kanton im Januar ein vorübergehendes Impfzentrum. Noch wird nach Gesundheitsfachpersonen gesucht.

Der Kanton spricht insbesondere Gesundheitsfachpersonen an, welche Teilzeit arbeiten oder pensioniert sind. Bild: APZ

Der Kanton Appenzell Innerrhoden betreibt aktuell ein Impfzentrum im ehemaligen Spital in Appenzell. Zusätzlich können sich Innerrhoderinnen und Innerrhoder bei ihren Hausärztinnen und Hausärzten impfen lassen. Da die eidgenössischen Kommission für Impffragen (Ekif) ihre Empfehlung zur Auffrischimpfung geändert hat, wird der Kanton in den kommenden Wochen kurzfristig mehr Impfkapazität brauchen. Dafür sucht das Gesundheitsamt per Januar 2022 dringend Gesundheitsfachpersonen.

Insbesondere sucht das Gesundheitsamt Ärztinnen und Ärzte, Pflegefachpersonen und medizinische Praxisassistentinnen und -Assistenten, welche während voraussichtlich zwei bis vier Wochen an einzelnen oder mehreren Tagen pro Woche im zweiten Impfzentrum unterstützen können. Angesprochen werden insbesondere Gesundheitsfachpersonen, welche Teilzeit arbeiten oder pensioniert sind.

Off-label Nutzung des Boosters empfohlen

Neu empfiehlt die Ekif die Auffrischimpfungen bereits nach vier anstatt sechs Monaten nach der Grundimmunisierung. Die Impfempfehlung wurde kurz vor Weihnachten angepasst. Eine Auffrischimpfung früher als sechs Monate nach Abschluss der Grundimmunisierung erfolgt ausserhalb der Zulassung durch Swissmedic.

Interessierte Personen melden sich unter www.ai.ch/coronavirus-gesundheitspersonal oder direkt beim Gesundheitsamt unter info@gsd.ai.ch oder 071 788 92 50. Das Gesundheitsamt bedankt sich ganz herzlich für den Einsatz zugunsten der Bevölkerung.