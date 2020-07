Ausserrhoden will Klimaschutz verstärken – Potenziale gibt es vor allem in den Bereichen Gebäude, Mobilität und Landwirtschaft Der Kanton Appenzell Ausserrhoden will die Reduktion von Treibhausgasen weiter vorantreiben. Der kürzlich veröffentlichte Klimabericht zeigt auf, dass sich eine Intensivierung von bestehenden Klimaschutzmassnahmen in verschiedenen Bereichen lohnen könnte. Kostenpunkt aller Massnahmen: Mehrere Millionen Franken.

Das kantonale Förderprogramm hat in den Jahren 2017 bis 2019 Massnahmen zur Energieeffizienz und zur verstärkten Nutzung erneuerbarer Energien im Umfang von rund 4,4 Millionen Franken an 870 Projekte unterstützt. Bild: Christian Beutler / KEYSTONE

Bis 2025 soll in Appenzell Ausserrhoden der Gesamtenergieverbrauch pro Kopf um 25 Prozent gegenüber dem Basisjahr 2005 gesenkt werden. Der Pro-Kopf-Stromverbrauch soll um 6 Prozent reduziert werden. Zudem soll die Stromproduktion aus neuen erneuerbaren Energien (vor allem Sonne und Wind) ausgebaut werden. So lauten die Ziele, die im Energiekonzept 2017–2025 festgehalten sind. Um diese zu erreichen, setzt der Kanton bereits mehrere Massnahmen um – mit Hauptfokus im Gebäudebereich.

Im Rahmen des Klimaberichts, den die Regierung an den Kantonsrat verabschiedet hat (siehe Box), wurden Vorschläge für einen weitergehenden Klimaschutz untersucht. Der Bericht zeigt auf, dass «in mehreren Bereichen mit einer Intensivierung von bestehenden sowie ergänzenden Massnahmen eine weitere Reduktion der Treibhausgase möglich ist». Der finanzielle Aufwand für die Klimaschutzmassnahmen beträgt einmalig rund 400'000 Franken und jährlich rund 150'000 Franken. Hinzu kommen Klimaanpassungsmassnahmen in der Höhe von einmalig rund 800'000 Franken und jährlich rund 2 Millionen Franken.

Klimabericht Mehr als zwanzig Kantonsräte unterzeichneten im vergangenen Jahr ein Postulat, welches den Regierungsrat aufforderte, einen Bericht zu den Ursachen und Folgen des Klimawandels in Appenzell Ausserrhoden zu erarbeiten. Die Infras AG (Zürich) erhielt den Auftrag, in Zusammenarbeit mit den kantonalen Fachstellen die Grundlagen zu erarbeiten und in einem Klimabericht zu dokumentieren. Der Regierungsrat hat den Bericht an seiner letzten Sitzung gutgeheissen und zuhanden des Kantonsrats verabschiedet. Im Herbst will er zudem eine kantonale Klimastrategie diskutieren. (wec)

Förderbeiträge sollen erhöht werden

Als Hauptmassnahme im Gebäudebereich sollen die kantonalen Förderbeiträge für den Ersatz von fossil und rein elektrisch betriebener Heizsysteme und für die energetische Modernisierung von Gebäudehüllen erhöht werden. «Damit steigt der Anreiz für private Haushalte und Betriebe, Massnahmen zur Reduktion des Verbrauchs fossiler Energien umzusetzen», heisst es im Bericht.

Bereits heute werden Massnahmen im Gebäudebereich umgesetzt. Das kantonale Förderprogramm hat in den Jahren 2017 bis 2019 Massnahmen zur Energieeffizienz und zur verstärkten Nutzung erneuerbarer Energien im Umfang von rund 4,4 Millionen Franken an 870 Projekte unterstützt. «Mit der effektiven Realisierung dieser Projekte wird über die gesamte Lebensdauer eine CO2-Reduktion von insgesamt 52000 Tonnen erzielt», heisst es im Bericht.

E-Mobilität fördern

Laut Bundesamt für Umwelt ist der Verkehr der grösste Treibhausgasemittent der Schweiz. Rund ein Drittel aller Treibhausgase stammt aus der Verbrennung fossiler Treibstoffe. Gemäss Klimabericht liegt die Handlungskompetenz in diesem Bereich in erster Linie beim Bund. Dennoch könne Ausserrhoden mit zusätzlichen Massnahmen die Bemühungen auf Bundesebene für eine effiziente, emissionsarme Mobilität unterstützen.

In einem ersten Schritt soll der Bedarf an Ladestationen für Personen- und Nutzfahrzeuge räumlich und zeitlich untersucht werden. Darauf aufbauend will der Kanton eine Planungsgrundlage erarbeiten, welche aufzeigt, an welchen Standorten Ladestationen benötigt werden und welche Standorte dafür geeignet wären. Im Fokus stehen öffentlich zugängliche Ladestationen bei Unternehmen, Einkaufszentren und Verwaltungsgebäuden. «Die Planungsgrundlage leistet keinen direkten Beitrag zur Reduktion der Treibhausgasemission», heisst es im Bericht. Sie sei jedoch Voraussetzung für die Förderung der E-Mobilität und habe daher langfristig eine Reduktionswirkung.

Als zweite Massnahme in diesem Bereich will der Kanton ein Mobilitätskonzept für eine nachhaltige Verkehrsentwicklung vorlegen. Damit sollen Rahmenbedingungen geschaffen werden, um die E-Mobilität und langfristig weitere alternative Antriebsformen gezielt zu fördern.

Emissionen aus der Tierhaltung reduzieren

Auch im Landwirtschaftsbereich entstehen klimaschädliche Gase – vor allem bei der Nutztierhaltung, bei der Bodenbewirtschaftung sowie bei der Bewirtschaftung des Hofdüngers. Zudem verursachen die landwirtschaftlichen Fahrzeuge und Landmaschinen CO2-Emissionen. Aus diesem Grund will der Kanton Appenzell Ausserrhoden das landwirtschaftliche Beratungsangebot und das Förderkonzept um Klimaschutzmassnahmen im Tierbereich erweitern.

Ebenfalls soll erzielt werden, dass Landwirte «vermehrt Massnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz und der erneuerbaren Energien umsetzen». Etwa durch Fotovoltaikanlagen, Wärmenutzung bei der Milchkühlung oder effizientere Fahrzeuge.

Treibhausgase können gemäss Bericht aber auch durch konsumseitige Massnahmen reduziert werden. «Der vermehrte Konsum von regionalen und saisonalen Produkten verkürzt die Transportwege und senkt damit die Treibhausgasemissionen», heisst es. Als Massnahmen will der Kanton sich als Partner bei schweizweiten Informationskampagnen (etwa «Food Ninjas») engagieren und das Thema des nachhaltigen Konsums in die kantonalen Bildungsangebote integrieren. Zudem soll der Einsatz von Holz als Baustoff unterstützt werden.

Der Klimawandel bringt auch Chancen mit

Der Klimawandel stellt vor allem für die Sektoren Naturgefahrenmanagement, Wald, Raumplanung, Biodiversität und Landwirtschaft eine Herausforderung dar, heisst es weiter im Bericht. Im Kanton laufen bereits erste Vorbereitungen zur Anpassung an die erwarteten klimabedingten Veränderungen. So wurden unter anderem Notfallkonzepte zur Wasserversorgung in ausserordentlichen Lagen, Gefahrenkarten zum Oberflächenabfluss und ein kantonaler Waldplan als Wegweiser für die künftige Waldentwicklung bereitgestellt.

Als weitere Massnahmen schlägt der Klimabericht etwa Informations- und Ausbildungsangebote zu einer klimaangepassten Waldbewirtschaftung, die Intensivierung und Ausweitung des Biotop- und Bodenschutzes oder die Sicherung rutschgefährdeter Gebiete durch ökologisch aufgewertete Bepflanzung vor.

Letztlich bringe der Klimawandel aber auch Chancen mit sich: «Beispielsweise reduziert sich der Heizenergieverbrauch, der Tourismus profitiert von einer verlängerten Sommer- respektive Zwischensaison. Und die längere Vegetationsperiode stellt für die Landwirtschaft eine Chance dar.»