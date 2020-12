Ausserrhoden zieht nach: Alle Skilifte und Skigebiete müssen schliessen Nachdem die Nachbarkantone Innerrhoden und St. Gallen diesen Entscheid bereits getroffen haben, hat nun auch der Ausserrhoder Regierungsrat aufgrund der hohen Fallzahlen die Schliessung der Skilifte veranlasst.

Nachtskifahren, wie hier am Skilift Heiden, ist in Ausserrhoden bis auf weiteres nicht mehr möglich. Bild: PD

Der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden hat an seiner Sitzung am Dienstag entschieden, dass die Skigebiete und Skianlagen bis zur Verbesserung der epidemiologischen Lage geschlossen bleiben müssen. Dies teilt der Kanton in einer Medienmitteilung mit. Die Zahl der Covid-19-Krankheitsfälle habe im Kanton nicht abgenommen. Der Reproduktionswert liege noch immer über 1.00, heisst in der Mitteilung. Aus diesem Grund hat der Regierungsrat heute diese Massnahme beschlossen. Der Kanton führt ein enges Monitoring der epidemiologischen Lage durch. Sobald es die gesundheitliche Situation zulässt, wird das Amt für Gesundheit gemeinsam mit dem Amt für Wirtschaft und Arbeit allfällige Lockerungen prüfen.