Bibliothek Zuckerwattenmaschine, Hotdog-Maker und Co.: Partyzubehör in Herisauer Bibliothek findet Anklang In der Bibliothek Herisau kann seit einem Monat Partyzubehör ausgeliehen werden. Wie Zuckerwattenmaschine, Waffeleisen, Hotdog-Maker und Co. bei der Kundschaft ankommen, weiss die Leiterin der Bibliothek, Franziska Tschumi.

In der Bibliothek und Ludothek Herisau können seit kurzem auch Geräte wie eine Zuckerwattenmaschine oder eine Popcornmaschine ausgeliehen werden. Bild: PD

Wer in einer Bibliothek nur Bücher vermutet, der hat weit gefehlt. In der Bibliothek und Ludothek Herisau gibt es Medien aller Art und, nebst Spielsachen für den Innen- und Aussenbereich, seit kurzem auch Partyzubehör. Die Zuckerwattemaschine und der Hotdog-Maker seien seit ihrer Anschaffung im vergangenen Monat bereits drei Mal ausgeliehen worden, erklärt Franziska Tschumi, Leiterin der Bibliothek. Auch für die Popcornmaschine, den Schokoladenbrunnen, die Eismaschine, das Waffeleisen und den Pizzaofen scheinen sich die Leute zu interessieren. «Wir erhalten viele Anfragen für Reservationen. Die Leute wollen die Geräte beispielsweise an einer Geburtstagsfeier nutzen», so Tschumi.

Mit der Idee, Partyzubehör anzuschaffen, habe sie schon länger geliebäugelt. Den Ausschlag hat schliesslich eine Kundin gegeben, die nach einem entsprechenden Artikel gefragt hatte. «Manchmal muss man etwas Neues ausprobieren», erklärt Tschumi. Nach einem Monat, in dem die Artikel in der Bibliothek und Ludothek Herisau ausleihbar sind, zieht sie eine positive Bilanz. Die Geräte seien immer sauber zurückgekommen, wie es auch im Beilagenzettel der Bibliothek steht. Ihr Team reinige die Gegenstände dennoch jeweils zusätzlich.

Weitere Partygeräte könnten folgen

Bereits denkt Tschumi darüber nach, das Sortiment an Partyzubehör auszubauen. «Aber nur, wenn die Maschinen, die wir jetzt anbieten, gut ankommen», erklärt die Leiterin Bibliothek, die für die Anschaffungen zuständig ist. Eine Nebelmaschine oder eine Musikanlage werde man aber auch künftig nicht in der Bibliothek finden. Tschumi will sich auf das Segment Party-Food beschränken. «Je nach dem, was die Kundinnen und Kunden wünschen, werden wir weitere Anschaffungen in diesem Bereich prüfen», so Tschumi.

Das Segment Partyzubehör umfasst aktuell acht Geräte. Weitere könnten folgen. Bild: PD

Die Leihdauer für das Partyzubehör beträgt zwei Wochen. Für die anderen Medien sind es vier, für Neuheiten drei. «Niemand braucht eine Zuckerwattenmaschine vier Wochen lang. Wir wollen die Geräte möglichst vielen zugänglich machen», so Tschumi. Auch die Nachhaltigkeit spiele beim Angebot eine grosse Rolle. Ausserdem seien viele froh, wenn sie die Geräte, die man nicht regelmässig braucht, ausleihen könnten und diese somit daheim keinen Platz wegnehmen würden. Andere Haushaltsgeräte, wie beispielsweise einen Dampfreiniger, werde die Bibliothek nicht anbieten können. «Dafür fehlt uns schlichtweg der Platz», erklärt die Leiterin Bibliothek.

Lohnerhöhungen machen Preissteigerung nötig

Für die Partygeräte wird neben einem Depot von 50 Franken auch eine Leihgebühr von zehn Franken fällig. Alle anderen Medien werden an Mitglieder kostenlos zur Ausleihe abgegeben. Die Jahresgebühren beim Verein Bibliothek Herisau wurden im Rahmen der HV Anfang März angepasst. Neu kostet eine Einzelmitgliedschaft 50 statt 40, eine Kinder- und Jugendlichenmitgliedschaft 20 statt 10 und eine Familienmitgliedschaft 70 statt 50 Franken. Die Preiserhöhung habe aber nichts mit der Neueinrichtung im vergangenen Jahr zu tun, hält Tschumi fest, diese sei durch Stiftungen, Spenden und ein Crowdfunding finanziert worden. Die Preiserhöhung sei nötig geworden, weil die Löhne des Teams der Bibliothek, der Vorstand des Vereins arbeitet ehrenamtlich, im Vergleich zu niedrig gewesen seien. Man sei der Ansicht, dass eine Preisanpassung zeitgemäss sei. Und: «Im Vergleich zu den Beiträgen anderer Bibliotheken und gemessen an unserem guten, und sich ständig erweiternden Angebot, ist die Erhöhung nach Ansicht des Vorstands angemessen und begründet.»

Vergangenes Jahr wurde die Bibliothek saniert und neu eingerichtet. Bei der feierlichen Eröffnung waren die Reaktionen durchwegs positiv. Bild: rak

Die beiden vergangenen Jahre seien auch in der Bibliothek Herisau spürbar gewesen. Die Masken-, und vor allem Zertifikatspflicht hätten zu einem Einbruch bei den Ausleihen geführt. «Beinahe acht Prozent weniger Medien wurden ausgeliehen», so Tschumi. Eine erfreuliche Entwicklung seien hingegen die Ausleihen von E-Books über die Plattform Dibiost. Vereinsmitglieder respektive Kundinnen und Kunden der Bibliothek Herisau können dort mit ihrem Log-in E-Books ausleihen. Diese Ausleihen werden zu den physischen, in der Bibliothek Herisau getätigten Ausleihen, dazu gerechnet. Die Bibliothek ihrerseits entrichtet eine Gebühr für das zur Verfügung stellen der E-Medien an Dibiost. Gut zehn Prozent der Mitglieder würden dieses Angebot nutzen. Ein E-Reader kann in der Bibliothek gegen ein Depot von 50 Franken ausgeliehen werden. Tschumi rechnet damit, dass sich die Zahl ausgeliehener E-Books 2022 sogar verdoppeln wird.

Aktuarin oder Aktuar gesucht

Um die 3900 Mitglieder zählt der Verein Bibliothek Herisau. Wer sich als Kundin oder Kunde einschreibt, wird automatisch und ohne Verpflichtung Mitglied. Der Vorstand des Vereins arbeitet ehrenamtlich. An der Hauptversammlung Anfang März haben Christian Aegerter, Vorstandsmitglied und Aktuar, sowie Susanne Strohm den Rücktritt aus ihrem Amt erklärt. Für das Amt des Aktuaren wird nun eine Nachfolge gesucht.