Irene Hagmann



Der Gewerbeverein strebt am 17. März erstmals einen Sitz im Gemeinderat an. Ist die Politik in Herisau gewerbefeindlich?

Irene Hagmann: So würde ich das nicht sagen. Im Gemeinderat fehlt aber das wirtschaftliche und unternehmerische Denken. Es mangelt oft am Verständnis für uns Gewerbetreibende. Jeden Tag akquirieren wir Kunden und tragen die Verantwortung gegenüber unseren Angestellten. Ich bin mir bewusst, dass ein KMU ganz andere Strukturen hat als die Verwaltung. Trotzdem traue ich mir zu, mich in diesem Gremium einzubringen und mich fürs Gewerbe einzusetzen.

Wo konkret macht sich bemerkbar, dass kein Gewerbler der Exekutive angehört?

Der Gemeinderat und einige Einwohnerräte haben nicht erkannt, dass mit der Initiative für 30 Minuten Gratisparkieren eine wichtige Rahmenbedingung für das Gewerbe gewünscht wurde.

Sie haben keine politische Erfahrung. Ist Gemeinderätin da nicht ein zu grosser Schritt?

Das glaube ich nicht. Ich könnte frischen Wind und neue Ideen einbringen. Durch meine zahlreichen Tätigkeiten habe ich bewiesen, dass ich mich schnell in die verschiedensten Aufgaben einarbeiten kann und mich auch konstruktiv in Teams einbringe. Abgesehen davon war die Politik bei uns zu Hause am Familientisch immer ein Thema. Mein Vater war im Einwohner- und später im Gemeinderat.

Was hat Sie zur Kandidatur bewogen?

Der Gewerbeverein kämpft seit einiger Zeit für mehr Gehör in der Politik. Viele Gewerbler sind mit ihrer Arbeit so ausgelastet, dass sie sich keine Zeit für das Politisieren nehmen. Unsere Kinder sind ausgeflogen und in unserem Unternehmen könnte ich einiges anders strukturieren, um mir die Zeit für die Politik zu nehmen. Zudem liegt mir Herisau am Herzen und ich packe gerne Neues an.

Sie führen zusammen mit Ihrem Mann einen Gewerbebetrieb. Bestehen da keine Interessenkonflikte?

In diesem Punkt sehe ich keine Probleme. Wir haben nur wenige Aufträge von der Gemeinde. Falls es bei einem Geschäft notwendig wäre, würde ich selbstverständlich in den Ausstand treten.

Als parteilose Gemeinderätin werden Sie im Einwohnerrat möglicherweise keine Fraktion als Hausmacht haben. Ist das ein Nachteil?

Es geht um gute Lösungen für Herisau und nicht um meine persönliche Hausmacht. Und trotzdem: Das Gewerbe tritt zusammen mit den Parteiunabhängigen zu den Einwohnerratswahlen an. Wir haben eine starke Liste 5 zusammengestellt und hoffen natürlich auf den Einzug in den Einwohnerrat in Fraktionsstärke. Ich bin überzeugt, dass diese starken Persönlichkeiten Herisau weiterbringen können.

FDP, CVP und SVP haben sich Gewerbefreundlichkeit auf die Fahne geschrieben. Warum gehören Sie keiner Parteien an?

Ich bin gerne frei in meinen Entscheidungen. Darum bin ich parteilos. Ich stelle die Menschen und deren Ideen, aber auch Sorgen in den Mittelpunkt und nicht eine Partei.

Wo sehen Sie in Herisau Handlungsbedarf?

Die Attraktivität von Herisau lebt mit einer funktionierenden Infrastruktur, zentralen Plätzen, mit einem zukunftsweisenden Bahnhofprojekt und modernen Einkaufsmöglichkeiten. Es ist wichtig, einen guten Mix zu finden zwischen der laufenden Erneuerung und der Erhaltung der Werte des Appenzellerlands und jenen von Herisau. Ein weiteres ungelöstes Problem ist seit Jahrzehnten die Verkehrslawine an der Alpsteinstrasse. Ich setze mich ein, dass die Herausforderungen mit dem Kanton und den umliegenden Gemeinden gemeinsam angegangen werden.