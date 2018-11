Bäuerlicher Alltag auf moderne Art In der Lochmühle werden Bilder der Appenzeller Künstlerin Carmela Inauen gezeigt. Das Markenzeichen ihrer Arbeit ist das Bestreben, traditionelle Sujets mit zeitgenössischem Stil zu verbinden.

Carmela Inauen an der Vernissage in Gais. (Bild: PD)

Kunstliebhaber, Kunstkritiker und Interessierte sorgten an der Vernissage der Appenzeller Künstlerin Carmela Inauen gemäss Medienmitteilung für einen Grossandrang. Stattgefunden hat der Anlass in der geschichtsträchtigen Lochmühle in Gais, die sich nach einer langjährigen Teilrenovation, zum ersten Mal der Öffentlichkeit in einem neuen Gewand präsentierte.

Die Vernissage wurde mit Spannung erwartet. Beobachter und Kunstkenner bezeichnen als typisches Markenzeichen Inauens das Bestreben, traditionelle Sujets – vor allem solche aus dem bäuerlichen Alltag aus dem Alpstein – auf moderne Art, in zeitgenössischem Stil zu interpretieren. Als Malgrund verwendet die Künstlerin heute, was früher zur Lagerung von Mehl und Getreide diente: Jutesäcke. Trotz grobmaschigem Malgrund schafft es Inauen die Wesensart der porträtierten Menschen derart realistisch darzustellen, dass natürliche Charaktereigenschaften entstehen – eine Kombination, die Kunstkritiker aus der ganzen Welt bewundern und aktuell in der Kunstausstellung in Gais zu sehen bekommen.

Das richtige Umfeld ist entscheidend

Die alte Lochmühle bietet mit ihrer Geschichte eine perfekte Kulisse für eine solche Ausstellung. Kurt Haberstich, Laudator an der Vernissage, bringt es auf den Punkt: «Gestalten ist für sie eine Leidenschaft. Das ausgeprägte handwerkliche Geschick, gepaart mit fantastischem Vorstellungsvermögen und eisernem Durchhaltewillen, ist eine Begabung, die sich wie ein roter Faden durch ihr Wirken zieht.»

Damit die Kunstwerke mit moderner Bauermalerei entstehen, braucht es das richtige Umfeld, meint die Künstlerin: «Für die Sujets meiner Bilder lasse ich mich aus Alltagsszenen im Alpstein inspirieren, egal ob dies ein Senn beim Alpabzug, oder eine traditionelle Viehschau ist.»

Begeistert waren die zahlreichen Besucher neben der traditionellen Kunst auch von dem Appenzeller Musiker und Witzeerzähler Hans Sturzenegger, der den Anlass musikalisch und mit guter Stimmung umrahmte. Ein Apéro und Appenzeller Spezialitäten rundeten den Anlass ab.

Wie zu Grossmutters Zeiten

In der rund 500-jährigen Lochmühle wurde zudem der ursprüngliche Wohnbereich ebenfalls teilrenoviert und mit Liebe zum Detail wie zu Grossmutters Zeit wiedereingerichtet. Auch dieser Bereich gehört zur aktuellen Kunstausstellung bei der rund 50 bis Werke ausgestellt werden. Am kommenden Wochenende öffnet sie nochmals ihre Türen für das Publikum, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. (pd)

Hinweis: Samstag, 24. November, 10 bis 16 Uhr; Sonntag, 25. November, 13 bis 17 Uhr (Finissage mit Livemusik).