Ausstellung Steine zum Staunen: Der vierte und letzte Teil der Erlebniswelt Säntis befasst sich mit der Geologie des Berges Am Freitag wurde mit zahlreichen Ehrengästen die Ausstellung «Säntis – die Geologie» eröffnet. Damit ist die wetterunabhängige Attraktion auf dem Gipfel nun komplett.

Die Besucherinnen und Besucher interessieren sich für die besondere Geologie des Säntis. Bild: Karin Erni

In rund dreijähriger Bauzeit sind auf dem Säntisgipfel vier verschiedene Ausstellungen entstanden. Sie bringen mit interaktiven Elementen Alt und Jung spielerisch die Besonderheiten des Ostschweizer Berges näher. Nebst Geschichtlichem erfahren Besucherinnen und Besucher viel über die Wetterphänomene und das Gletschereis des Säntis. Das vierte und letzte Modul «Säntis – die Geologie» wurde am Freitag feierlich eröffnet. «Es ist die Krönung der Erlebniswelt», sagte Säntisbahn-Geschäftsführer Bruno Vattioni zu den zahlreich erschienenen Ehrengästen in der Empfangshalle auf dem Gipfel.

Ein Berg mit «magischer Anziehungskraft»

Bruno Vattioni zitierte den berühmten Geologen Albert Heim, der viele Gebirge der Welt gesehen hat. Heim habe den Säntis wegen seiner Formen als «eines der schönsten, wenn nicht vielleicht das schönste Gebirgsstück der Erde» bezeichnet. Der Berg bot an diesem Abend einen Spektakel, als ob er wüsste, dass er gerade im Mittelpunkt des Interesses steht. Zuerst tauchte die untergehende Sonne die Szenerie in leuchtende Pastellfarben. Mit zunehmender Dunkelheit verwandelte der aufgehende Vollmond die verschneiten Felsen in eine fast ausserirdisch anmutende Kulisse.

Bruno Vattioni begrüsst die Gäste. Bild: Karin Erni

«Heute Abend darf ich lauter Personen begrüssen, die in den vergangenen Jahren dazu beigetragen haben, dass der Säntis heute so eine magische Anziehungskraft hat», sagte Vattioni. Unter den Gästen waren denn auch viele bekannte Gesichter auszumachen.

Diese liessen es sich anschliessend nicht nehmen, einen Blick in die Ausstellung zu werfen. Sie verteilt sich auf vier Stockwerke, die durch eine Wendeltreppe verbunden sind. Entlang der Treppe sind die Gesteinsschichten auf vertikalen Tafeln massstäblich eingezeichnet. Man «bohrt» sich also quasi mit jeder Treppenwindung tiefer in den Fels. Auf den Plattformen können sich Besucherinnen und Besucher mit den Themen «Gesteine», «Faltengebirge», «Säntis in der Eiszeit» und «Karstlandschaft» befassen. Sie erfahren beispielsweise, warum im Alpstein trotz der vielen Niederschläge relativ wenig Wasser an der Oberfläche zu sehen ist. Dieses versickert nämlich zum grössten Teil im porösen Kalkstein. Ein Anziehungspunkt ist das berühmte Alpsteinrelief von Albert Heim, das ergänzt und neu interaktiv bespielt wird.

Ostschweizer Expertenwissen gefragt

Am Anlass ebenfalls anwesend waren die Macher der Ausstellung, Norbert Span und Stephan Hofinger, von der Firma Idee.at im österreichischen Innsbruck. Sie waren für die publikumswirksame Präsentation zuständig. Dabei durften sie auf Unterstützung heimischer Säntis-Experten zählen. So lieferte der Rheintaler Geograf und Glazialmorphologe Oskar Keller die wissenschaftlichen Fakten für die Ausstellung. Die gesammelten Gesteine von Hans Aeschlimann aus Trogen illustrieren die unterschiedlichen Gesteinsschichten, durch die man geführt wird.

Das schneckenartig gewundene Treppenhaus passt zur Säntis-Geologie. Bild: Karin Erni

Die verschiedenen Erlebniswelten wurden geschaffen, um den Besuchern auch bei weniger guten Wetterbedingungen etwas Besonderes bieten zu können. In «Säntis – der Wetterberg» werden die vielen Rekorde wie grösste Niederschlagsmenge, die meisten Blitzeinschläge und die höchste Windgeschwindigkeit der Schweiz thematisiert. «Säntis – die Eiswelt» widmet sich den Themen Wasser, Schnee und Eis. Hier erfährt man unter anderem, dass der «Blaue Schnee» der tiefstgelegene Gletscher der Schweiz ist. Der Erschliessung des Säntis widmet sich die Ausstellung «Säntis – die Geschichte». Sie zeigt denkwürdige Momente der Säntis-Schwebebahn – von der Pionieridee über die ersten Bahnbauarbeiten bis zum heutigen Tourismus-, Hotel- und Bergbahnbetrieb. Auch das Lawinenunglück von 2019 wird thematisiert. Die Ausstellungen sind während der Betriebszeiten der Bahn geöffnet und können kostenlos besucht werden.