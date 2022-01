Autogaragen Kundinnen und Kunden brauchen Geduld: Wie Garagisten im Appenzellerland auf Lieferverzögerungen bei Ersatzteilen reagieren Wer sein Auto in die Werkstatt bringen muss, braucht derzeit zum Teil Geduld. Ersatzteile sind weltweit rar. Die Preise sind zudem gestiegen. Garagisten im Appenzellerland haben unterschiedliche Strategien entwickelt, um die Notsituation zu meistern.

Ein Mechaniker schraubt eine neue Stossstange an einem Auto an. Bild: PD

Ein Stopp bei einer Werkstatt im Appenzellerland, um sich ein defektes Teil an seinem Fahrzeug reparieren zu lassen, kann unter Umständen deutlich länger dauern als bisher. Denn Lieferengpässe und nur schwer zu ergatternde Autoersatzteile führen momentan zu Einschränkungen. Dies bestätigt Nunzio Barbieri, Leiter Ersatzteillager der Sportgarage Leirer in Stein, auf Anfrage:

«Der Nachschub fehlt.»

Das globale Problem rund um die fehlenden Autoersatzteile macht sich auch in den Autogaragen in den Kantonen Appenzell Ausserrhoden und Appenzell Innerrhoden breit. Ursache ist der globale Mangel an Halbleiter, sie sind Hauptbestandteile von Mikrochips, die wiederum in Steuergeräten zu finden sind und zum Beispiel das Fahr- oder Bremsverhalten regeln.

Die zunehmende Verknappung der Rohstoffe und die Coronapandemie brachten den Markt durcheinander. Was zu einer weltweiten Halbleiterkrise geführt hat und auch die hiesige Umgebung davon zu spüren bekommt.

Ausschlaggebend für die verzögerten Lieferungen sei aber vor allem die Art des Ersatzteils. Für die Sportgarage Leirer sei es etwa besonders schwierig, elektronische Autoteile geliefert zu bekommen. Deren Preise würden momentan in die Höhe schiessen.

Auch bei der Opel-Garage Meier in Herisau stünden derzeit hohe Preisausgaben auf der Liste. «Ob Opel-Ersatzteile oder -Zubehör, alles ist teurer geworden», bestätigt Jörg Meier, Geschäftsführer der Garage Meier Herisau AG.

Alternativen werden gesucht

Bestimmte Autogaragen im Appenzellerland setzen dabei auf Alternativen, um dem Problem des Mangels an Ersatzteilen entgegenzuwirken. Die alternativen Möglichkeiten sind unterschiedlich ausgefallen, wie sich in den Gesprächen mit den diversen Autowerkstätten in AR und AI herausgestellt hat.

Gebrauchte Autoteile können eine mögliche Lösung sein, aber nicht immer und nicht bei jeder Automarke. Reto Baier, Geschäftsführer der Garage Auto Baier in Herisau, erklärt auf Anfrage:

«Oftmals kann mit einem Fahrzeug auch eine gewisse Zeit weitergefahren werden.»

So geht sein Team vor, um Lieferverzögerungen zu überbrücken. Würde das Fahrzeug aber ganz stillstehen, bekämen die Autobesitzerinnen und

-besitzer ein Ersatzfahrzeug, um mobil bleiben zu können. Laut Baier sei dies oftmals die beste Lösung. Würde sich die Situation also noch mehr zuspitzen, käme für ihn eine Erweiterung der Verfügbarkeit an Ersatzwagen in Frage.

Andere Autohändler im Appenzellerland wiederum verwenden und setzen ausschliesslich Originalteile in ihre Fahrzeuge ein. Wie etwa die Zeughausgarage in Appenzell. Diese würde eine mögliche nationale Lagervergrösserung als wünschenswert erachten, würde sich das Problem verschärfen.

Verzögerte Lieferfristen

Was aber bei allen Autogaragen der Fall ist, sind die verzögerten Lieferzeiten von bestimmten Autoteilen. Was vorher noch innerhalb von 24 Stunden geliefert werden konnte, kann nun mehrere Tage auf sich ziehen. Oder die Lieferung verschiebe sich auf unbestimmte Zeit.

Dies führt demnach zu längeren Wartezeiten auch für die Kundinnen und Kunden. Die Rückmeldungen dazu fielen aber grösstenteils positiv aus. «Wir sind häufig auf Verständnis gestossen», betont Dario Heeb, Disponent der Zeughausgarage in Appenzell. Eine gute Zusammenarbeit und allfällige Hilfestellungen unter den einzelnen Mercedes-Benz-Garagen in der Umgebung wären für sie sicherlich von Vorteil, schildert er. «Eine gute Kommunikation und gegenseitiges Unterstützen sind in einer solchen Situation wichtig», unterstreicht Heeb zum Schluss.