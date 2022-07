Berufsbildung Diplomfeier Boden-Parkettleger: Innerrhoder ist bester Absolvent Kürzlich durften acht angehende Boden-Parkettleger am Mattenhof in Flawil ihren Lehrabschluss feiern. Unter der Leitung des Chefexperten René Raschle wurden die Fähigkeitszeugnisse verliehen. Ein Innerrhoder bekam als bester Absolvent eine Auszeichnung.

Als bester Lehrabgänger ausgezeichnet: Lukas Fässler. Bilder:PD

Nach einem gemütlichen Apéro hiess René Raschle kürzlich alle Anwesenden bei der Diplomfeier der Boden-Parkettleger herzlich willkommen und gratulierte den Absolventen zum erfolgreichen Abschluss. Er eröffnete seine Ansprache in Anlehnung an Goethes Zitat und meinte: «Erfolg hat drei Buchstaben – TUN.» Es sei wichtig, immer am Ball zu bleiben und sich weiterzuentwickeln, denn gut ausgebildete Fachkräfte seien auf dem Arbeitsmarkt gefragt.

Die erfolgreichen Boden-Parkettleger.

Im zweiten Teil ging René Raschle auf die vom Kanton bestrebte Erhöhung der Maturitätsquote ein. Er betonte, wie wichtig gute Lernende für die Industrie und Wirtschaft seien und dass die Entwicklung hin zu mehr Maturitätsschülern und weg von der normalen Lehre, den Fachkräftemangel, der in sämtlichen Branchen ein riesiges Problem darstelle, nur noch vergrössere. Er wünscht sich ein Umdenken der Behörden und auch der ganzen Bevölkerung hin zu einer grösseren Gewichtung der handwerklichen Berufe.

Die Zeit nutzen

Stephan Lüchinger, Prorektor Gewerbe/Technik am Berufs- und Weiterbildungszentrum Wil-Uzwi (BZWU), hob hervor, wie wichtig und wertvoll das Fachwissen der Lehrabgänger sei. Die Qualität und die Fertigkeit, die ein ausgelernter Boden- und Parkettleger habe, werde ein Hobbyhandwerker nie hinkriegen. Aus diesem Grund dürfe man einen Berufsstolz haben und stolz auf die erworbenen Fähigkeiten als ausgelernter Boden-Parkettleger sein.

Alma Tsipoylidis, Bereichsleiterin der Gewerblichen Berufe des BZWU Flawil, gratulierte ebenfalls allen Lehrabgängern herzlich zur bestandenen Prüfung und dankte René Raschle für die gute Zusammenarbeit und die Organisation der Abschlussfeier. Sie bezog sich in ihren Ausführungen aufs Thema Zeit. «Zeit ist unser höchstes Gut», hob sie hervor und man solle sie sowohl im Privaten als auch Beruflichen gut nutzen, aber auch geniessen.

Auszeichnungen

Anschliessend an die Ansprachen wurden die Fähigkeitszeugnisse verteilt und alle Lehrabgänger geehrt. Diese nahmen mit Freude ihre Zeugnisse und Geschenke entgegen. Lukas Fässler, Manser Bodenbeläge AG, Appenzell, bekam als bester Absolvent eine Auszeichnung. Sein Lehrmeister Daniel Manser wurde mit einem Lehrmeisterpokal geehrt. Diese Auszeichnung geht jeweils an den Lehrmeister mit dem besten Lehrabgänger. Nach den Gratulationen und dem anschliessenden Nachtessen liessen alle Anwesenden den Abend gemütlich ausklingen. (pd)