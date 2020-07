Ausserrhoder Regierungsrat überweist Klimabericht an Kantonsrat — kantonale Klimastrategie soll im Herbst diskutiert werden Der Ausserrhoder Regierungsrat hat den Klimabericht an seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause gutgeheissen und zuhanden des Kantonsrates verabschiedet. Anlässlich einer regierungsrätlichen Klausur im Herbst will der Regierungsrat zudem eine kantonale Klimastrategie diskutieren.

Appenzell Ausserrhoden will auch auf kantonaler Ebene zum Klimaschutz beitragen – etwa durch die Nutzung von erneuerbaren Energien. Symbolbild: Imago

(red.) Die Folgen des Klimawandels sind auch in Appenzell Ausserrhoden spürbar, schreibt der Kanton in einer Mitteilung. Der Klimabericht zeige auf, dass Klimaschutz-Massnahmen auf kantonaler Ebene sinnvoll und notwendig seien: Sie würden nicht nur Treibhausgase reduzieren, sondern würden auch die regionale Wirtschaft stärken und zu einer zukunftsfähigen Energieversorgung beitragen. Mit verschiedensten Massnahmen zur Anpassung an den Klimawandel sollen negative Auswirkungen vermieden und positive Entwicklungen genutzt werden, schreibt der Kanton. Als Instrument dazu prüfe der Regierungsrat eine kantonale Klimastrategie.

Klimaschutz auf kantonaler Ebene sinnvoll

Wie auch im Rahmen der kantonsrätlichen Diskussion des Postulats dargelegt wurde, lasse sich der globale Klimawandel natürlich nicht durch einen einzelnen Kanton aufhalten, heisst es in der Mitteilung weiter. Klimaschutz-Massnahmen auf kantonaler Ebene könnten dennoch sinnvoll sein. So würden energetische Gebäudehüllensanierungen oder Investitionen in die Nutzung von einheimischen, erneuerbaren Energien zur Wärme- und Stromproduktion die Treibhausgasemissionen senken und gleichzeitig die regionale Wirtschaft stärken, die Umwelt schonen und einen Beitrag an eine zukunftsfähige Energieversorgung leisten.

Klimabericht Mehr als zwanzig Kantonsräte unterzeichneten im vergangenen Jahr ein Postulat, welches den Regierungsrat ersuchte, Bericht zu erstatten zu den Folgen des Klimawandels für Appenzell Ausserrhoden, zu möglichen Massnahmen und zum damit verbundenen Aufwand. Das Departement Bau und Volkswirtschaft erteilte der Zürcher Infras AG den Auftrag, den Klimabericht unter Mitwirkung der betroffenen Departemente und Ämter zu erarbeiten. Der Bericht kann hier abgerufen werden.

Weitere Reduktion der Treibhausgase ist möglich

Für den Klimaschutz setzt Appenzell Ausserrhoden bereits Massnahmen um, schreibt der Kanton. So erarbeiten die Kantone seit 1992 gemeinsame Mustervorschriften für energieeffiziente Lösungen und den vermehrten Einsatz von erneuerbaren Energien im Gebäudebereich. Und weiter:

«Parallel dazu unterstützt der Kanton seit bald 20 Jahren entsprechende Massnahmen im Rahmen des Förderprogramms Energie finanziell.»

Aktuell zeige der Kanton sein energie- und klimapolitisches Engagement sowohl im Rahmen des Energiekonzepts 2017 bis 2025 als auch im Regierungsprogramm 2020 bis 2023. Für den vorliegenden Klimabericht sei das Energiekonzept auf dessen Wirksamkeit und Vollständigkeit betreffend Klimaschutz geprüft worden. Es habe sich gezeigt, dass in den vier Bereichen Gebäude, Mobilität, Landwirtschaft und Konsum mit einer Intensivierung von bestehenden sowie ergänzenden Massnahmen eine weitere Reduktion der Treibhausgase möglich sei.

Kanton bereitet sich vor

Auch im Bereich Klimaanpassung würden im Kanton bereits erste Vorbereitungen laufen. So seien unter anderem Notfallkonzepte zur Wasserversorgung in ausserordentlichen Lagen, Gefahrenkarten zum Oberflächenabfluss und ein kantonaler Waldplan als Wegweiser für die künftige Waldentwicklung bereitgestellt worden. Für jene Risiken und Chancen, bei denen mit den laufenden Aktivitäten noch keine ausreichende Anpassung gewährleistet sei, schlage der Klimabericht weitergehende Massnahmen vor.