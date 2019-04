Bahnhofskiosk in Urnäsch schliesst Der Kiosk am Bahnhof in Urnäsch wird auf Ende dieses Monats geschlossen. Zu gering ist der Umsatz. Entlassungen werde es aber keine geben, verspricht die Mercato Shop AG. Astrid Zysset

Der Kiosk am Bahnhof Urnäsch besteht seit Jahrzehnten. Ende dieses Monats wird er geschlossen. Bild: Karin Erni

Der Entscheid sei ihr nicht leicht gefallen. «Ich wohne selbst in Urnäsch, und für mich gehört der Kiosk einfach zum Dorfleben dazu», sagt Yvonne Schoch, Geschäftsführerin der Mercato Shop AG. Trotzdem hat sie sich nun entschieden, ihn zu schliessen. Nach dem Wochenende vom 28. April wird es am Bahnhof Urnäsch keinen Kiosk mehr geben.

Der Grund für das Aus ist in den niedrigen Umsatzzahlen zu finden. Seit Jahren hat der Kiosk mit ausbleibender Laufkundschaft zu kämpfen. Der Rechnungsabschluss 2018 sei aber dermassen «himmeltraurig» gewesen, so Schoch, dass die Schliessung unausweichlich geworden ist. Konkret: Der Umsatz müsste mindestens verdoppelt werden, um schwarze Zahlen schreiben zu können. Ein utopisches Ziel. «Schuld an der Misere ist niemand», betont die Mercato-Geschäftsführerin. Das Einkaufsverhalten habe sich einfach grundlegend geändert. So gingen die Bahnbillettverkäufe in den vergangenen Jahren stark zurück, da viele Kundinnen und Kunden diese online erstehen. Auch Zeitungen und Magazine wurden weniger verkauft. Die Gewinnmargen bei den übrigen Produkten seien zudem gesunken und zu gering geworden, als dass eine hohe Gewinnspanne möglich ist. Ein Umbau und somit eine Sortimenterweiterung sei lange diskutiert worden, so Schoch. Doch die Investition schien zu riskant. «Ich habe eine Verantwortung gegenüber meinen 30 Mitarbeitenden an den übrigen Mercato-Verkaufsstellen zu tragen.»

Schwierige Situation schon lange bekannt

Innerhalb der Mercato Shop AG wurde der Kiosk in Urnäsch in den letzten Jahren von den anderen Verkaufsstellen massiv quer subventioniert. Das könne Schoch nicht länger verantworten, stellt sie klar. «Meine Aufgabe ist es, die Firma zum Erfolg zu führen. Das ist mit dem Standort Urnäsch nicht möglich.» Als sie den Kiosk im Januar 2018 übernahm, wusste sie, dass die Situation schwierig ist. «Aber ich dachte nicht, dass es so schlimm aussieht.» Schoch war jahrelang Geschäftsführerin der Mercato-Shops, bevor sie diese im Rahmen einer eigenen Aktiengesellschaft übernahm.

Es kommt zu keinen Entlassungen

Der Bahnhofskiosk in Urnäsch besteht seit Jahrzehnten. Der Umsatz wird mit dem Verkauf von Zeitungen, Rauchwaren, Süssigkeiten, Kioskartikeln und Losen sowie – im Auftrag der Appenzeller Bahnen – von Billetten für den öffentlichen Verkehr erwirtschaftet.

Die Mitarbeitenden werden mit der jetzigen Schliessung nicht entlassen, sondern können eine Stelle an einem anderen Verkaufsort innerhalb des Unternehmens antreten. Die übrigen laufen gemäss Schoch umsatzmässig alle zufriedenstellend.