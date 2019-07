Bewaffneter Raubüberfall auf Lebensmittelladen in Stein: Mutmasslicher Täter verhaftet

Am Freitagmittag ist es in Stein im Kanton Appenzell Ausserrhoden zu einem bewaffneten Raubüberfall gekommen. Ein mutmasslicher Täter konnte durch die Polizei in Hundwil verhaftet werden.