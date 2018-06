Verschoben: Beim Bignik wird auf Jokerdatum gesetzt Die Auslegung des Bignik-Tuchs im Kinderdorf Trogen findet auch an diesem Sonntag nicht statt. Noch bleibt eine Chance, dass es in diesem Jahr klappen könnte.

Obwohl die Wetteraussichten für das Wochenende grundsätzlich gut sind, muss auf eine Auslegung verzichtet werden. Durch wiederholte Regenfälle der letzten Tage wurde die Wiese noch feuchter als sie letzten Sonntag bereits war. Das geplante Bignik am 10. Juni im Kinderdorf in Trogen muss verschoben werden. Als ausserordentliches Jokerdatum wurde nun der 24. Juni bestimmt. Definitiv entschieden wird jeweils am Freitagmittag. (pd)

Infos sind unter www.bignik.ch zu finden.