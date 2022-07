Auszeichnung 18-jährige Malena Widmer aus Speicher schreibt Maturaarbeit, die nationale Anerkennung erfährt Malena Widmer aus Speicher hat eine Maturaarbeit zum Ungarn-Aufstand 1956 geschrieben. Eine Thematik, die bewegt. Und eine Arbeit, die nun von der Stiftung für Demokratie in Bern ausgezeichnet wurde.

Malena Widmer hat die Kantonsschule Trogen mittlerweile abgeschlossen. Bild: Astrid Zysset

Malena Widmer aus Speicher erhielt vor einigen Tagen ihr eidgenössisches Maturitätszeugnis überreicht. Mit einem Notendurchschnitt von 5,4 ist dieses schon herausragend. Doch es ist die Maturaarbeit, die darin vermerkt ist, welche auf nationales Interesse stiess. Die Stiftung für Demokratie, Bern, prämiert seit 22 Jahren Matura- und Projektarbeiten. Auf Anraten ihrer Lehrperson an der Kantonsschule Trogen reichte Malena Widmer ihre Arbeit mit dem Titel «Wo bleibt unser Widerstand? Reaktionen auf den Ungarn-Aufstand 1956 in der Schweiz» ein. Und prompt konnte sie kürzlich anlässlich der Preisverleihung in Chur eine Auszeichnung entgegennehmen. Für einen Podestplatz reichte es zwar nicht, aber die 18-Jährige ist trotzdem zufrieden: «Es ist schön, zu sehen, dass meine Maturaarbeit ein weiteres Mal geschätzt und gewürdigt wurde.» In der Kantonsschule Trogen wurde ihre Arbeit mit der Note 6 versehen.

Ein halbes Jahr hat sie in das 35 Seiten umfassende Werk investiert; von der ersten Idee im Sommer 2021 bis zur Abgabe im Dezember 2021. Die Arbeit handelt vom Ungarn-Aufstand 1956, dem Umgang mit den Flüchtlingen in der Schweiz und davon, wie der Kommunismus in den regionalen Medien abgehandelt wurde. «Auf den ersten Blick mag das Thema weit hergeholt erscheinen, aber für mich hat es gepasst», so Widmer. Seit im Geschichtsunterricht der Kalte Krieg behandelt wurde, war sie von der Thematik fasziniert. «Den ideologischen Konflikt zwischen dem Westen und Osten wie auch das grundlegend andere Weltbild fand ich fesselnd.» Einen Bezug zu ihrer Heimat, dem Appenzellerland, wollte Widmer aber genauso schaffen wie eine persönliche Note miteinbringen. Darum beschränkte sie sich in ihrer Recherche nicht nur auf Sekundärliteratur und Zeitungsausschnitte, sondern befragte auch eine Zeitzeugin.

Neue Erkenntnisse gewonnen

Im Staatsarchiv stöberte Widmer Stunden in alten Zeitungsausschnitten, las Bücher und suchte unentwegt nach einem Zeitzeugen. Lange ohne Erfolg. Erst ihre Grosstante gab den entscheidenden Tipp. Rückblickend findet die 18-Jährige jedoch, dass das Erstellen der Arbeit optimal gelaufen sei. «Es gab nie einen Moment, in dem ich es bereut habe, dieses Thema gewählt zu haben.» Mehr noch: Sie hätte viele neue Erkenntnisse gewonnen. «Einerseits dachte ich nicht, dass die antikommunistische Haltung damals bei uns so vorherrschend war. Die Schweiz bezeichnet sich doch schliesslich immer als neutral.» Andererseits verband Widmer Bücherverbrennungen etwa bis dahin ausschliesslich mit der NS-Zeit. Der Zürcher Buchhändler Hans Zogg, welcher vor allem DDR-Literatur veräusserte, sah sich 1956 einem wütenden Mob voller Antikommunisten gegenüber, der seinen Laden stürmte, Bücher klaute und anschliessend verbrannte.

Studium der Germanistik und Geschichte geplant

Die Maturaarbeit wurde noch vor dem Ukraine-Konflikt geschrieben. Die Parallelen von heute zur Situation 1956 sieht Malena Widmer jedoch deutlich. Die Solidaritätsbewegung gegenüber den Flüchtlingen sei ähnlich, so die 18-Jährige. Eine antirussische Haltung heute ist aktuell nicht von der Hand zu weisen. Die Vergleiche zwischen damals und heute zu ziehen, helfe ihr, vieles in der Ukraine-Krise besser zu verstehen, so Widmer. Aber eigentlich hat sie mit der Thematik rund um ihre Maturaarbeit mittlerweile abgeschlossen. Sie will nun nach vorne sehen, zieht ein Studium der Geschichte oder der Germanistik in Erwägung. Zuerst aber wird sie ein Praktikum bei der «Appenzeller Zeitung» und anschliessend allenfalls einen humanitären Einsatz im Ausland absolvieren. Reisen stehe ohnehin auf ihrer Wunschliste, gibt sie weiter an. Ein Abstecher nach Ungarn werde dabei wohl auch nicht fehlen.