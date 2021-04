Appenzell Ausserrhoden Plan B für ein Provisorium für Führerprüfungen: Weil das Verfahren in Teufen hängig ist, hat der Kanton in Herisau eine Alternative vorgesehen Aufgrund hängiger Rechtsmittel musste die Inbetriebnahme des Provisoriums für Führerscheinprüfungen in Teufen verschoben werden. Ein alternativer Bauplan wurde nun für die Gemeinde Herisau entwickelt.

Fahrschüler beider Appenzeller Kantone dürfen ihre Führerscheinprüfung bis auf weiteres noch in Winkeln (St.Gallen) absolvieren. Die Planungen für ein Provisorium für Führerscheinprüfungen in Appenzell Ausserrhoden laufen derzeit.





Chris Iseli / LTA

Weil die Prüfstelle für Auto- und Motorradführerprüfungen im Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt in St.Gallen Winkeln, für Fahrschüler beider Appenzeller Kantone nur noch bis ins Jahr 2020 bewilligt wurde, sucht Ausserrhoden seither nach alternativen Standorten.

In Teufen kommt es beim geplanten Provisorium zu Verzögerungen. Aufgrund des hängigen Verfahrens plant der Kanton nun eine zweite Variante eines Provisoriums für Führerprüfungen an der Cilanderstrasse in Herisau. Die Visiere sind bereits gestellt und die Baupläne liegen im Hochbauamt der Gemeinde Herisau zur Einsichtnahme bis zum 13. Mai auf. Amstutz, Leiter des kantonalen Kommunikationsdiensts sagt:

Georg Amstutz, Leiter des kantonalen Kommunikationsdiensts von Appenzell Ausserrhoden. PD

«Die Pläne in Teufen haben nach wie vor oberste Priorität. Sollten sich diese zerschlagen, muss der Kanton einen Plan B haben. Und der heisst derzeit Herisau.»

Der Regierungsrat habe dem Plan B in Herisau nur bis zur Erreichung der Baubewilligung zugestimmt. Eine abschliessende Beurteilung folge erst danach.

Eigenes Zentrum bis 2027

Vorgesehen ist, dass in Ausserrhoden bis 2027 ein eigenes Strassenverkehrszentrum für beide Appenzeller Kantone errichtet wird. Allerdings ist bis jetzt ein solches erst in Planung. Der Kanton St.Gallen ist seinem Nachbarn entgegengekommen. Er hat die Bewilligung, für die Benutzung der Infrastruktur in Winkeln um ein halbes Jahr verlängert.

Eigentlich plane der Kanton Appenzell Ausserrhoden seit längerem ein eigenes Strassenverkehrszentrum in «Gmünden» bei Niederteufen, sagt Georg Amstutz. Geplant sei, in diesem Zentrum nicht nur Führer- abzunehmen, sondern auch Fahrzeugprüfungen durchzuführen und Zulassungen auszustellen. Da die Planung eines solchen Zentrums aber noch Zeit benötige ‒ derzeit läuft ein entsprechender Wettbewerb ‒ brauche es ein Provisorium.

Widerstand aus der Bevölkerung

Bis vor kurzem war noch vom Ausbildungszentrum Bächli in Teufen als Provisorium für Führerprüfungen die Rede. Das Amt für Immobilien prüfte die Anlage in Zusammenarbeit mit dem Ausserrhoder Strassenverkehrsamt und befand es trotz des teilweisen Sanierungsbedarfs für geeignet. Das Bächli-Areal sei immerhin nur eine befristete Übergangslösung. Aufgrund mehrerer Einsprachen von Anwohnern konnte der Betrieb aber nicht wie vorgesehen im April aufgenommen werden. Die hängigen Einsprachen sollen bis Juni 2021 bereinigt werden.