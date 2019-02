Ausserrhoder Staatsrechnung deutlich im Plus Das Gesamtergebnis der Ausserrhoder Staatsrechnung 2018 schliesst bedeutend besser ab als budgetiert. Die Nettoverschuldung pro Kopf sinkt um rund die Hälfte. Bei den Steuererträgen ist ein Mehrertrag von über einer Million zu verzeichnen.

Das Gesamtergebnis der Staatsrechnung 2018 von Appenzell Ausserrhoden weist einen Ertragsüberschuss von 14,9 Millionen Franken aus. Gegenüber dem Voranschlag fällt das Ergebnis um 9,4 Millionen Franken besser aus, wie aus einer Medienmitteilung hervorgeht. Gründe dafür sind höhere Anteile an eidgenössischen Erträgen, Mehrerträge bei den Staatssteuern, tiefere Kosten bei der Spitalfinanzierung und tiefere Beiträge im Bereich der Bildung. Das operative Ergebnis schliesst mit einem Ertragsüberschuss von 6,4 Millionen Franken ab. Die Nettoinvestitionen liegen mit 17,0 Millionen Franken ebenfalls um 5,5 Millionen Franken tiefer als veranschlagt. Mit dem Ergebnis der Rechnung 2018 steigt der Bilanzüberschuss auf 40,4 Millionen Franken.

Erfreuliche Steuerentwicklung

Gegenüber dem Voranschlag ist bei den Steuererträgen ein Mehrertrag von 1,2 Millionen Franken zu verzeichnen, wie weiter geschrieben steht. Bei den Einkommens- und Vermögenssteuern der natürlichen Personen konnte mit Einnahmen von 149,5 Millionen Franken ein Mehrertrag von 1,9 Millionen Franken erzielt werden; dies entspricht einem Wachstum von 4,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Bei den Gewinn- und Kapitalsteuern der juristischen Personen war gegenüber dem Voranschlag hingegen ein Minderertrag von einer Million Franken zu verzeichnen; dies entspricht einem Wachstum von 5,4 Prozent gegenüber den Steuereinahmen von 13,7 Millionen Franken im Rechnungsjahr 2017. Der Anteil an der direkten Bundessteuer liegt im Vergleich zum Voranschlag um 1,3 Mio. und bei der Verrechnungssteuer um 1 Million Franken höher. Aus dem Gewinnanteil der Schweizerischen Nationalbank erhielt der Kanton 8,7 Millionen Franken, dies entspricht gegenüber dem Voranschlag einer höheren Ausschüttung von 2,1 Milllionen Franken.



Leicht höhere Personalkosten, aber tiefere Ausgaben beim Sachaufwand

Die gesamten Personalkosten liegen mit 93,5 Millionen Franken nur leicht über dem Voranschlag. Gegenüber dem Jahr 2017 sind die Personalkosten der kantonalen Verwaltung (ohne Globalkreditbetriebe) um 0,8 Prozent gestiegen. Der gesamte Sachaufwand fällt mit 46,3 Millionen Franken im Vergleich zum Voranschlag um 1,3 Millionen Franken tiefer aus, im Vergleich zum Vorjahr 2017 sank der Sachaufwand um 5,6 Prozent. Dabei muss bei einem grossen Teil der Budgetunterschreitungen im Sachaufwand davon ausgegangen werden, dass diese Ausgaben nicht nachhaltig eingespart, sondern zu Lasten der kommenden Jahre aufgeschoben wurden.

Tiefere Ausgaben in der Erfolgsrechnung

In diversen Aufgabenbereichen konnte gegenüber dem Voranschlag mit tieferen Kosten abgeschlossen werden. So fielen die Ausgaben bei den Sonderschulen um 0,4 Millionen, den allgemeinbildenden Schulen und der Sekundarstufe um 0,5 Millionen, der beruflichen und höheren Berufsbildung um 0,9 Millionen, den Hochschulen um

0,6 Millionen und bei der Spitalfinanzierung sogar um 3,2 Millionen Franken tiefer aus. Hingegen waren bei der Prämienverbilligung Krankenversicherungen Mehrkosten von 1,2 Millionen, bei der Finanzierung der IVSE-Einrichtungen (Interkantonale Vereinbarung für soziale Einrichtungen) von 1 Million Franken zu verzeichnen.

Auch Investitionen fallen tiefer aus

Im Jahr 2018 investierte der Kanton ohne Berücksichtigung der Darlehen und Beteiligungen 24,5 Millionen Franken. Diesen Bruttoinvestitionen stehen Einnahmen von 7,5 Millionen Franken gegenüber. Die daraus resultierenden Nettoinvestitionen von 17,0 Millionen Franken fallen gegenüber dem Voranschlag um 5,5 Millionen Franken tiefer aus. Tiefere Ausgaben sind beim Strassenbau (-2,2 Mio. Franken), Wasserbau (-1,6 Mio. Franken), den Hochbauten (-1,0 Mio. Franken) sowie bei Softwareprojekten (-0,9 Mio. Franken) zu verzeichnen. Da es sich in den meisten Fällen um Verzögerungen bei Investitionsprojekten handelt, ist davon auszugehen, dass diese Kosten die kommenden Jahresrechnungen zusätzlich belasten werden.

Verschuldung sinkt

Mit diesem Jahresergebnis erhöht sich der Bilanzüberschuss von 25,5 Millionen Franken Ende 2017 auf 40,4 Millionen Franken Ende 2018. Der Selbstfinanzierungsgrad hat sich mit 177,8 Prozent gegenüber den Vorjahren deutlich verbessert. Dank dem guten Jahresergebnis und der Rückzahlung eines Darlehens von 38,4 Millionen Franken durch den Spitalverbund Appenzell Ausserrhoden SVAR sinkt die Nettoverschuldung des Kantons gegenüber dem Vorjahr um 981 Franken auf 1'039 Franken pro Kopf. Auch aus der Finanzierungsrechnung resultiert ein Überschuss von 42,0 Millionen Franken. Da der SVAR jedoch bei Dritten ein entsprechendes Darlehen aufgenommen hat, ist bei einer Gesamtbetrachtung die verbesserte Verschuldungssituation beim Kanton zu relativieren.

Aktueller Aufgaben- und Finanzplan weiterhin auf Kurs

Der Rechnungsabschluss 2018 zeigt, dass die Stabilisierungsmassnahmen der letzten Jahre erfolgreich umgesetzt werden konnten und auch notwendig waren. Das gute Jahresergebnis 2018 konnte dank höheren Anteilen an Bundeserträgen, der hohen Gewinnausschüttung der SNB, dem guten Wachstum bei der Staatssteuer sowie tieferen Ausgaben bei den Spital- und Bildungskosten erzielt werden. Es ist davon auszugehen, dass in den kommenden Jahren die Wachstumsraten bei den Steuern sinken werden und entsprechend auch die hohen Anteile des Bundes nicht mehr garantiert sind. Auf der Kostenseite werden die für die kommenden Jahre geplanten höheren Ausgaben bei den Prämienverbilligungen der Krankenkassen ausgeschöpft werden, wegen Projektverzögerungen die Kosten beim Sachaufwand und die Ausgaben bei den Investitionen wieder höher ausfallen. Aus heutiger Sicht erscheint der aktuelle Finanzplan 2020-2022 mit einigen Anpassungen weiterhin plausibel. Der Regierungsrat wird diesen in der kommenden Planungsphase einer detaillierten Analyse unterziehen.

Der Kantonsrat wird die Staatsrechnung 2018 an seiner Sitzung vom 13. Mai 2019 beraten.