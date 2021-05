Ausserrhoden Kinderstube mit guten Aussichten: Am Sitterviadukt der SOB werden Nistkästen für gefährdete Vogelarten angebracht Ausser dem Brutgeschäft machen Mauer- und Alpensegler alles in der Luft. Doch immer wieder gehen ihre Nistplätze durch Renovationen von Bauten verloren. Alternativen sind gefragt.

Direkt unter dem Brückenbogen des historischen SOB-Viadukts wurden Nistkästen für Mauer- und Alpensegler montiert. Bild: Karin Erni

Zwei Jahre lang wurde der Sitterviadukt der Südostbahn (SOB) einer Sanierung unterzogen und war fast komplett eingerüstet. Nun stehen die Arbeiten vor dem Abschluss. Bevor das Gerüst entfernt wird, haben die Bauarbeiter noch eine ganz besondere Aufgabe zu erledigen: Sie befestigen am östlichen Hauptpfeiler 96 Nistkästen für die geschützten Mauer- und Alpensegler. «Insbesondere der Alpensegler wird als potenziell gefährdet eingestuft», sagt Andres Scholl, Leiter der Fachstelle Natur und Landschaft des Kantons Appenzell Ausserrhoden.

«Für die Artenförderung werden finanzielle Mittel von Bund und Kanton gezielt eingesetzt.»

Beim Spital Herisau besteht bereits eine wachsende Seglerkolonie, für die sie in diesem Jahr zusätzliche Nistkästen zur Verfügung gestellt hätten, so Scholl. «Auf der Suche nach weiteren Standorten habe ich beim Vorbeifahren die Baustelle entdeckt. Der Ort ist perfekt – eine so gute Möglichkeit werden wir lange nicht mehr haben.» Die SOB als Besitzerin des Bauwerks war mit dem Vorhaben einverstanden und hat die Arbeiten aktiv unterstützt.

Brückenpfeiler statt Felsen

Mauer- und Alpensegler sind ursprünglich Felsenbrüter. Als Kulturfolger sind sie für ihre Nistplätze auf kleine Hohlräume an Gebäuden und Mauern angewiesen. Diese gehen bei Renovationen oft verloren. Segler werden über 20 Jahre alt und kehren jedes Jahr nach ihrer Überwinterung im Süden zum gleichen Nest zurück, bessern dieses aus und brüten wieder darin. Wenn ihr Nistplatz verschwunden ist, kann die anschliessende Suche nach einem neuen Nistplatz lange dauern und deshalb keine Brut stattfinden.

Der Alpensegler verfügt über eine Flügelspannweite von über einem halben Meter und ist ein exzellenter Flieger. Bild: APZ

Das Leben der Segler spielt sich fast ausschliesslich in der Luft ab. Auf dem knapp 100 Meter hohen Sitterviadukt finden die schnellen Flieger ideale Bedingungen zum Brüten. Andres Scholl sagt:

«Sie brauchten steile Wände, von welchen sie sich zum Start einfach fallen lassen können.»

«Zudem sind die Wasserläufe von Sitter und Urnäsch, wo es viele Insekten gibt, gute Jagdgründe für die Vögel.» Bei der nahen Autobahnbrücke lebt bereits eine Kolonie, was die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass die Segler bald ihre neuen Wohnungen beziehen werden. Derzeit gibt es in der Schweiz vom Mauersegler 40'000 bis 60’000 Brutpaare. Die Tendenz ist eher abnehmend. Der Alpensegler ist mit 1800 bis 2300 Paaren vertreten. Bei dieser Art ist die Tendenz eher zunehmend.

Bezug wohl erst im 2022

Das Nistkastenprojekt wird durch das Ökobüro Arnal AG aus Herisau fachlich begleitet. Ein Monitoring in den nächsten Jahren wird zeigen, ob die Kästen angenommen werden. Diesen Sommer dürften sie aber noch ungenutzt bleiben, sagt Umweltingenieurin Regula Würth. «Die Zugvögel sind bereits bei uns angekommen und könnten sich durch die letzten Bauarbeiten am Viadukt gestört fühlen.» Es wäre aber möglich, dass sich ein Paar seine Wohnung bereits vor dem Abflug in den Süden aussucht und für die nächste Saison bereitmacht, so Würth. «Die Tiere finden und erkennen ihr Nest immer wieder.»

Was aussieht wie ein Briefkasten, ist die Kinderstube für den Mauersegler. Das Hölzchen verhindert die Besiedlung durch andere Vogelarten. Bild: PD

Die Herstellung der Nistkästen erfolgte durch die Handwerkergruppe Trogen. Die Kästen sind aus Holz konstruiert und in hellgrau gehalten, damit sie an der denkmalgeschützten Brücke nicht auffallen. Ein durchgehendes Blech schützt das Holz vor Verwitterung, denn die Kästen sollten 20 bis 30 Jahre halten. Die Einfluglöcher befinden sich bei den Alpenseglernkästen auf der Unterseite, damit sie gut angeflogen werden können. Die Behausungen für die Mauersegler sind im Inneren mit einem Brettchen versehen, um die unerwünschte Besiedlung durch Stare zu verhindern. Unterhalt benötigten die Nistkästen keinen, sagt Andres Scholl. «Sie werden jedoch sporadisch durch Bergführer kontrolliert.» Die Montage der Nistkästen erfolgte durch die Facharbeiter der Bauunternehmen Arge Viadukt Sittertobel. Scholl freut sich über das Resultat: «Das ist ein einmaliges Projekt zur Förderung der Segler, dass durch die enge und positive Zusammenarbeit aller Beteiligten realisiert werden konnte. Gut möglich, dass Reisende der Südostbahn in Zukunft die eleganten Mauer- und Alpensegler über dem Sittertobel bewundern können.»