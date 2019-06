Die Riklin-Brüder zu Gast in Trogen: Bigniktuch vom Landsgemeindeplatz bis in die Gassen

Eine Einladung, den Bildern zu misstrauen – Alex Hanimann im Kunstmuseum St.Gallen

Wie sind Geschichte und Zeit in Bildern und Skulpturen präsent? Es ist eine der Fragen, die Alex Hanimann in seiner Ausstellung «Same but Different» im Kunstmuseum St.Gallen umtreibt. Auch Spiegelungen interessierten den St.Galler Künstler sehr.