Ausserrhoder Vieh- und Schafschauen 2020 fallen der Coronakrise zum Opfer Schlechte Neuigkeiten für alle Liebhaber des Brauchtums. Aufgrund der Pandemie fallen die Viehschauen dieses Jahr aus.

Solche Bilder vom Auffuhr einer Viehschau wird es dieses Jahr in Ausserrhoden nicht geben. Bild: APZ

In diesem Herbst finden in Appenzell Ausserrhoden keine Vieh- und Schafschauen statt. Das haben die Vertreterinnen und Vertreter aus den Gemeinden und die Verantwortlichen für die Vieh- und Schafschauen beschlossen, wie es in einer Medienmitteilung heisst.

Seit dem 22. Juni sind die Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus weitgehend aufgehoben. Einzig Grossveranstaltungen mit über 1'000 Personen bleiben bis mindestens Ende August verboten. Aufgrund dieser Tatsache haben die Vertreterinnen und Vertreter aus den Gemeinden und die Verantwortlichen für die Vieh- und Schafschauen beschlossen, im Herbst auf diese traditionellen Veranstaltungen zu verzichten.

Der Entscheid sei allen Beteiligten nicht leicht gefallen, heisst es in der Medienmitteilung weiter. Die verschiedenen Schutzkonzepte für die Auffuhr, den Schauplatz und die Festwirtschaft sowie die Aufteilung der Besucherinnen und Besucher in verschiedene Sektoren, würden einen zu grossen und kaum umsetzbaren Kontrollaufwand erfordern. Traditionelle Jahrmärkte dürfen nach den Vorgaben des Bundes nicht angeboten werden; zurzeit sind nur Lebensmittelmärkte unter besonderen Vorschriften erlaubt. Deshalb sind sich alle Vertreter des Bauernverbandes, der Tierzuchtkommissionen und der Vieh- und Schafzuchtverbände einig, dass ein einheitliches Vorgehen in den Gemeinden gewählt werden soll und die Vieh- und Schafschauen im Herbst generell im ganzen Kanton abgesagt werden.