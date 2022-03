Schule Appenzell Ein Superheld mit Handprothese: Michel Fornasier engagiert sich gegen Mobbing Michel Fornasier kam ohne rechte Hand zur Welt. Als Kind erlebte er dadurch Mobbing und Diskriminierung. Als Superheld Bionicman will er Kinder zu Toleranz und Selbstbewusstsein motivieren.

Die Kinder der Schule Appenzell interessieren sich für Bionicman und seine moderne Prothese. Bild: Selina Schmid

Wenn Michel Fornasier den Mehrzweckraum in der Schule Appenzell betritt, leuchten Kinderaugen. Zuerst bemerken die Schülerinnen und Schüler das glitzernde «M» auf seiner Brust und das lange, blaue Cape, das hinter ihm weht. Breitbeinig stellt sich Bionicman vor die versammelten Schülerinnen und Schüler und winkt mit der rechten Hand. Erst jetzt bemerken sie die besondere Superkraft: seine Handprothese.

Michel Fornasier ist der Superheld Bionicman. Wie alle Superhelden bekämpft er das Böse, in seinem Fall Mobbing an Schweizer Schulen. Auf seiner Tour durch die Schulen erzählt er von seiner Kindheit und warum Anderssein etwas Gutes ist. Auch in Appenzell will Bionicman den Kindern Mut machen, mit ihrer Besonderheit offen und ohne Scham umzugehen.

Fornasier versteckte seine Beeinträchtigung

Nicht immer ging Michel Fornasier so selbstbewusst mit seiner Beeinträchtigung um, wie diesen Montag vor zwei Klassen der Schule Appenzell. Er sagt: «Früher wäre ich vor Scham im Boden versunken, wenn ein Raum voller Menschen auf meine Hand gestarrt hätte.» Michel Fornasier wurde ohne rechte Hand geboren. In seiner Kindheit und Jugend wurde er deswegen gemobbt. Andere Kinder tuschelten über ihn, die sommerlichen Badibesuche waren unangenehm. Er sagt: «Meine fehlende Hand ist keine schwere, aber eine sichtbare Beeinträchtigung.»

35 Jahre lang versteckte er seinen Armstumpf unter der Jacke, arbeitete im Finanzsektor und bei der Non-Profit-Organisation. Er sagt: «Einfache Handgriffe waren oft eine Herausforderung.» Erst als er 2014 in der Sendung Aeschbacher seine fortschrittliche bionische Handprothese vorführte, sagte sich Fornasier: «Das Publikum weiss nun Bescheid. Also macht Verstecken keinen Sinn mehr.» Er wird zum Superhelden Bionicman, der sich für Inklusion, Diversität und Mobbingprävention engagiert.

In den Comicbüchern, gezeichnet von DC- und Marvel-Illustratoren, bekämpfen Bionicman und Bionica Mobbing. Bild: PD

Drei Comics hat Fornasier bereits veröffentlicht, der vierte Band soll Ende Jahr erscheinen. Gemeinsam mit Bionica, dem weiblichen Pendent zu Bionicman, reist er durch die Zeit, stoppt Diebe und hilft Menschen in besonders schwierigen Situationen. Jeder Charakter in den Comics basiert auf Menschen, die Fornasier kennt. Gezeichnet werden die Comics von Illustratoren, die bereits für die grossen, amerikanischen Comicverlage DC und Marvel arbeiteten. Fornasier sagt: «In jedem Abenteuer steckt ein Funken Wahrheit. Die negativen Erlebnisse durch positive zu ersetzen, hat mir geholfen, Frieden zu finden.»

Und mit der Stiftung «Give Children a Hand» verhilft er Kindern mit einer körperlichen Beeinträchtigung zu Handprothesen. Fornasier sagt: «Unsere Hilfsmittel sollen neben der Funktionalität auch das Selbstvertrauen stärken.» Diese «Zauberhände», wie er sie nennt, werden von den Kindern gestaltet und im 3D-Drucker gedruckt. So entstehen innert weniger Stunden bunte und im Dunkeln leuchtende Prothesen, die Kindern Freiheit und Eigenständigkeit geben sollen.

Michel Fornasier hat seine Berufung gefunden, kann durch Sponsoring und Honorare von Bionicman leben. Und er ist sichtbar, auch in den Medien. Fornasier sagt: «Neulich fragte mich eine Journalistin, ob mir Aufmerksamkeit wichtig ist. Ja, für unser Projekt, aber nicht für meine Person.»

Mit Selbstbewusstsein und Toleranz gegen Mobbing

Seit einigen Jahren tourt Michel Fornasier als Bionicman durch die ganze Schweiz, im Gepäck immer das Superheldenkostüm und die bionische Hand. Die Schulen laden ihn ein, gegen eine Spende in Fornasiers Stiftung. Mit einer Mischung aus Unterhaltung und Bildung will er Kinder zum Selbstbewusstsein und zur Toleranz gegenüber anderen motivieren. Sie sollen ihre vermeintlichen Schwächen zur Stärke machen, wie Bionicman, der mit seiner Hand gegen Mobbing kämpft. Fornasier sagt:

«Unsere Mission ist, zwischen Menschen mit und ohne Beeinträchtigung Brücken zu bauen. Bionicmans fehlende Hand steht für alle Besonderheiten. Ob Zahnlücke, abstehende Ohren, oder Armstumpf. Was auch immer. Mach deine Besonderheit zu deiner Stärke.»

Lehrer Luzius Gruber und das Chindernetz AI haben Bionicman nach Appenzell geholt. Als Lehrer weiss Gruber: «Mobbing sucht Defizite anstatt Stärken.» Durch die sozialen Medien würden Lehrpersonen nicht immer bemerken, wenn ein Kind durch seine Mitschüler gemobbt wird. Darum wolle Gruber Toleranz vermitteln: «Mit Bionicman möchte ich unseren Lernenden zeigen, dass anders sein eine Stärke ist.»

Auch die Kinder haben Superkräfte

In Appenzell interessieren sich die Kinder für seine Handprothese. Wie viel wiegt sie? Muss er sie nachts aufladen? Kann sie sich genauso schnell wie eine richtige Hand bewegen? Geduldig beantwortet Bionicman alle Fragen: Sie wiegt knapp drei Kilo. Nachts lädt er sie auf, da der Akku für drei Stunden Bewegung reicht. Und seine bionische Handprothese deckt etwa 15 Prozent der Mobilität einer menschlichen Hand. «Erst durch monatelanges Training mit Prothese wurde mir bewusst, wie komplex eine Hand und der ganze Körper sind. Ich lernte umso mehr meine linke, menschliche Hand zu schätzen.»

Bionicman hat auch Fragen an die Kinder. Welche Superkraft wünscht ihr euch? Und welche besitzt ihr? Die Kinder in Appenzell wollen fliegen, zaubern und Blitze schiessen können. Und sie finden, dass sie sehr gut singen, tanzen und klettern. Zum Abschied schütteln die Kinder die Handprothese von Bionicman. Es ist, als ob auch sie dadurch Superkräfte bekommen.