Stiftung Wyon beschenkt Top-Absolventen des zweiten Bildungswegs In einer Feier hat die Stiftung Wyon am Samstag die besten Absolventen der Berufsmatura geehrt. Als Laudator machte Lothar Ritter, Rektor der Fachhochschule NTB, den jungen Menschen Mut für die Zukunft. Roger Fuchs

Stiftungspräsident Lothar Ritter gratuliert Alexandra Köfer. (Bild: Roger Fuchs)

Die Stiftung Wyon unterstützt und fördert den zweiten Bildungsweg, weil Hochschulabsolventen mit Berufserfahrung als wichtig erachtet werden. Sichtbar wird diese Förderung unter anderem im Wyon-Preis, der am Samstag zum fünften Mal verliehen wurde. Sechs Absolventen aus einem Lehrbetrieb in Innerrhoden, die gleichzeitig auch die Berufsmatura absolviert haben, konnten aus den Händen des Stiftungspräsidenten Lothar Ritter, seines Zeichen auch Rektor der Innerstaatlichen Hochschule für Technik Buchs, Gratulationen und Preisgeld entgegennehmen. Insgesamt wurde eine Preissumme von 16500 Franken verteilt.

Alle sechs Geehrten liegen nur sehr knapp auseinander. Auf den ersten Platz schafften es mit einem Notenschnitt von 5,2 Kauffrau EFZ Alexandra Köfer aus Schlatt und Elektroniker EFZ Reto Fritsche aus Eggerstanden. Lothar Ritter lobte die Geehrten als «statistische Ausreisser». Sie hätten die BMS-Ausbildung nicht einfach nur bestanden, sondern Bestleistungen an den Tag gelegt. Entscheidend für den weiteren Weg seien nicht allein das Talent, sondern die Einstellung, der Wille und eine klare Zielsetzung mit konsequenter Zielverfolgung.

Aus den weiteren Ausführungen Ritters war herauszuhören, dass er es nicht für richtig erachtet, zu lange an den Schwächen zu feilen. Es gelte Menschen zu finden, welche die eigenen Schwächen als Stärken hätten und ihnen sei die entsprechende Aufgabe zu übergeben. «Tut, worin ihr stark seid», so seine Botschaft. Ebenso sei der Glaube an das Unmögliche hochzuhalten. Letztlich bedeute dies, dass es immer einen Weg gebe, dieser aber unter Umständen noch nicht gefunden sei.

Als Vertreter der Wyon AG gehörte auch der Firmengründer Paul J. Wyser und als Vertreter des Erziehungsdepartements Landammann Roland Inauen zu den ersten Gratulanten. Die Jungformation Fidibus besorgte den musikalischen Rahmen.

Preisträger 2018