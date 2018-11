Der Bahnhof Herisau: Früher wie heute ein Grossprojekt Der Bau des Bahnhofs Herisau am heutigen Standort vor über 100 Jahren war ein gigantisches Bauprojekt. In naher Zukunft stehen wieder grosse Veränderungen im Bahnhofareal an. Die «Wandelbar» richtete den Blick auf das unterhalb des Dorfzentrums gelegene Areal und skizzierte dessen Vergangenheit wie Zukunft. Martin Schneider

Christoph Würth von der «Wandelbar» stellt die Referenten vor: Thomas Fuchs, Markus Schaefer und Fredy Brunner. (Bild: MAS)

Das Erscheinungsbild von Herisau wird sich in den kommenden Jahren markant ändern, sofern die Stimmbevölkerung der geplanten Umgestaltung des Bahnhofsareals zustimmen wird. Die «Wandelbar» der Stiftung Dorfbild Herisau bot am Samstag eine Plattform, an der Projektbeteiligte die Pläne vorstellten und sich die Bevölkerung über das Vorhaben informieren konnte.

Schneller vom Bahnhof ins Dorf

Architekt Markus Schaefer stellte die Eckpunkte der Umgestaltungsideen im Depot der Appenzeller Bahnen (AB) vor. «Heute präsentiert sich der Bahnhof als ein stark infrastrukturell geprägter Ort. Man könnte jedoch Büros, Wohnungen, Detailhändler oder andere Geschäfte ansiedeln», führte der Architekt aus. Eines der zentralen Elemente ist der überdachte Busbahnhof, welcher auf der Seite zu den Gleisen der Appenzeller Bahnen hin zu liegen kommen würde. Das Depot der Appenzeller Bahnen soll abgebrochen und jeweils links und rechts des Bushofes kleine Pärke angelegt werden.

Auch der Zentralplatz zwischen dem bestehenden Stationsgebäude der Südostbahn (SOB) und dem Gebäude der Post soll überdacht werden und damit den Wartenden genügend Schutz vor der Witterung bieten. Architekt Schaefer betonte auch eine verbesserte Anbindung des Bahnhofsareals an das Dorfzentrum, die erreicht werden soll. Vorgesehen ist etwa eine Quartiererschliessung zum Ebnet mittels Passerelle und eines Lifts sowie eines «Panaromawegs». Dieser Weg würde oberhalb der Nagelfluhwand zu liegen kommen, die sich hinter den Gleisen der Appenzeller Bahnen befindet.

Wirtschaftskrise stoppt Entwicklungspläne

Auch Fredy Brunner, ehemaliger Verwaltungsratspräsident der AB, nahm in seinen Ausführungen vor den rund 100 anwesenden Personen Bezug auf die Distanz zwischen dem historischen Zentrum und dem Bahnhof, die seit Jahren bestehe. «Wir müssen jetzt die Voraussetzungen schaffen, damit die Verbindung zwischen Bahnhof und Zentrum verbessert werden kann.» Durch den Wegfall des Bahnhofbuffets, immer weniger Güterverkehr oder der zunehmenden Unwichtigkeit von Wartesälen habe das Leben am Bahnhof in den vergangenen Jahrzehnten spürbar abgenommen, so Brunner. Hier gelte es neue Impulse für eine anderweitige Nutzung des Bahnhofsareals zu geben, um dieses wiederzubeleben.

Hatten Markus Schaefer und Fredy Brunner die Zukunft des Areals vor Augen, blickte Historiker Thomas Fuchs zu Beginn der Veranstaltung zurück auf die Geschichte des Bahnhofes. Umfassende Überbauungspläne gab es gemäss dem Historiker bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts, als die Gemeinde einen Bauboom bei Wohn- und Industriebauten erlebte. Der Erste Weltkrieg und die anschliessenden wirtschaftlichen Krisenjahre liessen die Pläne jedoch nie Realität werden, so Fuchs.

Der Bund unterstützt das Projekt

Eine wichtige Hürde, dass die Pläne zur Umgestaltung des Bahnhofes Realität werden, hat das Projekt im September genommen. Damals entschied der Bund, dass die Bahnhofsumgestaltung trotz zuerst gegenteiliger Signale in das Agglomerationsprogramm des Bundes 2019 bis 2023 aufgenommen wird (siehe Ausgabe vom 15. September). Voraussichtlich Ende nächsten Jahres können die Ausserrhoder Stimmberechtigten über die kantonale Vorlage zur Neugestaltung des Verkehrsknotens am Bahnhof und die Herisauer Stimmberechtigten in einer Gemeindeabstimmung über den neuen Bahnhofplatz mit Bushof befinden.