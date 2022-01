Ausstellung Siegerin für Freizeitarbeitenausstellung steht fest: Yonne Steinegger aus Altendorf hat den besten Entwurf gestaltet Lernende Polygrafinnen und Polygrafen der Schule für Gestaltung in St.Gallen haben ihre Arbeiten für die nächste Freizeitarbeitenausstellung in Walzenhausen eingereicht. Die Vertreterinnen und Vertreter der Gewerbeverbände AI und AR haben die Arbeiten bewertet und den besten Entwurf ausgewählt.

Die Entwürfe der Freizeitarbeiten wurden an einem grossen Tisch in Walzenhausen ausgelegt. Bild: Felicitas Markoff

Am Montagabend haben sich Vertreterinnen und Vertreter der Gewerbeverbände Ausserrhoden und Innerrhoden in Walzenhausen getroffen. Gemeinsam haben sie die Entwürfe für die Werbemittel der fünfzehn Lernenden der Polygrafenklasse im dritten Lehrjahr an der Schule für Gestaltung/GBS St.Gallen für die Freizeitausstellung bewertet und die beste Arbeit ausgewählt. Die Herausforderung für die Lernenden bestand darin, dass sie mit ihren Entwürfen das Zielpublikum erreichen. Zudem durften sie nur mit zwei Druckfarben arbeiten. Alle Lernenden haben in ihrer Freizeit ihre Arbeiten selbstständig erarbeitet. Die Auftragserteilung sowie die Zwischenbesprechungen und die Schlussbeurteilung haben an der Berufsfachschule stattgefunden.

Doch was machen Polygrafinnen und Polygrafen in ihrem Beruf? «Sie beschäftigen sich mit der Gestaltung, Herstellung und Aufbereitung von Publikationen für Print- und Screenmedien. Und sie bilden die Schnittstelle zwischen Gestaltung und Publikation», schreibt Silvano Colombo, Berufsschullehrer, GBS St.Gallen in einer Mitteilung.

Die Qual der Wahl

Silvano Colombo hat bereits zum 20. mal an der Durchführung für die Beurteilung der Freizeitarbeiten teilgenommen. In diesem Jahr wird er das letzte Mal dabei sein. Zu Beginn bittet er die Teilnehmenden darum, diejenigen Arbeiten auszuwählen, die sie nicht nehmen würden. Damit ist die erste Runde eröffnet. Ungefähr zehn Minuten dauert der intensive und angeregte Austausch über die Freizeitarbeiten. Von positiven bis kritischen Rückmeldungen war alles dabei.

Nachdem alle ihre Wahl getroffen haben, dreht Silvano Colombo die Arbeiten um, die es nicht in die nächste Runde geschafft haben. Rund die Hälfte der Freizeitarbeiten scheidet nun aus. Bei der zweiten Runde müssen sie die Arbeiten mit Strichen bewerten. Doch was ist dabei besonders wichtig? Andres Welz, Kommissionspräsident, sagt:

«Es ist wichtig, dass die Arbeiten aus der Distanz gut erkennbar sind. Und es soll auch ansprechend wirken.»

Die Entwürfe die noch übrig sind, werden noch mal genau betrachtet und detailliert besprochen. Farbe, Kontrast, Typografie und Verständlichkeit sind dabei besonders wichtig. Die Arbeiten mit den wenigsten Strichen fallen weg und für die dritte und letzte Runde bleiben am Ende drei Arbeiten übrig. Silvano Colombo freut sich über die Auswahl, denn es sind auch seine Favoriten, teilte er an diesem Abend freudig mit.

Silvano Colombo hält ein Werbeplakat in den Händen und zeigt es den Kommissionsmitgliedern. Bild: Felicitas Markoff

Die Siegerin steht fest

Die letzten drei Arbeiten werden noch mal mit Adleraugen betrachtet. Ein Werbeplakat sticht mit ihrem lauten Rotton auffallend hervor. Das Zielpublikum werde damit zwar erreicht, aber der Abstraktionsgrad bei der Illustration sei nicht auf Anhieb lesbar. Darum hat es für diese Arbeit nicht gereicht. Ein anderer Entwurf zeigt einen Mann und eine Frau auf eine spielerische Art. Da diese Arbeit vom Betrachter ein wenig Zeit benötigt, um die Botschaft zu verstehen, und Detailarbeiten bei der Illustration nötig sind, hat es auch für diese Arbeit nicht gereicht.

Die Siegerin heisst Yonne Steinegger aus Altendorf, Lehrbetrieb xeiro AG in Schmerikon. Silvano Colombo sagt über ihre Arbeit:

«Die ausgereifte Gestaltung mit gut ausgewogenen Bild- und Textanteilen erreicht das Zielpublikum sehr gut mit dem eingesetzten Bildmaterial. Es ist auf Anhieb verständlich und lesbar.»

Auch der Farbeinsatz sei sinnvoll und passend gewählt. «Mit kleinen Anpassungen in der Typografie und ohne eine weitere Überarbeitung ist dieser Entwurf sofort einsetzbar», sagt Silvano Colombo weiter.

Andreas Welz, OK-Präsident, mit Silvano Colombo, Berufsfachlehrer GBS, präsentieren stolz das Siegerplakat. Bild: Felicitas Markoff

Die diesjährige Ausstellung findet vom 22. bis 24. April in der Mehrzweckanlage in Walzenhausen statt. Bis am 18. Februar können die Lernenden ihre Freizeitarbeiten unter www.freizeitarbeiten.ch einsenden.