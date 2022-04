Bildung Diese Ausserrhoderin fertigt für die Freizeitarbeiten-Ausstellung eine aussergewöhnliche Türe mit Appenzeller Brauchtumsmotiven an Dieses Wochenende findet die Freizeitarbeiten-Ausstellung in der Mehrzweckanlage in Walzenhausen statt. Lena Frei ist eine der Lernenden, die mitmacht und sich vorstellt. Ein Einblick.

Lena Frei lächelt in die Kamera und präsentiert stolz ihre Tür. Auf diesem Bild ist ihr Projekt aber noch nicht fertig, denn die Zeichnungen müssen noch an der Tür verziert werden. Bild: Felicitas Markoff

Es ist wieder so weit: Dieses Wochenende findet die Freizeitarbeiten-Ausstellung in Walzenhausen statt. Über 120 Lernende nehmen an der Ausstellung teil und stellen ihre mit Herzblut angefertigten Arbeiten aus, die sie in ihrer Freizeit erarbeitet haben. In der Mehrzweckanlage in Walzenhausen ist die Freizeitarbeiten-Ausstellung am Freitag von 18 bis 22 Uhr geöffnet sowie am Samstag und Sonntag von 10 bis 18 Uhr.

Die Freizeitarbeiten-Ausstellung der Lernenden ist in ihrer Art einmalig. Diese Tradition findet seit 1900 ohne Unterbruch in einer Ausserrhoder Gemeinde oder einem Innerrhoder Bezirk statt. Träger sind die Gewerbeverbände der Appenzeller Kantone. Viele Lehrbetriebe sind bereit, die Lernenden zu unterstützen. Teilnehmen können alle Lernende, die einen Lehrort im Appenzellerland haben. Es werden etwa 5000 Besucherinnen und Besucher erwartet.

Lena Frei bringt alte Türe mit LED-Licht zum Leuchten

Lena Frei absolviert eine Lehre als Malerin. Bild: Felicitas Markoff

Für die Freizeitarbeiten-Ausstellung hat sich diese Zeitung eine Lernende ausgesucht, die ihre Arbeit vorstellt. Die 17-jährige Lena Frei aus Herisau absolviert eine Lehre als Malerin in der Firma Alder Malermeister AG. Sie befindet sich im zweiten Lehrjahr. Bereits letztes Jahr hatte Frei vor, bei dieser Ausstellung mitzumachen, doch ihr fehlte zu diesem Zeitpunkt die zündende Idee. In der Zwischenzeit hat sich das geändert und die 17-Jährige erzählt, dass in ihrem Lehrbetrieb schon länger eine alte Tür rumgestanden ist. Frei sagt:

«Ich fragte meinen Lehrmeister, ob diese Tür noch gebraucht wird. Als er dies verneinte, kam mir die Idee für meine Freizeitarbeit.»

Für ihr Projekt hat die Lernende zuerst die Farbe an der Tür, welche abgeblättert ist, entfernt. Damit das Naturholz gut sichtbar bleibt, hat Frei danach die Tür sauber abgeschliffen. Die Rückseite hat sie gestrichen und mit LED-Lichtern verziert. In einem nächsten Schritt sind die Fenster, die sie vor dem Schleifen ausgeglast hat, wieder eingeglast worden, damit es nicht verkratzt wird. Die Türenfenster werden in einem weiteren Schritt mit ihren Zeichnungen verziert.

Die Tür wurde nicht nur abgeschliffen und angemalt, auch mit LED-Lichtern wird sie aufgepeppt. Bild: Felicitas Markoff

Lernende erhält von ihrem Lehrbetrieb Unterstützung

Frei hat sich für diese Zeichnungen anhand von verschiedenen Fotos orientiert und sie detailgetreu nachgezeichnet. Bei den Fotomotiven handelt es sich um Bilder aus dem Appenzeller Brauchtum – wie zum Beispiel von zwei Sennen, die den Berg hinauflaufen. Frei sagt:

«Dass der Grundriss der Fotos mit meinen Bleistiftskizzen übereinstimmt, war eine Herausforderung.»

Für ihre Zeichnungen hat die Lernende zwei Monate in Anspruch genommen. Ihr Lehrbetrieb hat für ihre Freizeitarbeit sogar eine schöne Farbstiftpalette zur Verfügung gestellt. Und das ist noch nicht alles: Die Ausserrhoderin wurde teilweise von ihrem Arbeitgeber tatkräftig unterstützt und hat Tipps von ihm erhalten, die sie sehr zu schätzen weiss. Sie durfte zudem auch an Samstagen im Lehrbetrieb an ihrer Freizeitarbeit weiterarbeiten. Sie sagt: «Weil von unserer Firma schon länger niemand mehr an der Freizeitarbeiten-Ausstellung mitgemacht hat, findet es mein Arbeitgeber cool, dass ich dieses Jahr dabei bin.»

Mit diesen Zeichnungen verziert die 17-Jährige ihre Tür und möchte damit den Appenzeller Brauchtum darstellen. Bild: Felicitas Markoff

Lena Frei strebt Maler-Weiterbildung nach Lehre an

In ihrer Lehre als Malerin gefällt Frei der kreative Aspekt sehr gut. Die 17-Jährige schätzt es auch, wenn sie auf dem Bau arbeiten kann. Ob drinnen oder draussen gearbeitet wird, die Abwechslung geniesst die Herisauerin in vollen Zügen. Frei beschreibt sich selbst als eine aufgestellte junge Frau, die gerne kreativ ist und für andere ab und zu auch mal anstrengend sein kann. Über ihre Freizeitarbeit sagt sie selbstbewusst:

«Ich mag an meiner Freizeit alles, weil es mein Werk ist, und das macht mich stolz.»

Die Freizeitarbeit sei so geworden, wie sie es sich vorgestellt habe. Es seien nur kleine Details, die sie etwas nerven würden, sagt Frei.

Für ihre Zukunft hat sie einige Pläne. Das wichtigste Ziel ist es, zuerst die Lehre abzuschliessen. Lena Frei gefällt der Malerberuf gut, weshalb sie sich auch vorstellen kann, langfristig in dieser Branche Fuss zu fassen. Sie würde ihr Wissen nach der Lehre gerne weitergeben, darum überlegt sie sich, ob sie die Weiterbildung als Lehrlingsausbildnerin anstreben soll.