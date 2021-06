Ausserrhoder Kantonsrat SVP-Fraktion fordert portofreie Stimmabgabe – Der Regierungsrat sagt: «Nutzen und Ertrag sind relativ klein» In einem Postulat schlägt die SVP-Fraktion des Ausserrhoder Kantonsrates drei Massnahmen zur Erhöhung der Stimm- und Wahlbeteiligung vor. Unter anderem soll die briefliche Stimmabgabe in Zukunft kostenlos sein. Gemäss Regierungsrat lohnt sich das nicht.

Der Kantonsrat tagte wegen Corona im Buchensaal in Speicher.

Bild: Nik Roth (Speicher, 15. Juni 2020)

Die SVP-Fraktion des Ausserrhoder Kantonsrates will Verbesserungen bei Wahlen und Abstimmungen erzielen und hat dafür ein Postulat eingereicht. Dieses enthält drei Anliegen. Erstens soll die Stimmabgabe per Post in Zukunft kostenfrei möglich sein. Zweitens müssen gemäss SVP die Stimmrechtsausweise handschriftlich unterzeichnet sein, um Gültigkeit zu erlangen. Und drittens soll auch die Möglichkeit von vorgedruckten Wahlzetteln bei Nationalratswahlen geschaffen werden.

Der Regierungsrat hat zu diesen drei Punkten einen Bericht erarbeitet und diesen dem Kantonsrat am Montag zur Diskussion vorgelegt. Die Sitzung fand coronabedingt im Buchensaal in Speicher statt.

Hansueli Reutegger, Regierungsrat AR Bild: Benjamin Manser

Bezüglich der kostenfreien brieflichen Stimmabgabe sagte der zuständige Regierungsrat Hansueli Reutegger:

«Nutzen und Ertrag sind relativ klein.»

Gemäss einer Studie der Uni Freiburg könne mit einer solchen Massnahme die Stimmbeteiligung um 1,8 Prozentpunkte gesteigert werden. Dass die Portokosten einen geringen bis gar keinen Einfluss auf die Stimmbeteiligung haben, habe sich auch nach dem vergangenen Abstimmungssonntag gezeigt, so Reutegger weiter. Gerade in jenen Gemeinden, die keine frankierte Rücksendecouverts haben, sei die Stimmbeteiligung «rekordverdächtig» gewesen.

Aktuell übernehmen bereits zehn Gemeinden in Appenzell Ausserrhoden freiwillig die Portokosten. Gemäss Bericht hätte die Einführung der portofreien brieflichen Stimmabgabe zusätzliche finanzielle Auswirkungen für die «neuen» zehn Gemeinden. Pro Urnengang würden 7407 Franken zulasten der öffentlichen Hand gehen.

Unterschrift sei eine «psychologische Hürde»

Peter Gut, Kantonsrat (PU) Bild: PD

Auch bei der geforderten handschriftlichen Unterzeichnung des Stimmausweises sei der Aufwand grösser als der Ertrag, sagte Peter Gut, Präsident der Kommission Inneres und Sicherheit, welche das Geschäft vorbereitete.

«Mit dem Verlangen einer Unterschrift wird vor allem eine psychologische Hürde für eine missbräuchliche Stimmabgabe aufgebaut, letztlich kann man die Ernsthaftigkeit oder Wahrheit dieser Unterschriften aber nicht kontrollieren.»

Als «brisanter» und «diskussionswürdiger» bezeichnete Gut die Frage nach den vorgedruckten Wahlzetteln bei den Nationalratswahlen. Für die Kommission mache es im Moment aber wenig Sinn, proaktiv etwas anzuregen. Vielmehr sollen diese Fragen im Zusammenhang mit der Verfassungsrevision oder mit der Revision des Gesetzes über die politischen Rechte geklärt werden.

Weiter machte Gut darauf aufmerksam, dass der Bund «nicht-amtlich vorgedruckte Wahlzettel ablehnt», weil die «zwingende Verwendung von amtlichen Wahlzetteln eine wichtige Errungenschaft des Bundesgesetzes über politische Rechte» sei. Hier müsse sich der Kanton letztlich am Bundesrecht orientieren, sagt Gut.

Für die FDP ist die «unschöne Situation» noch nicht gelöst

Die Reaktionen fielen fast durchwegs positiv aus. Für die SVP «stimmt es so», sagte Fraktionssprecher Christian Oertle (Herisau). Auch die SP ist mit den Antworten der Regierung zufrieden, betonte jedoch, dass sie Wert auf die kantonale Gleichbehandlung von allen Bürgerinnen und Bürgern lege.

Monika Bodenmann, Kantonsrätin (FDP) Bild: PD

Die FDP-Fraktion stehe «uneingeschränkt» hinter dem Ziel des Postulats, «eine grössere politische Mitwirkung zu erreichen und stimmbürgerfreundlicher zu werden», sagte Monika Bodenmann-Odermatt (Waldstatt). «Nicht befriedigend» sei jedoch die Beantwortung bezüglich des Verfahrens bei Nationalratswahlen. Der Regierungsrat verweise hier auf nationales Recht. Damit sei die «unschöne Situation» bei Nationalratswahlen nicht gelöst.

«2023 werden wir wiederum mit Unverständnis und Missmut seitens der Stimmbürger konfrontiert sein, wenn diese einen leeren Wahlzettel im Stimmcouvert finden.»

Das Postulat wurde einstimmig abgeschrieben. Bezüglich des weiteren Verfahrens sagte Regierungsrat Reutegger: «Es ist nun wichtig, dass wir diese Überlegungen aus dem Postulat mitnehmen für die anstehende Revision des Gesetzes über die politischen Rechte.» Wann diese stattfinden wird, ist noch unklar. Der Regierungsrat will im nächsten Aufgaben- und Finanzplan über den genauen Zeitplan informieren.