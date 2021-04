Jubiläum «Wenn ich Dankesbriefe bekomme, weil wir jemandem einen Ausflug ermöglichten, gibt mir das Befriedigung»: Tixi AR/AI ist seit 20 Jahren im Vorderland tätig Der Behindertenfahrdienst feiert dieses Jahr im Appenzellerland ein Jubiläum. Bis zum Ausbruch der Coronapandemie ist die Nachfrage nach dessen Dienstleistungen stetig gestiegen. Eine Herausforderung ist die Rekrutierung von genügend Freiwilligen.

Für den Verein Tixi AR/AI sind rund 30 Fahrer und fünf Fahrzeuge im Einsatz. Bild: PD

Von Patienten, die für eine Dialyse regelmässig ins Spital müssen und nicht den öffentlichen Verkehr benutzen können, über betagte Menschen bis zu Kindern mit einer Beeinträchtigung: Sie alle gehören zur breiten Tixi-Kundschaft, welche von ungefähr 3 bis 100 Jahren reicht. Seit 1993 ist der Behindertenfahrdienst auch in den beiden Appenzeller Kantonen tätig. Im Mai vor 20 Jahren wurde nebst dem Hauptsitz in Herisau ein weiterer Stützpunkt im Vorderland gegründet.

Peter Wyss ist Betriebsleiter des Vereins Tixi AR/AI. Bild: PD

Eine Schlüsselrolle in der Freiwilligenorganisation nimmt Peter Wyss ein. Der Herisauer ist als Betriebsleiter 2014 in den Vorstand des rund 400 Mitglieder zählenden Vereins Tixi AR/AI gewählt worden. In dieser Funktion ist er unter anderem für die Einsatzplanung der rund 30 Fahrer und fünf Fahrzeuge sowie für die Überprüfung der Rapporte zuständig. Dafür wendet Wyss täglich durchschnittlich zwei Stunden auf.

Das Engagement des pensionierten Technikers beschränkt sich allerdings nicht auf administrative Aufgaben. Der 70-Jährige ist seit rund acht Jahren auch als Fahrer unterwegs, heute allerdings nur noch reduziert. Er ist überzeugt:



«Wer sich nur mit Büroarbeiten beschäftigt, verliert den Bezug zur Basis.»

Corona führte zu einem dreimonatigen Betriebsunterbruch

Der Tixi-Fahrdienst lebt auch im Appenzellerland stark von Freiwilligen. Peter Wyss ist ein Musterbeispiel dafür. Einige Jahre vor dem Ruhestand verspürte er 2011 den Wunsch, sich sozial zu engagieren. Weil Wyss früher nebenbei als Taxifahrer arbeitete und gerne im Auto unterwegs ist, entschied er sich für Tixi. In den mittlerweile rund zehn Jahren hat er, wie alle Vorstandsmitglieder sowie Helferinnen und Helfer auch, Hunderte Stunden investiert, ohne dafür einen Franken zu erhalten. Die Zufriedenheit der Kunden ist sozusagen «sein» Lohn. «Wenn ich Dankesbriefe bekomme, weil wir jemandem einen Ausflug oder einen Spitalbesuch ermöglichten, gibt mir das Befriedigung», sagt Wyss. Nebst dem Betriebsleiter gehören Monika Högger (Präsidentin), Rosmarie Koller (Vizepräsidentin und Vertreterin AI), Esther Schläpfer (Aktuarin), Philipp Sutter (Kassier), Erich Frei (Fahrzeugchef), Walter Müller (Fahrzeuginstruktor), und Josef Blatter (Vertretung Vorderland) dem Vorstand an.

Zwar zahlen Fahrgäste nebst dem Mitgliederbeitrag einen Fahrpreis, trotzdem finanziert sich Tixi vor allem mit Spenden sowie Beiträgen von Gönnern und Passivmitgliedern. Denn das Angebot stiess zumindest bis zum Ausbruch der Coronapandemie auf immer grösseres Interesse, wie ein Blick in die Statistik zeigt. Während Tixi AR/AI 2013 noch 4'808 Fahrten durchführte, waren es 2019 bereits 7'714. Die zurückgelegten Kilometer stiegen im gleichen Zeitraum von 90'495 auf 163'379. Letztes Jahr wurde das Wachstum allerdings jäh gestoppt. Wegen der Pandemie musste der Betrieb ab Mitte März für fast drei Monate eingestellt werden. Wyss sagt:

«Weil die über 65-jährigen Personen zu Hause bleiben sollten, hatten wir auf einmal kaum Fahrer mehr.»

Abgesehen davon brach die Nachfrage von einem Tag auf den anderen zusammen, da keine Ausflüge mehr möglich waren, die Spitäler nur eingeschränkt arbeiteten und Heime geschlossen waren. Unterdessen hat sich die Lage normalisiert. Allerdings unternimmt Tixi einen erheblichen Aufwand, um die Sicherheit der Kunden zu gewährleisten. So besteht gemäss dem Schutzkonzept eine Maskenpflicht für Fahrer und Kunden. Zudem müssen die Fahrzeuge regelmässig desinfiziert werden.

Fahrer müssen verschiedene Anforderungen erfüllen

Sobald die Coronakrise vorbei ist, dürfte sich das Wachstum fortsetzen. Dies bedeutet, dass Tixi immer wieder Helferinnen und Helfer benötigt. Zurzeit hätten sie genügend Fahrer, sagt Wyss. Dies könne sich erfahrungsgemäss aber schnell ändern. Wer für den Behindertenfahrdienst unterwegs sein will, muss einige Voraussetzungen mitbringen. Interessierte sollten nicht älter als 70 Jahre alt sein und die notwendige Zeit haben, monatliche Einsätze von vier bis sechs Tagen zu leisten. Wyss erwähnt noch einen anderen Aspekt, der seiner Ansicht nach oft unterschätzt wird. Unter den Fahrgästen gebe es auch solche, denen es gesundheitlich schlecht gehe und die kaum mehr reden könnten, sagt er. Damit müsse man umgehen können.

Feierlichkeiten sind im Jubiläumsjahr keine vorgesehen. Dafür stehen grössere Investitionen in den Fahrzeugpark an. So müssen die rollstuhlgängigen Autos in naher Zukunft ersetzt werden. Einen Schritt weiter ist man diesbezüglich im Vorderland. Dort ist die Inbetriebnahme eines neuen Mercedes-Allradfahrzeuges auf Anfang November geplant. Mit solchen Anschaffungen rüstet sich der Behindertenfahrdienst für die Zukunft.