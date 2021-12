Bahnhof Herisau «Kein Stein mehr dort, wo er einmal war»: Appenzeller Bahnen schliessen Bauarbeiten am Bahnhof Herisau ab Während einer sechswöchigen Totalsperrung der Bahnstrecke führten die Appenzeller Bahnen unter anderem umfangreiche Bauarbeiten am Bahnhof Herisau durch. Am Sonntag verkehren die ersten Züge am und durch den neuen Bahnhof der AB.

Der neue Bahnhof der Appenzeller Bahnen in Herisau. Bild: Ramona Koller

Am Bahnhof Herisau treffen vier Unternehmen aus dem Bereich des öffentlichen Verkehrs aufeinander. Die Schweizerische Südostbahn, die Regiobus AG, die Postauto AG sowie die Appenzeller Bahnen befördern Passagiere von und nach Herisau. Voraussichtlich bis 2028 soll der Bahnhof Herisau ein neues Gesicht erhalten und an die aktuellen Bedürfnisse angepasst werden. Der Umbau des Bahnhofs der Appenzeller Bahnen ist in den letzten sechs Wochen erfolgt.

Ab Sonntagmorgen können Passagierinnen und Passagiere der Appenzeller Bahnen auf den neuen Perrons in Herisau ein-, aus- und umsteigen. Die ersten Züge fahren im Rahmen eines Tests bereits am Samstag über die neuen Gleise und führen Manöver wie Vollbremsungen aus. Der erste Zug, in den am neuen Bahnhof Herisau eingestiegen werden kann, verkehrt am Sonntag um 06.02 in Richtung Gossau ab Gleis 11.

Treppe durch flachere Variante ersetzt

Bereits 2013 fanden am Bahnhof der Appenzeller Bahnen erste Bauarbeiten statt. «Immer mit dem Gedanken im Hinterkopf, dass weitere Arbeiten folgen werden», erklärt Beat Senti, Projektleiter Infrastruktur bei den Appenzeller Bahnen. So sei beispielsweise die Treppe neben dem Mercato, die gemeinhin als zu steil gilt, nur als Provisorium angedacht gewesen. Ursprünglich habe man als Zeitfenster für die nächsten Bauarbeiten 2016 anvisiert gehabt. Die Treppe wird nun durch eine neue, flachere, durch ein Holzdach vor Wettereinflüssen geschützte Treppe ersetzt. Diese wird in den kommenden Wochen freigegeben, da das Geländer noch nicht verbaut ist.

Beat Senti, Projektleiter Infrastruktur und Thomas Baumgartner, Direktor der Appenzeller Bahnen. Bild: Ramona Koller

Die Unterführung der Appenzeller Bahnen wurde ausgebaut. Unter anderem dafür wurden 1400 Kubikmeter Fels abgetragen, wie Senti weiss. Der Hauptanteil des Felsabtrages ist in der Gleisfahrbahn, welche 20 bis 30 cm tiefergelegt wurde. Auch der Schacht für den Lift, der dereinst vom Perron der Appenzeller Bahnen ins Ebnet und umgekehrt fahren soll, wurde bereits ausgehoben. Senti erklärt:

«Wir haben die Totalsperre auch für Vorarbeiten für kommende Projekte der Gemeinde Herisau genutzt.»

Fundamente für Überdachung

So sei beispielsweise auch ein Fundament für das Dach, das nach Fertigstellung des neuen Bushofs alles überdecken soll, gelegt worden. «Das Fundament ist jetzt nicht zu sehen, wir werden es zu gegebener Zeit wieder freilegen», so Senti. Auch im Bereich des Tunnels Richtung Waldstatt wurden im Auftrag des Kantons zwei Fundamente gebaut. Diese Arbeiten wären bei laufendem Betrieb viel zeitaufwendiger und auch teurer gewesen, ist sich Senti sicher und verweist auf die Wichtigkeit der guten Zusammenarbeit aller Beteiligter am Bahnhof.

Der Bau der Unterführung sei kein einfaches Unterfangen gewesen. Die Unterführung befindet sich im Fels und unter Grundwasserniveau. In einem weiteren Schritt soll die Unterführung verlängert werden und gemeinsam mit jener der SOB den gesamten Bahnhof unterqueren.

Anpassungen für Behindertengleichstellung

Auf dem neuen Perron am Gleis 11 steht derzeit ein Provisorium aus Holz, das dem einen oder anderen bekannt vorkommen dürfte. Dieselbe Haltestellenüberdachung fand sich während der Umbauarbeiten am Bahnhof St.Gallen. Sie wird den Wartenden bis zum Bau des Bushofs Schutz vor Wind und Wetter bieten. Eine digitale Abfahrts- und Ankunftstafel mit Sprachausgabe komplettiert den Wartebereich. Auf dem Perron zwischen den Geleisen 12 und 13 finden sich ebenfalls digitale Anzeigen, allerdings wird die Sprachausgabe hier noch nachgerüstet. Sie ist Teil der Auflagen im Bereich Behindertengleichstellung. Das Perron wurde verlängert und entspricht nun auch den Anforderungen für Doppelzugkompositionen, wie sie beispielsweise während der Landsgemeinde oder anderen Publikumsanlässen eingesetzt werden.

Für die Appenzeller Bahnen sind die aufwendigen Bauarbeiten am Bahnhof nun vorerst abgeschlossen. «Hier ist kein Stein mehr dort, wo er einmal war», sagt Senti. 2024 sollen das ehemalige Direktionsgebäude und der Mercato-Platz für die Bauarbeiten am Bushof machen. Später soll ausserdem das Fahrleitungsdepot vor dem Tunnel abgerissen werden, um eine Arealentwicklung zu ermöglichen. Dies allerdings erst, wenn das Unterhaltsgebäude in Appenzell fertiggestellt ist.