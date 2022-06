Auszeichnung Kein Tag ohne Fussball: Antonio Romano ist «Mister FC Bühler» und Ausserrhoder Sportförderer des Jahres Ausserrhodens Sportförderer des Jahres: Antonio Romano ist unter anderem Organisator, Trainer, Trainersucher und Sportchef. Es gibt kaum eine Aufgabe, die er beim FC Bühler nicht schon erledigt hat.

Letztes Spiel als Trainer: Antonio Romano im Kreise der Erstligistinnen des FC Bühler. Bild: Lukas Pfiffner

«Wenn ich in Bühler parkiere, sprechen mich schon auf dem Weg zum Sportplatz mehrere Leute an und fragen: Was meinst du zu dem? Was machen wir da? Und kannst du vielleicht noch …» Der Ausserrhoder Sportförderer des Jahres sagt es: Antonio Romano, der von allen Tony genannt wird – ausser in Italien, wie er lachend erzählt.

In der Laudatio zitierte Regierungsrat Alfred Stricker an der kantonalen Sportlerehrung vor einer Woche Personen aus dem Umfeld des FC Bühler. Romano habe ein offenes Ohr, könne zuhören. Er habe kreative Ideen, helfe bei der Suche nach Trainern, übernehme die Trainingsleitung dann persönlich. Er leiste seit Jahrzehnten selbstlosen Einsatz, als Sportchef und «Mädchen für alles». Als Organisator der Festwirtschaft des Hüpfburgparks und als Verantwortlicher des Kiosks mache er sich verdient, die Begeisterung wirke ansteckend.

Er beginnt als Kassier

Sein Pensum ist gross. Seit Ostern ist er zwei Abende zu Hause gewesen. Romano hält fest, im Alltag viel Wertschätzung zu spüren. Die Ehrung habe ihn überrascht und gerührt, weil sie persönlich sei und über den eigenen Verein hinausgehe. Die Resonanz sei enorm gewesen. Dabei stehe er nicht so gerne im Mittelpunkt. Und natürlich seien auch andere Menschen wichtig im FC Bühler. Auf dessen Weg vom einstigen «Italiener-Club» über den Verein mit vielen Spielern aus dem Balkan bis zum heutigen «Multikulti-Verein» mit Mitgliedern aus allen Schichten. Oder bei der Positionierung als Förderer des Mädchen- und Frauenfussballs, in der Quantität wie Qualität. Vor zehn Jahren sind Bühlers Juniorinnen vom Kanton geehrt worden, nachdem sie den ersten von drei Schweizer Cupsiegen errungen hatten.

Noch im Jahr 2000 gehörte dem FC Bühler eine einzige Mannschaft an, die Männer in der 5. Liga. «Wir waren 20 Nasen», erinnert sich Romano, der die Kasse führte. Eine Milchbüchlein-Rechnung sei das gewesen, meint der 47-Jährige, der das Steueramt der Stadt St.Gallen leitet.

Nicht alle hatten Freude

Er liest täglich eine italienische Fussballzeitung. «Nicht die aus Mailand, sondern jene aus dem Süden.» Romanos Verwandtschaft väterlicherseits stammt aus Neapel, seine Mutter ist Schweizerin.

«Fussball ist meine Leidenschaft. Ich bin auch gerne als Zuschauer unterwegs.»

Nun hat er das Amt als Trainer des ersten Frauenteams abgegeben. Vor drei Jahren war er ohne Erfolg in Kontakt mit über 30 Personen, diesmal mit rund 20.

Antonio Romano gibt Anweisungen. Bild: Lukas Pfiffner

Gross war seine Freude, dass Andy Jurt zugesagt hat. «Meine Kinder waren dagegen sehr traurig, als ich es ihnen erzählt habe.» Der zwölfjährige Diego und die zehnjährige Anna waren und sind Teil des FC Bühler, oft auch an Auswärtsspielen dabei. «Dafür habe ich jetzt Zeit, auch einmal ihre Partien zu besuchen.» Der Sohn spielt in Appenzell, wo die Familie zu Hause ist, die Tochter beim FC Bühler. Dieser arbeitet eng mit dem FC Teufen zusammen, wo keine Mädchenteams bestehen. Dafür muss Bühler damit leben, keine autonome Männermannschaft zu stellen, weil der Unterbau fehlt. Knaben aus Bühler kicken mehrheitlich in Teufen.

Der Garten und das Kochen

Von Romano sind oft Begriffe wie Solidarität, Gemeinschaft und Akzeptanz zu hören. Als Meilenstein bezeichnet er die gewonnene Abstimmung, dank der ein neuer Sportplatz geschaffen und 2006 eingeweiht werden konnte. Ohne die Göbsimühle gäbe es den FC Bühler wohl nicht mehr. Die Arbeit geht Antonio Romano nicht aus. Soeben hat er die Reservation für das Hallenturnier von 2023 eingereicht. Aus einem kleinen Anlass hat sich in einem Vierteljahrhundert eines der grössten Hallenturniere der Ostschweiz entwickelt (mit der Rekordzahl von 131 Teams).

Kann Romano einen Tag ohne fussballerische Gedanken oder Arbeit sein? Die schnelle Antwort: «Nein.» Und nebst dem runden Leder? Alexandra, Antonio, Diego und Anna Romano wohnen in einem grossen Haus. Da gebe es einiges zu tun. «Ich bin gerne im Garten. Wenn ich dort etwas mache, ist das ein schöner Ausgleich.» Zudem kocht der Sportförderer des Jahres gerne. «Früher hatte ich nur Interesse und während der Pandemie dann mehr Zeit. Jetzt ist die Freude am Kochen geblieben.»