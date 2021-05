Prominenter Besuch Stars zu Gast im Appenzellerland: Bligg und Marc Sway machen auf ihrer «Wiederseh»-Tour einen Stopp bei Familie Freund in Bühler Vor 13 Jahren landeten Bligg und die Streichmusik Alder mit «Volksmusigg» einen Hit. Am Mittwoch kam es zum Wiedersehen in Bühler: Bligg und Marc Sway statteten Hansjürg Freund, einem Mitglied der Formation, und seiner Familie einen Besuch ab.

Bligg und Marc Sway auf Besuch in Bühler bei Hansjürg Freund. Bild: Tobias Garcia

Die rund 20 Personen, die sich am Mittwochmorgen auf dem Garagenplatz von Hansjürg Freund in Bühler versammelt haben, beginnen langsam zu frieren. Ein eisiger Wind pfeift. Und nun fängt es auch noch an zu regnen.

Der guten Stimmung tut dies aber keinen Abbruch. Zu sehr freuen sich alle auf die Ankunft der beiden Stars aus Zürich: Mundartrapper Bligg und Soulsänger Marc Sway sollen nämlich demnächst mit ihrem Wohnmobil hier an der Steigwaldstrasse aufkreuzen. «Bligg und Marc Sway? Sind das nicht die mit dem Lied ‹Chnoche und Fleisch›?», fragt ein Mädchen.

Hansjürg Freund, Mitglied in den Formationen Sängerfreunde und Streichmusik Alder Bild: Tobias Garcia

Anwesend sind Hansjürg Freunds Frau und Kinder, sein Vater Jakob sowie Verwandte und Freunde. Ein paar Kinder haben sich soeben in den höher gelegenen Garten begeben, um Ausschau nach den prominenten Gästen zu halten, die auf sich warten lassen. Kurz vor zehn Uhr dann die Erleichterung: «Sie kommen!», ruft ein Kind, welches das Wohnmobil unten auf der Hauptstrasse gesichtet hat.

Wenige Minuten später kommt das Gefährt hupend auf dem Garagenplatz von Familie Freund zum Stillstand. Aus einem Lautsprecher in der Garage erklingt «Wiederseh», ein Song des ersten gemeinsamen Albums von Bligg und Marc Sway alias BLAY. Nach einer herzlichen Begrüssung entschuldigt sich Marc Sway für die Verspätung:

«Unser Wohnmobil kann alles – ausser schnell fahren.»

Bligg hat Appenzeller Wurzeln

Die beiden Musiker touren aktuell im Wohnmobil, das sie liebevoll «Blaymobil» nennen, durch die Schweiz, besuchen verschiedene Ortschaften, treffen sich mit Fans. Am Tag vor ihrem Besuch in Bühler waren sie in Schwyz, wo sie Beeren pflückten, sich im Fahnenschwingen versuchten und selber Nussgipfel herstellten.

«Meine Kinder haben gesehen, dass Bligg und Marc Sway auf Instagram Werbung für ihre Tour machen, und sagten mir, ich solle sie doch zu uns einladen», erzählt Hansjürg Freund. Zudem wusste er, dass Bligg, dessen Bürgerort Appenzell ist, ein grosser Fan vom Appenzellerland ist und auch gerne Appenzeller Alpenbitter trinkt. «Unsere Einladung wurde prompt angenommen.»

Dass Bligg und Sway bei Familie Freund einen Besuch abstatten, hat aber noch einen anderen Grund. Denn Hansjürg Freund hat – als Mitglied der Sängerfreunde wie auch der Streichmusik Alder – schon mit Bligg zusammengearbeitet. Für die Fernsehsendung «Die grössten Schweizer Hits» haben Bligg und die beiden Appenzeller Formationen im Jahr 2008 den Song «Volksmusigg» aufgenommen. Dieser war ein voller Erfolg, er war mehr als 20 Wochen in den Schweizer Single-Charts.

Auch stand Hansjürg Freund bereits rund 20 bis 30 Mal mit Bligg auf der Bühne, unter anderem im Zürcher Hallenstadion. Noch immer ist Freund Stolz auf diese Zusammenarbeit: «Wir haben damit auch ein bisschen Musikgeschichte geschrieben, indem wir Volksmusik mit moderner Musik verbunden hatten. Noch heute gibt es viele Nachahmer.»

Talerschwingen, Zäuerli und Autogrammstunde

Seither sind einige Jahre vergangen. Umso grösser ist die Freude über das Wiedersehen: «Wir hatten zwischendurch ab und zu mal Kontakt, doch gesehen haben wir uns seit 13 Jahren nicht mehr», sagt Freund. Für ihn ist das Treffen ein «Riesenplausch». Auch Bligg und Marc Sway haben ihren Spass. Nach der Ankunft bringen Hansjürg Freund und sein Vater den beiden das Talerschwingen bei. Danach improvisieren sie zu viert ein Zäuerli. Es folgen Gespräche am Esstisch – mit dem einen oder anderen Glas Appenzeller.

Gut eine Stunde später naht der Abschied. Noch ein kurzes Fotoshooting im Wohnmobil, eine Autogrammrunde und eine Hausführung, dann ruft der Tourmanager zur Weiterfahrt. Der Zeitplan drängt, denn Bühler ist an diesem Tag nicht der einzige Stopp im Appenzellerland. Nächster Halt: Jakobsbad.