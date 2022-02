Blasmusik 50 Vereine, bis zu 1800 Besucherinnen und Besucher, keine Coronaeinschränkungen: So bereitet sich Heiden auf das Kantonalmusikfest vor Vom 24. bis 26. Juni steht Heiden ganz im Zeichen der Blasmusik. 2020 musste der Grossanlass coronabedingt auf dieses Jahr verschoben werden. Im Vergleich zu erster Ausgabe sind einige Änderungen geplant.

Nach Appenzell 2015 wird nun Heiden Appenzeller Kantonalmusikfest durchführen. Bild: CAL

Er wird im laufenden Jahr einer der grössten Anlässe in der Region sein: das Appenzeller Kantonalmusikfest in Heiden. Vom 24. bis 26. Juni werden rund 1800 Besucherinnen und Besucher und nochmals so viele Mitwirkende im Biedermeierdorf erwartet. Das Interesse am Fest scheint gross zu sein, wie die Anmeldezahlen zeigen. So haben sich bis Ende November des vergangenen Jahres 50 Vereine aus der ganzen Schweiz angemeldet. Dies obschon für Musik- und Chorproben zuletzt die 2G-plus-Regel galt. «Während dieser Zeit sind sogar zusätzliche Anmeldungen eingegangen», sagt Saara Iten. Die Absolventin der ZHAW Winterthur hat als Bachelorarbeit ein Kommunikationskonzept für das Kantonalmusikfest geschrieben und ist seit Januar 2021 im OK für das entsprechende Ressort zuständig.

Eigentlich hätte der Grossanlass, für dessen Organisation die Jugendmusik Heiden verantwortlich ist, bereits vor zwei Jahren stattfinden sollen. Coronabedingt musste er allerdings verschoben werden – und dies gleich um zwei Jahre. Grund dafür war das 2021 angesetzte Eidgenössische Musikfest, das aber schlussendlich der Coronakrise zum Opfer fiel.

Jugendmusik plant einen Ehemaligenanlass

Nach der Absage 2020 haben sich einige OK-Mitglieder des Kantonalmusikfests zurückgezogen. Mit Ausnahme der Finanzen konnten alle Ressorts wieder besetzt werden, hauptsächlich mit Personen im Alter von 20–30 Jahren. Nach einem kurzen Unterbruch vor zwei Jahren hat das OK die Planungsarbeiten vor längerer Zeit wieder aufgenommen. «Die Vorbereitungen nehmen immer mehr an Fahrt auf», sagt Iten. Das OK treffe sich alle zwei Wochen zu einer Sitzung. Unter dem Motto «Ä Fächstwochenend voller Füürwerk» soll es einen Anlass für die ganze Region geben.

Im Vergleich zur Ausgabe 2020 wird es am diesjährigen Appenzeller Kantonalmusikfest einige Veränderungen geben. So sind alle 600 ehemaligen Mitglieder der Jugendmusik Heiden zu einem Wiedersehen eingeladen. Anlass dazu ist die Gründung der Formation vor rund 60 Jahren. Darüber hinaus wird am Freitag- und Samstagabend im Festzelt auf der Seeallee ein Abendprogramm mit musikalischer Unterhaltung geplant. Welche Gruppen auftreten werden, verrät das OK noch nicht. Das Gleiche trifft auf eine weitere Neuerung zu. So wird es für die teilnehmenden Vereine nicht wie üblich einen Lorbeerkranz geben, sondern etwas anderes. Um was es sich dabei handelt, will Iten nicht verraten.

Unterkünfte wurden gesucht

Nichts geändert hat sich dagegen am übrigen Programm. So wird der Wettbewerb in Parademusik, wie bereits kommuniziert, auf der Rosentalstrasse und bei schlechtem Wetter in der Turnhalle Wies durchgeführt. Die Kurzkonzerte wiederum werden im Kursaal und in der reformierten Kirche zu hören sein. Damit die Wege zwischen den einzelnen Schauplätzen kurz sind, wird die Seeallee zur Festmeile.

Bevor Heiden am letzten Juni-Wochenende zum Blasmusikmekka werden kann, sind in den nächsten Wochen und Monaten noch zahlreiche Detailfragen zu klären. Auch soll die Grossveranstaltung einem Nachhaltigkeitscheck unterzogen werden. Abgesehen davon wurden kürzlich Unterkunftsmöglichkeiten gesucht. Mittlerweile besteht gemäss Iten eine Liste mit 60 Privaten, welche sich bereit erklärt haben, Musikerinnen und Musiker aufzunehmen. «Wie viele Plätze tatsächlich benötigt werden, klären wir zurzeit ab», sagt das OK-Mitglied.

Ende April steht wichtiger Entscheid an

Ob das Kantonalmusikfest im zweiten Anlauf durchgeführt werden kann, entscheidet sich Ende April. Stand heute sind die Organisatoren nicht zuletzt wegen der angekündigten Lockerungen zuversichtlich, dass am Anlass keine Zertifikatspflicht oder andere coronabedingten Einschränkungen notwendig sein werden. Als Vorgeschmack darauf ist im Mai die Aktion «Heiden 2022 on Tour» gedacht. «Damit wollen wir das Fest in verschiedene Dörfer im Appenzellerland bringen», sagt Iten. Konkret wird die Jugendmusik Heiden am 21. Mai mit einem alten Postauto in vier bis fünf Gemeinden Halt machen und mit lokalen Vereinen Platzkonzerte geben.