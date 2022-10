Behindertensport «Erfreuliche Zuwachsrate von 3000 Prozent»: Wie sich der Verein PlusSport Vorderland in den letzten 50 Jahren entwickelt hat Der Verein PluSport Appenzeller Vorderland wird dieses Jahr ein halbes Jahrhundert alt. In den Anfängen hatte er mit einigen Schwierigkeiten zu kämpfen.

Der Verein PluSport Vorderland zählt heute 120 Mitglieder. Bild: Rolf Rechsteiner

Kürzlich waren Menschen mit Behinderung und ihre Betreuer und Betreuerinnen in Feierlaune. In der Mehrzweckhalle Gruberhof in Grub SG wurde ein halbes Jahrhundert Geschichte des Vereins PluSport Vorderland aufgerollt. Eine fröhlich winkende Turngruppe und eine respektable Bilderreihe in Endlosschlaufe auf Grossleinwand bildeten den Auftakt zum Fest. Hannes Friedli, Präsident des Vereins, wies in der Begrüssung darauf hin, dass aus der Kerngruppe von vier Teilnehmenden im Jahr 1972 ein Verein mit 120 Mitgliedern geworden ist – eine Zuwachsrate von 3000 Prozent in fünfzig Jahren. Die grosse Gästeschar umfasste Aktive und Betreuerinnen, Delegationen befreundeter Vereine und Lokalbehörden sowie Ehrenmitglieder.



Als prominenter Gast überbrachte René Will, Geschäftsführer von PluSport Schweiz, die Glückwünsche der nationalen Organisation, die rund achtzig Sektionen umfasst und jährlich 110 Sportlager aller Couleur ermöglicht. PluSport Schweiz sichere die Leiterausbildung und betreibe Sportförderung bis hinauf zur Spitze, die in den Paraolympics immer sehr erfolgreich sei. Er erinnerte an die Zeiten der Pandemie, die angesichts einschneidender Massnahmen allen Beteiligten ein hartnäckiges Durchbeissen abverlangt habe. Grosses Lob zollte er dem Festmotto «Mitenand goht’s besser», denn die Appenzeller seien die Ersten, die den Zusammenschluss mit dem Kantonalturnverband (ATV) vollzogen haben. Dieser Entschluss sei zukunftsträchtig und wegweisend für die ganze Schweiz, gab Will sich überzeugt. Er überreichte dem Präsidenten einen Check für die Anschaffung von Sportgeräten. Ein Gleiches tat Larissa Müller als Vertreterin des ATV-Vorstandes.

René Will (links) überreicht Hannes Friedli den begehrten Scheck. Bild: Isabelle Kürsteiner

Verein durfte auf Goodwill von Vereinen zählen

Einen Blick in die Geschichte vermittelte Gründungspräsident Peter Eggenberger, der die Sektion gemeinsam mit seiner Ehefrau Claudia ins Leben rief. Behindertensport, wie es damals hiess, sei bereits etabliert gewesen in Innerrhoden, im Appenzeller Hinter- und Mittelland. Als Lehrkräfte in Teufen (ab 1968) seien sie gebeten worden, ihr soziales Engagement für Behinderte zu leisten. Als sie nach Zelg/Wolfhalden umzogen, hätten sie den Auftrag erhalten, eine Sektion im Vorderland – einem «weissen Fleck auf der Landkarte» – ins Leben zu rufen. Die Chance tat sich auf, als 1972 die neue Gerbe-Turnhalle in Heiden eröffnet wurde. Schon frühzeitig habe man sich ein Zeitfenster für Behindertensport gesichert, betonte Egenberger. Der Anfang sei allerdings harzig gewesen, denn Behinderung wurde in Teilen der Bevölkerung als Makel empfunden. Da und dort habe man Angehörige «weichklopfen müssen», damit sie einer Teilnahme zustimmten. Sehr wertvoll sei die Unterstützung der Sefar AG gewesen, die Firmenbusse samt Fahrer zur Verfügung stellte, damit die Turnenden zur Lektion und später nach Hause zurückgefahren werden konnten.

Auch Vereinsaktivitäten wie Ausflüge, die Teilnahme am Spiel ohne Grenzen in Gonten oder am PluSport-Tag in Magglingen wären ohne dieses Engagement undenkbar. Goodwill von weiteren Firmen sei dazugekommen. Schon vor der Jahrtausendwende habe das Angebot ausgeweitet werden können auf Velotouren (ab 1986 auch mit zwei Tandems), Langlauf mit Spezialschlitten und Schwimmen. Das Wichtigste seien immer die sozialen Kontakte gewesen; die Einkehr nach der Turnstunde habe die unterschiedlichen Gruppen zusammengeschweisst. Der Festredner unterstrich die regionale Verankerung des Vereins. Er zählte eine Reihe von Gastwirtschaften auf, die regelmässig aufgesucht wurden, aber inzwischen von der Bildfläche verschwunden sind, aber auch zahlreiche Vereine, die mangels Mitgliedernachwuchs aufgeben mussten. «PluSport Appenzeller Vorderland hat nicht einfach überlebt», freute sich Peter Eggenberger, «es ist ganz einfach nicht mehr wegzudenken!»



Überraschungsgast an der Feier

Zum Höhepunkt des Abends wurde ein Auftritt der Gruppe Erscht-Rächt unter Leitung von Mirta Ammann. Sie lebt seit Jahren erfolgreich vor, was durch Motivation, Hartnäckigkeit und konsequente Arbeit auf Augenhöhe erreicht werden kann mit Menschen mit Behinderung. Geboten wurde eine musikalische Reise um die halbe Welt mit bekannten Melodien, die zum Mitsingen animierten. Durch das ganze Festprogramm führte Reena Krishnaraja (19) aus der Nachbargemeinde Grub AR, ausgezeichnet als «SRF 3 Best Talent Comedy» 2022.