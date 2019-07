Autofahrer verwechselt Gas- mit Bremspedal Am vergangenen Sonntag ist es in Trogen zu einem Selbstunfall mit einem Auto gekommen. Es entstand Sachschaden. Yann Lengacher

Am Unfallauto entstand Sachschaden. Bild: PD

Am letzten Sonntagnachmittag um 14.20 Uhr fuhr ein 66-jähriger Automobilist auf der Altstätterstrasse in Richtung Landmark. In der Linkskurve nach der Bruderbachbrücke verwechselte er das Gaspedal mit dem Bremspedal und fuhr in der Kurve geradeaus auf einen Vorplatz. Dort kollidierte er mit einer Garage. Verletzt wurde niemand, am Fahrzeug entstand Totalschaden. (kapo/yal)