Auszeichnung Ehammer, Mazenauer und Spörri: Sportlerschule ehrt diesmal «im Stillen» Normalerweise zeichnet die Sportlerschule Appenzellerland ihre besten Sportlerinnen und Sportler im würdigen «Sport Awards»-Rahmen und in Anwesenheit von Gästen aus. Wegen Corona erfolgen die Ehrungen diesmal «im Stillen».

Miryam Mazenauer in Aktion beim Kugelstossen an den Schweizer Leichtathletik Hallenmeisterschaften. Peter Klaunzer / KEYSTONE

An der Hallen-EM in Torun hatte er kein Glück. Mit seinem hervorragenden Ergebnis im Zehnkampf (8231 Punkte) sowie seiner Leistung im Weitsprung (8,15 m) etablierte sich Simon Ehammer im vergangenen Jahr aber an der Weltspitze. Der Leichtathlet aus Stein gewann zudem acht Schweizer-Meisterschafts-Medaillen (davon fünf Titel) und stellte drei neue Schweizer Rekorde auf. Die Verantwortlichen der Sportlerschule wählten ihn zum Sportler des Jahres.

Sein Pendant bei den Frauen ist Miryam Mazenauer vom TV Teufen, die ebenfalls auf sich aufmerksam machte und konstante Leistungen zeigte. Sie wurde sowohl in der Halle wie auch im Freien souverän Schweizer Meisterin im Kugelstossen bei den Aktiven. Zudem hat sie sich mit einer neuen persönlichen Bestleistung von 15,86 m an die vierte Stelle der ewigen Schweizer Bestenliste gesetzt. In der Halle hat schon seit 15 Jahren keine Schweizerin mehr weiter gestossen als Mazenauer.

Nick Spörri Profisportler des Jahres

Die Sportlerschule betreut nebst Jugendlichen auch verschiedene Leistungssportlerinnen und Leistungssportler, die nicht mehr in der Ausbildung sind – dies vor allem im Kraft- und Athletikbereich. Aus diesen Athletinnen und Athleten wurde Nick Spörri zum Profisportler des Jahres bestimmt. Der C-Kader-Athlet von Swiss-Ski gewann im vergangenen Jahr bei der U21-Schweizer-Meisterschaft die Bronzemedaille im Slalom. Anfang des laufenden Jahres doppelte er mit der SM-Silbermedaille in derselben Disziplin nach. Zudem wurde Spörri für die Junioren-Weltmeisterschaften selektioniert sowie erstmals für ein Elite-Europacup-Rennen aufgeboten.

Eine Golferin und ein Triathlet

Die Golferin Ladina Luder zeigte eine hervorragende Saison und verbesserte ihr Handicap auf -1.3. Sie wurde zudem Amateur-Schweizer-Meisterin im Strokeplay und wird dank ihrer konstant starken Leistungen nun auch im WAGR (World Amateur Golf Ranking) geführt. Die 15-jährige Sportschülerin gehört damit aktuell zu den besten Schweizer Nachwuchsgolferinnen. Ladina Luder wurde zur Newcomerin des Jahres gewählt, der Triathlet Nico Kalberer (Jahrgang 2007) zum Newcomer des Jahres. Er hat im vergangenen Jahr jeden Wettkampf, bei dem er am Start stand, gewonnen. Darunter war auch der Schweizer Final des Swiss Regio Cup. Nico Kalberer ist damit aktuell der beste Schweizer Triathlet seines Alters.

Drei Fussballerinnen aus Herisau

Die Teamsportlerinnen des Jahres heissen in der Sportlerschule Appenzellerland Serena Li Puma (2003), Anna Sutter (2002) und Géraldine Ess (2002). Alle drei sind in Herisau gross geworden und spielen beim FC St.Gallen-Staad in der höchsten Schweizer Liga, der AXA Women’s Super League. Dort sind sie Stammspielerinnen. Die Mittelfeldakteurinnen Sutter und Ess sowie die Stürmerin Li Puma gehören zudem alle dem Kader der Schweizer U19-Nationalmannschaft an. (pd)