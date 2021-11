Ausserrhoder Bauwirtschaftskonferenz «Es wird eine Bereinigung geben»: Nach dem Wegfall der Coronahilfegelder rechnet Landammann Dölf Biasotto mit Betriebsschliessungen Die Ausserrhoder Bauwirtschaftskonferenz kommt im neuen Kleid daher. Auf zwei Impulsreferate folgt in Heiden ein Talk. Landammann und Volkswirtschaftsdirektor Dölf Biasotto gibt sich zwar optimistisch, rechnet aber mit mittelfristigen Folgen der Coronapandemie.

René Rohner, Werner Hohl und Dölf Biasotto diskutierten mit Moderator Pius Kessler im ersten «Bauwirtschafts-Talk». Bild: Ramona Koller

Gut 60 Personen, vorwiegend Mitglieder des Ausserrhoder Gewerbeverbands (GVAR) und Vertreter der Baubranche, haben sich am Donnerstag im Lindensaal in Heiden getroffen, um die Konjunkturaussichten zu diskutieren.

Wirtschaftlich betrachtet liege man über Vorkrisenniveau, erklärte Daniel Lehmann, Leiter Amt für Wirtschaft und Arbeit in einem Impulsreferat. Dies gelte jedoch nicht für die Baubranche. Diese sei von der Krise wohl nicht so stark getroffen worden, habe sich aber auch noch nicht vollständig erholt.

Lehmann führte aus, dass seit Januar 213 Härtefallunterstützungen beantragt und rund 8,6 Millionen Franken gesprochen wurden. Rund fünf Prozent der Anfragen kamen aus der Bau- und Industriebranche. Lehmann schloss sein Referat mit der Prognose des Staatssekretariats für Wirtschaft: Mitte 2022 soll die Krise, falls die epidemiologische Lage sich nicht verschlechtert, aus wirtschaftlicher Sicht überwunden sein.

Positiver Rückblick – verhaltener Ausblick

Andreas Welz, Vizepräsident des GVAR, erläuterte die Ergebnisse der jüngsten Konjunkturumfrage des Gewerbeverbandes AR. Diese zeigt eine hohe Arbeitsauslastung der KMU in den meisten Branchen. Die Gastronomie habe hingegen ein schlechtes Jahr hinter sich. Für 2022 zeigen sich die Betriebe branchenübergreifend optimistisch. Als «sehr schwierig» hingegen wird von der Hälfte der Betriebe die Suche nach Fachkräften beschrieben.

Ebenfalls die Hälfte aller an der Umfrage teilnehmenden Firmen vermeldet eine mässige Nachfrage nach Lehrstellen. Diese soll mit den in diesem Jahr zum ersten Mal durch den GVAR in Zusammenarbeit mit dem Departement für Bildung durchgeführten Tischmessen gesteigert werden. Welz wies auf weitere Herausforderungen wie die zunehmende Bürokratie und den Onlinehandel hin.

Marge zu gross in der Schweiz

Pius Kessler führte die Diskussionsgäste – Landammann Dölf Biasotto, René Rohner, Präsident des GVAR, und den Heidler Bauunternehmer Werner Hohl – mit teilweise kritischen Fragen durch den Talk. Rohner erklärt etwa, dass Schweizer Händler teilweise eine zu grosse Marge hätten. Er habe sich gezwungen gesehen, 450 Schallschutzwinkel im Vorarlbergischen zu kaufen, da sie dort, vom gleichen Hersteller, nur die Hälfte gekostet hätten. Biasotto erläuterte, dass die Politik bei Angebot und Nachfrage nichts machen könne – hingegen bei Bauausschreibungen und -vergaben.

Kessler fragte, weshalb man so «halbpessimistische» Zukunftsaussichten zeichne, obwohl man aktuell zufrieden sein könne. Hohl wies darauf hin, dass die verhaltenen Äusserungen von der Kurzfristigkeit, mit der die Branche arbeite, abhänge. Biasotto zeigte sich insgesamt optimistisch, aber dennoch kritisch. Man habe mit künstlichen Stützmassnahmen riesige Beträge gesprochen. Es gebe aber Branchen, in denen es zu einer Bereinigung kommen werde, wenn diese aufhören. «Die Veränderungen werden kommen», sagte Biasotto. Auf die Frage, ob das eine andere Formulierung für Schliessungen sei, erwiderte Biasotto:

«Einigen Betrieben haben wir nach der Einsicht in ihre Buchhaltung geraten, das Geschäft aufzugeben. Wir konnten uns nicht erklären, wie diese überhaupt bis zu diesem Punkt bestehen konnten.»

Bürokratie wird kritisiert

Hohl wies darauf hin, dass der bürokratische Aufwand besonders bei Baubewilligungen gerade für Architekturbüros riesig sei. Rohner ergänzte, dass auch die von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlichen Auflagen schwierig seien. Im Hinblick auf die nächste Baugesetzrevision diskutiere man eine Vereinheitlichung der Baureglemente der Gemeinden, erläuterte Biasotto.

Bei den Anwesenden war eine grosse Unzufriedenheit in Bezug auf die Bürokratie zu spüren. Rohner wünschte sich mehr Kundenfreundlichkeit gegenüber den Bauherren.