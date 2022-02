Bauwirtschaftskonferenz Projektwettbewerb des PZA ist abgeschlossen: Gewerbler informieren sich über bevorstehende Bauprojekte in Herisau Am Dienstag lud der Gewerbeverein Herisau zur jährlichen Bauwirtschaftskonferenz. Nachdem Direktor Jürg Solèr die Assekuranz vorstellte, präsentierte die Gemeinde abgeschlossene und bevorstehende Bauprojekte.

Interessiert folgten die Mitglieder des Gewerbevereins den Ausführungen an der Bauwirtschaftskonferenz. Bild: rak

Gut 20 Mitglieder des Gewerbevereins trafen sich im Harmoniesaal des Casino Herisau zur diesjährigen Bauwirtschaftskonferenz und dem anschliessenden Apéro. Durch den Anlass führte René Forrer, im Gewerbeverein verantwortlich für Bauhaupt- und Baunebengewerbe. Zuerst übergab er das Wort an Jürg Solèr, Direktor der Assekuranz AR.

Dieser gab den Anwesenden einen Einblick in die Geschichte der kleinsten öffentlichen Gebäudeversicherung der Schweiz. Anschliessend präsentierte er Zahlen und Fakten. Solèr zeigte auf, welche Schadensfälle in bestimmten Jahreszeiten zunehmen. Der Winter ist geprägt durch Schneefall. Im vergangenen Jahr waren im Frühling durch den raschen Anstieg der Temperatur, vermehrt Rutschungen auf Grundstücken zu beklagen. Über den Sommer häufen sich Hagelschäden. Wenig überraschend nehmen Hausbrände jeweils im Dezember frappant zu.

Solèr zeigte zudem auf, an welchen Projekten, auch in der Prävention, sich die Assekuranz beteiligt und verwies auf die autarke Feuerwehralarmierung in Teufen. Ausserdem wird im Kanton zurzeit ein Objektschutznachweis erarbeitet, der am 1. Juli in Kraft treten soll. Damit sollen Bauherrinnen und -herren animiert werden, sich Gedanken über mögliche Naturkatastrophen, die ihre Immobilie betreffen könnten, zu machen.

Bauprojektauflage für Chammerholz

Sandra Nater und Peter Künzle, im Herisauer Gemeinderat zuständig für den Hoch- respektive Tiefbau, zeigten anschliessend abgeschlossene, laufende und kommende Projekte der Gemeinde auf. «In die Jahre gekommen», so beschrieben die beiden einige Gebäude und Strassen in der Gemeinde. Der Projektwettbewerb für das neue Besucher- und Therapiezentrum des Psychiatrischen Zentrums AR ist abgeschlossen. Demnächst soll das Bauprojekt eingereicht werden, blickte Nater voraus. Künzle seinerseits erzählte einiges zur Wertstoffsammelstelle Chammerholz, die bis im Sommer eröffnet werden soll. Das Baugesuch soll demnächst aufliegen.